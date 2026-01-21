Walter Mazariegos niega algún fraude para tomar la rectoría de la Usac y no descarta competir para su reelección

A casi cuatro años de ocupar la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos reaccionó de forma pública a los señalamientos de fraude en el proceso de elecciones que lo llevaron al puesto.

El rector ha sido esquivo ante el escrutinio público. El pasado 19 de enero, cuando el Congreso juramentó a los integrantes de la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), algunas mujeres, presuntamente trabajadoras de la Usac, se pusieron frente al rector formando una valla, evitando de esta forma que fuera fotografiado o abordado por periodistas.

Durante su ingreso al Congreso para la sesión de la comisión de postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), celebrada este 21 de enero, Mazariegos iba resguardado por un cordón de seguridad que supera notablemente el despliegue de cualquier diputado del Congreso.

Ante la insistencia de los periodistas, Mazariegos accedió a comparecer y pidió respeto y profesionalismo para abordarlo. En sus breves declaraciones, el rector de la Usac no descartó su reelección, cuyo proceso electoral se realizará este año.

Mazariegos llegó a la rectoría en el 2022 bajo señalamientos de fraude; sin embargo, él asegura que hasta la Corte de Constitucionalidad (CC) validó su elección, por lo que es legítima.

“A mí me señalaron por haber aceptado el cargo de rector”, dijo Mazariegos, en referencia a las resoluciones, que para algunos grupos sociales no despejan las dudas de fraude. “Yo me siento muy tranquilo”, puntualizó.

En el 2023, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Mazariegos en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, una designación que él asegura que ya no existe.

“En Estados Unidos esa lista ya no está vigente, y los que aparecemos tenemos que resolver esa situación. Mi visa vence este año, nunca me cancelaron la visa y no tengo ninguna prueba en contra”, dijo Mazariegos.

El rector insistió en que no hay ninguna investigación activa que lo relacione con actos de corrupción que fundamenten una posible sanción de los Estados Unidos.

“En las investigaciones del Departamento de Estado y en las instancias correspondientes no hay ningún expediente en contra de Walter Mazariegos por corrupción, lavado de dinero, fraude o algo más”, añadió.

El Consejo Superior Universitario (CSU) ya activó el proceso de elección de rector, programado para el 8 de abril, en la Antigua Guatemala.