Diputados lanzan abucheos y reclamos a Walter Mazariegos en medio de juramentación de la Comisión de Postulación para el TSE

Guatemala

La comisión de postulación tendrá su primera reunión de trabajo este 21 de enero a las 9 horas en las instalaciones del Palacio Legislativo.

La postuladora al TSE quedó formalmente instalada. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

El Congreso cumplió con la juramentación de los integrantes de la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), órgano que comenzará de manera inmediata con el trabajo para la renovación de las autoridades electorales.

El acto oficial se realizó en medio de reclamos públicos al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, adentro del hemiciclo.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) asigna la presidencia de la Comisión de Postulación al TSE al rector de la Usac, algo que generó comentarios en contra por parte de algunos diputados que cuestionaron la legitimidad de Mazariegos en la rectoría.

Finalmente, el rector de la universidad estatal optó por no dar declaraciones y evadir a la prensa, que esperaba sus declaraciones por presidir la postuladora que dará inicio el próximo miércoles 21 de enero.

Juramentación

Los cinco comisionados titulares y los cinco suplentes juraron ante el pleno del Congreso cumplir con su trabajo y respetar la Constitución Política de la República de Guatemala para la renovación del TSE del periodo 2026-2032.

Su tarea principal será afinar la convocatoria y depurar a todos los aspirantes que busquen una magistratura electoral, para luego entregar una lista con los 20 mejores candidatos al Congreso, quien hará la elección.

La postuladora se integra Mazariegos, quien la preside; Henry Arriaga, decano de Derecho de la Usac; Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana; José González, decano de la Universidad de Occidente y Gregorio Saavedra, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Los suplentes son Adelupe Rojas, suplente del rector de la Usac; Rodolfo Barahona, suplente del decano de la Usac; Mynor Cordón, rector de Universidad Regional; Nery Anleu, decano de la Universidad Mesoamericana; y Edgar Ortiz ocupa la suplencia por el Cang.

Walter Mazariegos culmina su periodo como rector este 2026. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

“Es un momento determinante para la democracia, esto depende en buena medida de la credibilidad del futuro TSE, tendrá a su cargo coordinar dos eventos electorales”, dijo José Chic, diputado de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).

También el diputado David Illescas, oficialista, criticó el rol de Mazariegos, asegurando que ha tenido una postura dictatorial contra cualquier voz opositora dentro de la Usac.

Escapa de la prensa

Durante la juramentación de los comisionados, el rector de la USAC recibió gritos que lo calificaban de usurpador, corrupto y de negarse a renovar el Consejo Superior Universitario (CSU).

Luego de rendir el juramento, Mazariegos y el resto de comisionados abandonó el hemiciclo; Mazariegos ofreció rendir declaraciones en un podio instalado en el salón de los Pasos Perdidos, en el Palacio Legislativo.

Pero toda vez llegó a ese punto, personas relacionadas a la USAC, impidieron que la prensa pudiera acercarse a Mazariegos, quien finalmente ingresó por un acceso directo y privado al Salón del Pueblo.

Diputados oficialistas criticaron la gestión de Mazariegos en la USAC. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Mazariegos había prometido salir a dar declaraciones tras afinar una primera fecha de reunión con los comisionados, pero no cumplió su ofrecimiento y optó por escapar de los cuestionamientos públicos.

Al cabo de unos minutos, el comisionado Gregorio Saavedra fue quien compareció ante la prensa para informar que la primera sesión de trabajo será el próximo miércoles 21 de enero,a las 9 horas.

