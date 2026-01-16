Misión Especial de la OEA reafirma su papel de vigilancia sobre elecciones de segundo grado en Guatemala

Por medio de un comunicado emitido este 16 de enero, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala hizo un llamado para asegurar la "legalidad, transparencia y prontitud" en los procesos de elección de segundo grado que se realizarán este año y mediante los cuales se definirá la integración de organismos clave para mantener el equilibrio democrático e institucional en el país.

La Misión Especial de la OEA, que da seguimiento a estos procesos, enfatiza en varios aspectos que considera “sensibles” y que, en conjunto, pueden afectar "la independencia de los órganos del Estado, la integridad electoral, el Estado de derecho y la democracia".

Destaca participación activa de los abogados

Uno de los puntos destacados en el comunicado fue el proceso interno llevado a cabo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para elegir a sus representantes ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“La Misión Especial de la OEA saluda la participación histórica del gremio de abogados y notarios en la reciente elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, destacando que el porcentaje de participación fue significativamente superior al registrado en el proceso anterior", indica la comunicación. También resalta que este incremento en la participación del gremio es "una señal positiva de interés cívico y compromiso".

No obstante, la Misión fue clara al señalar que ha tomado nota de “los cuestionamientos públicos y las acciones anunciadas o interpuestas en relación con la designación del representante del foro de rectores de universidades privadas, derivados de señalamientos sobre el ejercicio simultáneo de funciones rectorales y religiosas”, en referencia a Mynor Augusto Herrera Lemus, rector de la Universidad Panamericana, quien también forma parte del Consejo Nacional de Ministerios Verbo en Guatemala.

En ese sentido, “la Misión recuerda que el marco normativo aplicable establece los requisitos e impedimentos claros para integrar la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral, entre ellos la prohibición expresa para que ministros de cualquier religión o culto formen parte de dicha Comisión”, puntualiza.

Llamado al Congreso

La Misión Especial de la OEA también “hace un llamado al Congreso de la República a juramentar e instalar sin dilación a los integrantes de la Comisión de Postulación del TSE y a garantizar que su funcionamiento responda a estándares de transparencia, acceso a la información y apertura a la observación”. A criterio de la instancia internacional, estas condiciones son fundamentales para que la comisión analice correctamente los perfiles y expedientes de los candidatos que integrarán la nómina que será presentada al Legislativo.

Además, indica que se tomó nota de la convocatoria realizada por el Congreso para integrar la postuladora encargada de la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) e “insta a que su juramentación e instalación” se realicen lo antes posible.

Preocupación persiste por conformación del CSU

Otro aspecto que resalta es la preocupación por la "situación de gobernanza en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac)".

La OEA detalló que los procesos de renovación del Consejo Superior Universitario (CSU) "han enfrentado demoras significativas y la falta de convocatoria a elecciones de consejeros pese a resoluciones judiciales que ordenan su realización".

La Misión advierte de que esta situación afecta la operatividad del órgano que debe participar en la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y subraya que "la regularización y renovación oportuna del CSU es esencial para garantizar la legitimidad, transparencia y legalidad del proceso".

Preocupan declaraciones del presidente de la CSJ

Sobre la renovación de la CC, la Misión de la OEA afirma que se “observó con atención” las declaraciones del presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rodimiro Lucero Paz, que sugerirían una posible "designación directa" de su magistrado, sin un proceso público de convocatoria.

En ese contexto, la Misión hizo énfasis en que "dada la naturaleza y centralidad de la CC en el orden constitucional, cualquier modalidad de designación debe asegurar decisiones debidamente motivadas, transparentes y basadas en criterios objetivos de méritos e idoneidad".

La Misión Especial de la OEA reiteró su disposición a observar y brindar cooperación técnica, y exhortó a "todos los actores institucionales y sociales a evitar acciones que obstaculicen el normal desarrollo de los procesos y a conducir sus actuaciones con estricto respeto a la Constitución y al orden democrático".