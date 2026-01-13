Planilla 4 del CANG gana en segunda vuelta y logra representación en postuladora del TSE

Gregorio José Saavedra Zepeda y Édgar René Ortíz Romero, de la planilla 4, resultaron electos como comisionados titular y suplente, respectivamente, para integrar la Comisión de Postulación que designará a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La elección, celebrada el martes 13 de enero, en segunda vuelta, definió la representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante la postuladora. La planilla 4 obtuvo los votos necesarios para superar a la planilla 5, encabezada por María Alicia Ovalle Gramajo y José Pablo Pacheco Samayoa, quienes no lograron la victoria.

La planilla ganadora, que se presenta bajo el nombre Unidad x la Democracia, ha rechazado señalamientos sobre supuestos vínculos con el oficialismo. Tanto Saavedra como Ortíz han sido figuras activas en procesos clave. Durante el 2023 promovieron un amparo que respaldó los resultados de las elecciones generales, en medio de un contexto de incertidumbre provocado por investigaciones penales relacionadas con ese proceso.

Saavedra también participó en el 2024 en la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia, en representación de Unidad x la Justicia. Ha expresado que esta nueva postuladora será determinante para el futuro del país.

En contraste, la planilla 5 ha sido vinculada por algunos sectores sociales con el rector de la Universidad de San Carlos (Usac), Walter Mazariegos, aunque Ovalle Gramajo ha negado cualquier tipo de relación, pese a la existencia de una fotografía en la que aparece junto al rector. La planilla, sin nombre específico, también ha rechazado esos señalamientos. Mazariegos presidirá la postuladora del TSE, lo que ha generado preocupación en organizaciones sociales y misiones de observación internacional, debido a su rol en la elección de nuevos magistrados.

¿Cómo quedó integrada la Comisión de Postulación del TSE 2026?

TITULARES:

Walter Ramiro Mazariegos Biolis

Presidente – Rector de la Usac

Presidente – Rector de la Usac Henry Manuel Arriaga Contreras

Decano de Derecho – Usac

Decano de Derecho – Usac Mynor Augusto Herrera

Rector de la Universidad Panamericana – Representante de rectores de universidades privadas

Rector de la Universidad Panamericana – Representante de rectores de universidades privadas José Ángel Donald González Cuevas

Decano de Derecho – Representante de decanos de universidades privadas

Decano de Derecho – Representante de decanos de universidades privadas Gregorio José Saavedra Zepeda

Representante titular del CANG

SUPLENTES (con voz, sin voto):

Adelupe Jocabed Rojas Castillo

Suplente del rector de la Usac

Suplente del rector de la Usac Rodolfo Barahona Jácome

Suplente del decano de Derecho – Usac

Suplente del decano de Derecho – Usac Mynor René Cordón y Cordón

Suplente de rectores de universidades privadas – Universidad Regional

Suplente de rectores de universidades privadas – Universidad Regional Nery Leonel Anleu Oliva

Suplente de decanos de universidades privadas – Universidad Mesoamericana

Suplente de decanos de universidades privadas – Universidad Mesoamericana Édgar René Ortiz Romero

Suplente del representante del CANG