CANG recibe expedientes de 20 candidatos a la Corte de Constitucionalidad

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) recibió los expedientes de los profesionales interesados en ocupar los cargos de magistrado titular y magistrado suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), para el periodo del 2026 al 2031.

En total se recibieron veinte expedientes. De estos, 13 juristas se postulan como magistrados titulares: Aleida del Rosario Ochoa López de Joge, Anabella Esmeralda Cardona Cambara, Nester Mauricio Vásquez Pimentel, actual magistrado titular de la CC, quien busca la reelección; Augusto Edelmiro Estrada Salazar, Federico Guillermo Rosal Morales, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Walter Brenner Vásquez Gómez, Rodolfo Antonio Polanco Díaz, quien también aspira a una magistratura suplente; Ovidio Ottoniel Orellana Marroquín, Mynor Moto Morataya, juez décimo de Instancia Penal.

También presentaron su documentación para una magistratura titular los abogados Óscar Morales, Erick Castillo y el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez Barrios.

Mientras que los abogados que aspiran a una magistratura suplente son: Mario Fernando Arrillaga Moncrieff, Armando Ismael Ajín Pérez, Luis Fernando Bermejo Quiñónez, Ana Vilma Díaz Lemus, Dayany Marielos Reyes Mazariegos y Melvin Giovanni Portillo Arévalo.

Los profesionales Astrid Jeannette Lemus y Luis Fernando Bermejo fueron acompañados por Gregorio Saavedra y Edgar Ortíz, quienes fueron elegidos como integrantes titular y suplente, respectivamente, de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Revisión de los expedientes

La recepción de los expedientes por parte del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se realizó desde las 8.00 hasta las 16.00 horas de este 15 de enero.

Luego se revisará el cumplimiento de los requisitos legales, así como de la documentación que fue establecida en la convocatoria.

Entre de la documentación solicitada a los aspirantes se encuentran: certificación de nacimiento, constancia de colegiado activo, acreditación del tiempo de ejercicio profesional, carencia de sanciones disciplinarias, carencias de antecedentes policíacos y penales, certificación del Tribunal Supremo Electoral sobre el goce de derechos políticos y una declaración jurada de honorabilidad, conforme al artículo 152 del Decreto 1-86, para optar al cargo en la Corte de Constitucionalidad.

Según se indicó por parte de los representantes del Tribunal Electoral, si en algún caso se detecta alguna inconsistencia o documentación faltante, se fijarán plazos previos que serán notificados oportunamente a los aspirantes. También se indicó por parte del Tribunal que se estarán emitiendo las resoluciones a la mayor brevedad.

¿Cuándo se realizará la elección?

La elección de los magistrados titular y suplente del Colegio de Abogados se efectuará el próximo 4 de febrero de 8.00 a 18.00 horas, en el Club La Aurora, en donde votarán los colegiados del número 1 al 25 mil, así como los profesionales que se encuentran dentro del padrón de ciencias afines.

Mientras que en el parque Erick Barrondo, en la zona 7 capitalina, votarán los colegiados numerados del 25 mil 1 en adelante.

La votación para elegir al magistrado titular y al suplente de la CC se llevará a cabo mediante boletas distintas, según lo establecido por el CANG. Si no se definen ganadores en la primera vuelta, se prevé una segunda el día 12 del mismo mes.

¿Cómo se integra la CC?

Los artículos 269 y 270 de la Constitución Política de la República establecen los parámetros para la integración de la Corte de Constitucionalidad y los requisitos para aspirar a una magistratura titular o suplente.

El artículo 269 señala que la CC estará integrada por cinco magistrados titulares, cada uno con su respectivo suplente. Cuando la Corte conozca acciones contra la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el presidente o el vicepresidente de la República, se integrará con siete magistrados, al sumarse dos suplentes por sorteo.

El cargo se ejerce durante cinco años, y los magistrados son designados así:

Un magistrado por la Corte Suprema de Justicia

Uno por el Congreso de la República

Uno por el presidente en Consejo de ministros

Uno por el Consejo Superior Universitario de la USAC

Uno por la Asamblea del Colegio de Abogados

La Constitución indica que, al designar al titular, se debe nombrar al suplente correspondiente, ante el Congreso.

El artículo 270 detalla los requisitos para el cargo:

Ser guatemalteco de origen

Ser abogado colegiado

Tener reconocida honorabilidad

Poseer al menos 15 años de ejercicio profesional

Los magistrados de la CC gozan de las mismas prerrogativas e inmunidades que los de la Corte Suprema.

Sancionados por Estados Unidos

El magistrado de la CC, Nester Mauricio Vásquez Pimentel, quien busca su reelección, fue sancionado en el 2021 por el Gobierno de Estados Unidos bajo la Sección 353 (b) de la Ley de Asignaciones al Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, conocida como la “Lista Engel”.

Según el Departamento de Estado, “ha socavado las instituciones o procesos democráticos, al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular a jueces en altos tribunales”.

El juez Mynor Moto Morataya también fue sancionado en el 2021. El Departamento de Estado señala que Moto, “elegido en enero de 2021 para ocupar una vacante en la Corte de Constitucionalidad, actuó contra instituciones o procesos y participó en actos significativos de corrupción al obstaculizar la justicia y recibir sobornos a cambio de dictar una decisión favorable”.

Debido a esos señalamientos, Estados Unidos les canceló la visa y cualquier autorización para ingresar a ese país.