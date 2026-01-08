El CANG convoca a elección de magistrados de la CC: ¿cuándo se vota?

El proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal llamado a garantizar la orden constitucional, se activó con la convocatoria del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) uno de los cinco órganos electores.

La renovación de la CC es uno de los cuatro procesos que se efectuará durante el 2026.

Los más de 50 mil agremiados están llamados a elegir a un magistrado titular y un suplente el próximo 4 de febrero y si no hay resultados definitivos se realizará una segunda vuelta el 12 del mismo mes. Los elegidos integrarán la corte para el periodo 2026-2031.

Las inscripciones de los candidatos se efecturarán a partir del 15 de enero y se harán de forma individual, no por planillas.

La CC se integra por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, quienes son electos por los tres poderes del Estado, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y el Cang, quien es el primero en llamar a las elecciones.

La presidencia, el Congreso, la CSJ y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC, al igual que el Cang, deben nombrar a un titular y un suplente para la nueva Corte.

El relevo en la CC debe ocurrir en abril, pero hasta ahora los tres poderes del Estado no han informado las fechas ni el procedimiento que seguirán, ya que no están obligados a seguir un procedimiento específico.

El CSU de la USAC, uno de los cinco cuerpos electores, no ha sesionado desde noviembre del año pasado.

Fechas y requisitos

El Tribunal Electoral del Cang planea la elección de los magistrados para la nueva CC el miércoles 4 de febrero y tiene prevista una segunda vuelta para el jueves 12 de febrero, en caso que los cargos no se definan en una primera votación.

Los abogados interesados en las magistraturas constitucionales deberán de llenar sus solicitudes y presentarlas el próximo 15 de enero en la sede del Tribunal Electoral del Cang situado en la 15 calle 1-97 de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, junto a los siguientes documentos:

Solicitud de inscripción. Certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas (Renap). Constancia de colegiado activo. Constancia del tiempo de ejercicio profesional. Constancia de carencia de sanciones por el colegio profesional. Constancia de antecedentes policiacos, de los dos candidatos. Constancia de antecedentes penales, de los dos candidatos. Certificación del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral que haga constar que los candidatos gozan de sus derechos políticos. Acta notarial que haga constar que los candidatos: a) Están en pleno goce de sus derechos civiles; b) Ser de reconocida honorabilidad, tener la capacidad e idoneidad para el cargo que se postula, así como estar desprovisto de vínculos ilegítimos que afecten el ejercicio del cargo y c) Cumple con los requisitos especiales de conformidad con el artículo 152 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Los documentos deben haber sido expedidos en un plazo no mayor a 30 días. Pueden participar todos los profesionales que se colegiaron y fueron juramentados hasta antes de la publicación de la convocatoria.

Para el 5 de febrero, los abogados están llamados a otros dos eventos de elección; el primero es la elección de representante del Cang para el CSU de la USAC y el segundo la elección de un vocal para la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC.

Potenciales candidatos

La actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) está integrada por Leyla Lemus, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Nester Vásquez. Según fuentes informadas, no menos de cuatro de ellos buscarían la reelección.

Entre quienes podrían buscar el apoyo de los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para ser reelectos está Nester Vásquez, quien llegó a la Corte impulsado por su organización gremial Aspa.

Pérez Aguilera podría presentar su candidatura ante el Cang o bien por medio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Lemus, al igual que la fiscal general, María Consuelo Porras, podrían presentar su expediente a consideración del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), según fuentes. Ambas llegaron al cargo por designación del entonces presidente Alejandro Giammattei.

Ochoa buscaría un tercer período como magistrada, con el respaldo del Congreso, poder del Estado que la designó en el cargo que ocupa actualmente.

Expresan interés

En la última semana, varios actores gremiales manifestaron interés por participar, entre ellos Estuardo Gálvez, Mynor Moto y Armando Ajín, según declaraciones ofrecidas a la organización fiscalizadora Guatemala Visible.

Gálvez fue rector de la USAC y es considerado como un cabecilla gremial y operador en elecciones de segundo grado.

Moto, juez penal, fue señalado en una investigación del Ministerio Público, aunque los cargos fueron desestimados.

Ajín se ha desempeñado como abogado litigante y ha ejercido la defensa de personas señaladas por casos de corrupción.