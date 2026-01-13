Rectores y decanos eligen en privado a sus representantes para la Postuladora del TSE

Cuatro de los cinco comisionados titulares e igual número de suplentes fueron elegidos para dirigir la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El balance de fuerzas favorece al rector Walter Mazariegos, quien presidirá la Comisión de Postulación, cuando está pendiente que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) elija hoy a sus dos comisionados.

El Congreso también se apresta para celebrar,esta tarde, una sesión extraordinaria en la que juramentaría al grupo parcial de comisionados.

La Comisión de Postulación del TSE tiene que filtrar a los candidatos para la magistratura electoral, pero la decisión final recae en los diputados del Congreso de la República que podrían estar pensando en procesos de reelección y la manera de blindar a sus partidos políticos de cara a los comicios del 2027.

El artículo 136 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), ya define que la presidencia de esta comisión de postulación recae en el rector de la Usac. Este puesto lo ocupa Walter Mazariegos desde el 2022, un rector que durante casi cuatro años no ha logrado limpiar su imagen frente a un grupo de académicos y estudiantes que califican su elección como un fraude.

✅ 𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗘𝗟𝗜𝗚𝗘𝗡 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦



Conoce el perfil de los 2 rectores de las universidades privadas que integrarán la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral.



𝗥𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗶𝘁𝘂𝗹𝗮𝗿:

Mynor Herrera, rector de la… pic.twitter.com/hq4BZQoWt3 — Guatemala Visible (@guatevisible) January 12, 2026

El mismo artículo de la Lepp ya le otorga una silla al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac, puesto que ocupa Henry Arriaga, uno de los decanos cercanos al rector Mazariegos en esa casa de estudios.

La postuladora debe quedar integrada, a más tardar, el 20 de enero, para comenzar el proceso de selección de 20 candidatos, una nómina que entregará al Congreso, que finalmente escoge a los cinco magistrados titulares y sus suplentes, quienes dirigirán el TSE durante los próximos cinco años.

✅ 𝗗𝗘𝗖𝗔𝗡𝗢𝗦 𝗘𝗟𝗜𝗚𝗘𝗡 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦



Conoce a los decanos electos para la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral.



𝗣𝗲𝗿𝗳𝗶𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗶𝘁𝘂𝗹𝗮𝗿:

José González, Universidad de Occidente… pic.twitter.com/N0F5ki8w1S — Guatemala Visible (@guatevisible) January 12, 2026

Fuerzas

Por ley, la comisión de postulación para el TSE es presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, el decano de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, Henry Arriaga, y representantes de rectores y decanos de las universidades privadas, así como los delegados del Cang.

Ayer, los rectores de las universidades privadas eligieron a puerta cerrada, por mayoría, a Mynor Herrera, de la Universidad Panamericana, y a Mynor Cordón, de la Regional, como representantes titular y suplente, respectivamente.

Aunque se decía que había acuerdos para elegir a Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), como comisionado titular, se ignora por qué cambió la correlación de fuerzas a último momento.

En un acto también sin acceso a medios de comunicación, los decanos nombraron a José Ángel González, de la Universidad de Occidente, y a Nero Leonel Anleu, de la Mesoamericana, como comisionados titular y suplente, respectivamente.

Dudas

El debate se abrió casi de inmediato, por el nombramiento de Herrera, quien, además de ser el rector de la Universidad Panamericana, tiene un cargo directivo en una iglesia evangélica, actividad que, para algunos rectores, es incompatible con la representación en la Postuladora, según el artículo 138 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), que prohíbe a ministros de culto participar.

“La estructura organizacional de esta iglesia —a la que pertenece Herrera—, descrita en su historia institucional, revela que dicho consejo constituye un órgano de dirección y liderazgo ministerial, con responsabilidades de orientación espiritual y toma de decisiones relevantes dentro del ministerio”, según el análisis legal compartido por uno de los rectores que estaba en contra de la representación de Herrera.

El análisis de este rector, que pidió omitir su nombre, señalaba que “la posible renuncia de Herrera a un cargo pastoral formal no resulta suficiente para desvirtuar el impedimento legal previsto en el artículo 138 de la Lepp. La prohibición no se limita a quienes ostentan el título específico de pastor, sino que se extiende a los ministros de cualquier religión o culto”.

Cuando finalizó la elección, el comisionado titular evitó atender a los medios de comunicación; sin embargo, el suplente, al ser consultado al respecto, afirmó: “Él no es ministro de culto, así lo manifestó”.

Cordón rige la Universidad Regional, propiedad de Estuardo Gálvez, exrector de la Usac. Además, se le señala de ser familiar del secretario de la universidad pública, cercano a Mazariegos, Luis Fernando Cordón.

El rector electo comisionado titular durante un evento religioso. Fotografía: Iglesia Cristiana Verbo Jutiapa.

Entre decanos

Cordón llegó recientemente a la Universidad Regional para sustituir a Susana Suasnávar, quien fue opositora en las pasadas comisiones de postulación para la renovación de cortes.

Por su parte, José Ángel González fue electo luego de una reunión, que, como la de rectores, se efectuó a puerta cerrada y sin acceso a la prensa.

𝗖𝗢𝗠𝗜𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗔𝗖𝗧𝗨𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔𝗗𝗔



8 integrantes de la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral ya están definidos.



🔎 Te compartimos la conformación de la comisión actualizada.#ElecciónTSE2026#elTSEimporta pic.twitter.com/PsQ9crk4zo — Guatemala Visible (@guatevisible) January 12, 2026

A González se le ha relacionado directamente como integrante de Liga Pro Patria, una organización social de derecha, conservadora, que respaldó las acciones del presidente Jimmy Morales contra la ahora extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Fuentes cercanas a esa designación hasta este lunes no podían precisar si su elección fue unánime o por mayoría, pero han indicado que él mismo se propuso para el cargo de comisionado titular para la postuladora al TSE.