Rectores y decanos eligen en privado a sus representantes para la Postuladora del TSE

Guatemala

Rectores y decanos eligen en privado a sus representantes para la Postuladora del TSE

Los únicos puestos pendientes  a la comisión corresponden al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que este 13 de enero van a definir las vacantes en elecciones de segunda vuelta.

|

time-clock

Fachada del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, institución encargada de la organización y supervisión de los procesos electorales.

La magistratura del TSE que deje el actual proceso de comisiones de postulación estará el periodo 2026-2032. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Cuatro de los cinco comisionados titulares e igual número de suplentes fueron  elegidos para dirigir la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El balance de fuerzas favorece al rector Walter Mazariegos, quien presidirá la Comisión de Postulación, cuando   está pendiente que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) elija hoy a sus dos comisionados.

El Congreso también se apresta para celebrar,esta tarde, una sesión extraordinaria en la que juramentaría  al grupo parcial de comisionados.

LECTURAS RELACIONADAS

Fachada del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, institución encargada de la organización y supervisión de los procesos electorales.

Rectores de la Universidad Panamericana y la Universidad Regional integrarán la postuladora para el TSE  

chevron-right
Comisión de postulación para Corte de Apelaciones

Semana clave define postuladoras y agenda política del primer trimestre del 2026

chevron-right

La Comisión de Postulación del TSE tiene que filtrar a los candidatos para la magistratura electoral, pero la decisión final recae en los diputados del Congreso de la República que podrían estar pensando en procesos de reelección y la manera de blindar a sus partidos políticos de cara a los comicios del 2027.

El artículo 136 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), ya define que la presidencia de esta comisión de postulación recae en el rector de la Usac. Este puesto lo ocupa Walter Mazariegos desde el 2022, un rector que durante casi cuatro años no ha logrado limpiar su imagen frente a un grupo de académicos y estudiantes que califican su elección como un fraude.

El mismo artículo de la Lepp ya le otorga una silla al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac, puesto que ocupa Henry Arriaga, uno de los decanos cercanos al rector Mazariegos en esa casa de estudios.

La postuladora debe quedar integrada, a más tardar, el   20 de enero, para comenzar el proceso de selección de 20 candidatos, una nómina que entregará al Congreso, que finalmente escoge a los cinco magistrados titulares y sus suplentes, quienes dirigirán el TSE durante los próximos cinco años.

Fuerzas

Por ley, la comisión de postulación para el TSE es presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, el decano de la Facultad de Derecho de esa   casa de estudios, Henry Arriaga, y representantes de rectores y decanos de las universidades privadas, así como los delegados del Cang.

 Ayer, los rectores de las universidades privadas eligieron  a puerta cerrada, por mayoría, a Mynor Herrera, de la Universidad Panamericana, y a Mynor Cordón, de la  Regional, como  representantes titular y suplente, respectivamente.

LECTURAS RELACIONADAS

TSE

Misión de la OEA exige sesiones públicas y en el Congreso para elección de magistrados del TSE

chevron-right
AME4689. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 01/12/2025.- La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Guatemala, Andrea Pochak (c), habla en una conferencia de prensa este lunes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La CIDH alertó, durante la presentación de su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, sobre un grave deterioro institucional en el país, señalando la cooptación del sistema de justicia y la generalización de la criminalización contra voces disidentes. EFE/ Mariano Macz

CIDH observa retrocesos en independencia judicial y pide reformas antes de elección de altas cortes

chevron-right

Aunque se decía que había acuerdos   para elegir a Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), como comisionado titular, se ignora por qué cambió la correlación de fuerzas a último momento.

 En un acto también sin acceso a medios de comunicación,      los decanos  nombraron a José Ángel González, de la Universidad de Occidente, y a Nero Leonel Anleu, de la Mesoamericana, como  comisionados titular y suplente, respectivamente.

Dudas

El debate se abrió casi de inmediato, por el nombramiento de Herrera, quien, además de ser el rector de la Universidad Panamericana, tiene un cargo directivo en una iglesia evangélica, actividad que, para algunos rectores, es incompatible con la representación en la Postuladora, según el artículo 138 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), que prohíbe a ministros de culto participar.

 “La estructura organizacional de esta iglesia —a la que pertenece Herrera—, descrita en su historia institucional, revela que dicho consejo constituye un órgano de dirección y liderazgo ministerial, con responsabilidades de orientación espiritual y toma de decisiones relevantes dentro del ministerio”, según el análisis legal compartido por uno de los rectores que estaba en contra de la representación de Herrera.

El análisis de este rector, que pidió  omitir su nombre, señalaba que “la posible renuncia de  Herrera a un cargo pastoral formal no resulta suficiente para desvirtuar el impedimento legal previsto en el artículo 138 de la Lepp. La prohibición no se limita a quienes ostentan el título específico de pastor, sino que se extiende a los ministros de cualquier religión o culto”.

 Cuando finalizó la elección, el comisionado titular  evitó atender a los medios de comunicación; sin embargo, el suplente, al ser consultado  al respecto, afirmó:   “Él no es ministro de culto, así lo manifestó”.

Cordón rige la Universidad Regional, propiedad de Estuardo Gálvez, exrector de la Usac. Además, se le señala  de ser familiar del secretario de la universidad pública,    cercano a  Mazariegos, Luis Fernando Cordón.

El rector electo comisionado titular durante un evento religioso. Fotografía: Iglesia Cristiana Verbo Jutiapa.

 Entre decanos

Cordón llegó recientemente  a la Universidad Regional  para sustituir a Susana Suasnávar, quien fue opositora en las pasadas comisiones de postulación para la renovación de cortes.

Por su parte, José  Ángel González  fue electo luego de una reunión, que, como la de rectores, se efectuó a puerta cerrada y sin acceso a la prensa.

A González se le ha relacionado directamente como integrante de Liga Pro Patria, una organización social de derecha, conservadora, que respaldó las acciones del  presidente Jimmy Morales contra la ahora extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Fuentes cercanas a esa designación hasta este lunes no podían precisar si su elección fue unánime o por mayoría, pero han indicado que él mismo se propuso para el cargo de comisionado titular para la postuladora al TSE.  

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Comisiones de postulación Elecciones de segundo grado TSE Walter Mazariegos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS