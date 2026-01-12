Rectores de la Universidad Panamericana y la Universidad Regional integrarán la postuladora para el TSE  

La Comisión de Postulación para el nuevo Tribunal Supremo Electoral se encuentra integrada casi a totalidad, luego de la elección de los comisionados que representarán a los rectores de las universidades privadas del país.

Los académicos nombraron a Mynor Herrera, rector de Universidad Panamericana, como el comisionado titular para la postuladora del TSE.

Mynor Cordón, rector de Universidad Regional, ocupará el puesto de comisionado suplente, un profesional que puede tener participación en las sesiones, más no cuenta con voto para la toma de decisiones.

También está prevista para este 12 de enero una reunión entre los decanos de las facultades de derecho de las universidades privadas, quienes también deben de nombrar a un comisionado titular y a un suplente para la postuladora.

Con esos nombramientos solo quedarían pendientes los resultados de las votaciones en segunda vuelta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), para definir a los últimos comisionados. Este balotaje se realizará este martes 13 de enero.

Esta comisión de postulación, por mandato legal, es presidida por el profesional que ocupa la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), puesto que mantiene Walter Mazariegos.

Otro cargo ya establecido en ley es el del decano de derecho de la USAC, puesto que le compete a Henry Arriaga, académico que votó afín de la actual fiscal general en la pasada renovación de autoridades del Ministerio Público (MP).

La Comisión de Postulación del TSE se integra por cinco comisionados titulares y cinco suplentes, y quienes ya estén electos para el 13 de enero deberán de ser juramentados para el cargo ante el pleno del Congreso, solamente quedarían pendientes los representantes del Cang que defienen mañana dichos puestos.

La postuladora debe preseleccionar a candidatos al cargo de magistrados del TSE, elaborar una lista de 20 profesionales para remitirla al Congreso, donde los diputados tienen la decisión final para la elección de cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el TSE del periodo 2026-2032.