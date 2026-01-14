Se anticipa grupo dominante en la Comisión de Postulación del TSE

La Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podría convertirse en una aplanadora en las decisiones que deberá tomar hasta entregar al Congreso la nómina de candidatos para ocupar las magistraturas. Esa es la perspectiva del Movimiento Projusticia luego de que las universidades privadas designaron a sus representantes ante la comisión.

Como representante titular de los rectores se designó a Mynor Herrera, de Universidad Panamericana; mientras que Mynor Cordón, de Universidad Regional, fue nombrado suplente.

Los decanos de las facultades de Derecho nombraron como titular a José González Cuevas, de Universidad de Occidente; y en el rol de suplente Nery Anleu Oliva, de Universidad Mesoamericana.

A ellos se les suman los cargos que por ley ya están establecidos: el decano de la facultad de Derecho de la USAC, Henry Arriaga y el rector de la USAC, cargo que ocupa Walter Mazariegos. La ley también establece que el rector preside la comisión.

Desde hace varias semanas, organizaciones sociales hicieron llamados públicos a las universidades privadas para nombrar comisionados, objetivos, probos y a favor de la democracia.

Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Projusticia, considera que los académicos no atendieron el llamado ciudadano. “No cumplieron porque eligieron a un rector que entra a este proceso fuertemente cuestionado por sus actividades religiosas”.

Ibarra se refiere al rector Mynor Herrera, quien integra el Consejo Directivo de una iglesia, que a consideración de expertos y algunos rectores que votaron en su contra, lo hacen no elegible para el cargo.

Esa designación ya fue impugnada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio de un amparo que refiere que el artículo 138 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) le impide a Herrera ser comisionado por ser ministro de culto.

Impugnan la designación de Mynor Herrera, rector de Universidad Panamericana, como comisionado a la postuladora del TSE. El diputado José Chic presentó el amparo en la Corte de Constitucionalidad por considerar que Herrera tiene impedimento legal por ser ministro de culto.

Por parte de los decanos se eligió como comisionado titular a González, quien tiene participación con la organización Liga Pro Patria, entidad que cuestionó los resultados electorales del 2023.

El grupo dominante

Walter Mazariegos, exdecano de la Facultad de Humanidades de la USAC llegó al cargo de rector en el 2022, bajo fuertes señalamientos de estudiantes y docentes que calificaron su victoria como un fraude.

A casi cuatro años de gestión y estar por terminar su periodo, esas dudas no se han despejado, por el contrario, organizaciones sociales consideran que ha reunido más cuotas de poder a favor de grupos oscuros.

En la postuladora, las disposiciones se aprueban con el voto de tres de cinco comisionados. Las organizaciones consideran que los cuatro integrantes elegidos mantendrán un criterio uniforme, sin oposición.

“Es un poco complicado vaticinar el comportamiento de cada comisionado, pero a simple vista me atrevería a decir que Walter Mazariegos tiene amplias posibilidades de lograr coordinar un voto mayoritario con la participación de los dos decanos y del rector Mynor Herrera”, explica Ibarra.

Semanas previas a las designaciones, el rector de la USAC pretendió trasladar la sede de la postuladora a un hotel de la zona 11. Por mandato legal las sesiones de la comisión deben ser públicas y efectuarse en las instalaciones del Congreso.

Expectativas

Para Christa Walters, presidenta del Movimiento Cívico Nacional (MCN), hay que darle el beneficio de la duda a la futura Comisión de Postulación, debido a que no se atreve a vaticinar una conducta sin ver al menos una sesión de trabajo.

“Yo creo que ahorita esta postuladora, lo que nos va a dar la pauta es en el primer día que se reúna la comisión y ver la agenda del presidente, que es Walter Mazariegos, y la manera en que cada comisionado vota”, indicó.

Para Walters las universidades privadas cumplieron con sus designaciones, pese a que se cuestione que las elecciones fueron a puerta cerrada, debido a que la ley no les obliga a seguir pasos específicos para hacerlo.

“Lo que tenemos que ver ahora es no si agrada o no a un grupo los electos, porque lo que percibo en el ambiente es que se busca deslegitimar a los integrantes de la comisión antes de estar integrada”, comenta.

Escenarios en el Cang

Las últimas sillas para la Comisión de Postulación al TSE que están por definirse corresponden al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang). Pero independientemente cuál sea el resultado, no va a generar cambios en la correlación de fuerzas, según Ibarra.

“Si gana la planilla 4, de Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz, podría tenerse un voto en solitario y desapegado al resto de los comisionados que parecen estar del lado de Mazariegos”, refiere.

Pero en un escenario contrario, en caso gané la planilla 5, de María Ovalle y José Pacheco, “sería el quinto voto armonizado, porque la candidata de esa planilla es la candidata de Walter Mazariegos”, señaló la experta.