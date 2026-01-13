Porras, Curruchiche, Vásquez y Moto responden sobre si tienen aspiraciones a cargos públicos tras votar en el Cang

Porras, Curruchiche, Vásquez y Moto responden sobre si tienen aspiraciones a cargos públicos tras votar en el Cang

Tras emitir su voto en el Cang, funcionarios se refieren sobre si tienen o no aspiraciones para ocupar cargos públicos.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala lleva a cabo la segunda vuelta de votación para integrar la postuladora del TSE. (Foto Prensa Libre. Byron Baiza)

Este martes 13 de enero se lleva a cabo la segunda vuelta de la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para integrar la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las votaciones comenzaron a las 8 horas en los centros ubicados en el Parque de la Industria y en Fórum Majadas, en la capital, donde han llegado funcionarios que han sido cuestionados o se han referido a distintos asuntos.

Una de las funcionarias que ya emitió su voto es la fiscal general, Consuelo Porras, quien fue abordada por periodistas.

En un video compartido por La Red, Porras indicó que su “pasión” es servir al pueblo de Guatemala desde el Ministerio Público (MP), y que su ocupación siempre será “trabajar en favor del pueblo de Guatemala”.

Mientras caminaba escoltada por guardaespaldas, Porras afirmó que el MP tiene una función constitucional: “investigar y perseguir a los delincuentes”, y, según ella, se ha trabajado “objetivamente”.

La fiscal fue consultada sobre su futuro tras concluir su periodo al frente del MP, pero no respondió. Luego se le preguntó si se postularía para un cargo como, por ejemplo, magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), a lo que respondió: “no se ha pensado nada”.

También se le consultó si ha tenido acercamientos con algún grupo que impulse su eventual candidatura. Respondió: “Mi ocupación ustedes la conocen: servir al pueblo de Guatemala en el Ministerio Público, y en eso ocupo mi tiempo”.

El magistrado de la CC, Nester Vásquez, también emitió su voto en el Parque de la Industria, durante la segunda vuelta para elegir a los representantes del Cang ante la postuladora del TSE, y dio declaraciones a la prensa.

Afirmó que actualmente es magistrado de la CC designado por la asamblea del Cang, y que, de participar en el nuevo proceso de elección para magistratura, lo haría por esa misma entidad.

Dijo que no tiene intención de participar por otro órgano que designe candidatos.

Según él, la elección de este martes queda en la voluntad de cada votante.

También acudió a votar Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien afirmó que aún no ha tomado una decisión sobre una eventual candidatura y reconoció que necesitaría entre dos y tres años más para optar a la CC.

Además, mencionó que siguen en investigación varios casos, entre estos el de las vacunas Sputnik. Indicó que también hay avances en los procesos que involucran al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Agricultura.

Tras emitir su voto, el juez Mynor Moto, del Juzgado Tercero Penal, confirmó su intención de participar para el cargo de magistrado de la CC.

Añadió que hay agrupaciones gremiales que tienen interés en apoyarlo para optar al cargo de magistrado; además, ha tenido acercamientos y acuerdos para trabajar un proyecto transparente y de compromiso para mantener la credibilidad de la CC.

Con información de La Red

