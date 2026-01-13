TSE espera que le sean asignados nuevamente Q500 millones para organización de las elecciones 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también se encuentra en una situación difícil a consecuencia de la suspensión del presupuesto del 2026, según Gabriel Aguilera, presidente del ente electoral.

Aguilera indicó que, debido a la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), el TSE también se ha visto perjudicado, ya que ahora no se cuenta con los Q500 millones adicionales que le fueron asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para la planificación del evento electoral del 2027.

“Como ustedes saben se suspendió el decreto que habilitaba el presupuesto del 2026, entonces nosotros fuimos afectados porque el tribunal ya no va a recibir los Q500 millones que tenía el presupuesto preelectoral. Sin embargo, hemos ya solicitado a Finanzas que se nos pueda incluir –en la ampliación presupuestaria– para que el Tribunal tenga acceso a estos Q500 millones y sea parte de toda la preparación que tengamos del 2027”, afirmó Aguilera.

También aseguró que, al no contar con el monto que les había sido asignado para la preparación de las elecciones del próximo año, el TSE se vería afectado para llevar a cabo la contratación de personal temporal para apoyo logístico en diferentes direcciones, así como en la compra de software y hardware, entre otros aspectos.

“Por ejemplo, también el tema de empadronamiento en el extranjero, se hacen diferentes comisiones, también se está analizando qué facilidades se pueden dar en el empadronamiento en el extranjero. Este tipo de inversiones, lógicamente, se verían complicadas. Ahora, acuérdense también que la ley, ya en el año electoral, permite al Tribunal Supremo Electoral acudir incluso al Banco de Guatemala a obtener esos fondos si no los tuviéramos del presupuesto”, puntualizó el presidente del TSE.

Dentro del presupuesto para el 2026 que fue suspendido por la CC el TSE contaba con una asignación de Q829 millones, dentro de los que se incluían Q309 millones para su funcionamiento, Q20 millones para el pago de deuda política y Q500 millones adicionales para la preparación de las elecciones generales.

No obstante, con el plan de gastos del 2025 que se mantiene vigente, el TSE ahora cuenta con un presupuesto de Q382 millones 91 mil para funcionamiento y Q20 millones para el pago de deuda política, que en total suman Q402 millones.

Aguilera afirmó que mantendrán la comunicación con la cartera de Finanzas para darles a conocer sus necesidades y que, dentro de la propuesta de ampliación presupuestaria que la cartera del Tesoro elabora para presentarla al Congreso de la República, se les incluya y se les autoricen los Q500 millones adicionales que les habían sido asignados dentro del presupuesto que fue suspendido.

Asignación y buena gestión

A criterio del exdiputado y exconstituyente Roberto Alejos, es de suma importancia que el TSE pueda contar con los fondos necesarios para llevar a cabo la planificación de las elecciones del 2027. También aseguró que la labor del ente electoral es muy distinta a la que realizan otras entidades que reciben recursos del Estado, por lo que es necesario que cuente con el presupuesto adecuado para su labor.

“En el caso del Tribunal Supremo Electoral, es sumamente grave, porque no es cualquier actividad, no es una actividad de crecimiento o de inversión, sino es la de cumplir con una obligación constitucional exageradamente importante que se convierte en el primer paso en un proceso democrático”, afirmó Alejos.

Según indica el excongresista, al momento en que el Legislativo reciba la ampliación presupuestaria por parte de la cartera de Finanzas, deberá llevar a cabo las correcciones correspondientes y también debe tomar en cuenta la asignación de los recursos necesarios para que el TSE lleve a cabo la planificación de los comicios del próximo año.

Por su parte, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC), considera que, si bien es importante que el TSE cuente con los fondos necesarios para la organización de los comicios del 2027, son los nuevos magistrados, que serán elegidos en marzo del presente año, quienes deben realizar las contrataciones y las inversiones de los fondos destinados a la planificación de las próximas elecciones.

“Ahorita ellos –los magistrados del TSE– deberían tratar de ordenar la casa para entregar lo mejor posible a las nuevas autoridades, porque gran parte del problema presupuestario que tiene el TSE –actualmente– es que su nómina ha crecido exponencialmente”, afirma Marroquín.

También considera pertinente que los nuevos magistrados que serán elegidos evalúen la situación de la institución y que tomen las medidas pertinentes para optimizar los recursos que les serán asignados.

“Los nuevos magistrados creo que una de sus primeras tareas es limpiar la casa. Yo no creo que hagan falta tantos fondos, como los que se acostumbraron a gastar en esta magistratura. No hay un problema solo de recursos económicos, hay un problema de gestión, de una mala gestión”, puntualizó Marroquín.

Por finalizar plazo para cambio de residencia electoral

Aguilera, en compañía de los magistrados titulares, indicó en la sede del ente electoral que el próximo 22 de enero finaliza el plazo para que todos los guatemaltecos hagan el proceso de cambio de residencia electoral con miras a las elecciones del 2027.

Según indicó el presidente del TSE, este procedimiento debe realizarlo toda persona mayor de edad que desee emitir su voto en las próximas elecciones, tanto en zonas de la capital como en los municipios del país donde reside actualmente.

“Es un trámite totalmente voluntario y gratuito. Vamos a contar con diferentes centros de empadronamiento, vamos a trabajar los fines de semana, vamos a trabajar fuera de horarios del Tribunal Supremo Electoral. En todos los departamentos del país se van a hacer jornadas en los diferentes municipios. Los invitamos a que se informen en la página del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó Aguilera.

Añadió que, para los guatemaltecos que residen en el extranjero no aplica el plazo del 22 de enero, debido a una reforma del acuerdo 7-2022 que contiene el reglamento de voto en el extranjero, en el cual se retiraron dichos plazos.