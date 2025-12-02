TSE debe priorizar planificación de elecciones del 2027 y cancelación de partidos políticos, resaltan analistas

El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quedó integrado desde el pasado viernes, luego de una resolución judicial que restituyó en sus cargos a cuatro magistrados. Ahora, entre las prioridades está planificar las elecciones generales del 2027.

Así lo consideran analistas que ven necesario que la magistratura actual deje una planificación para las nuevas autoridades electorales, quienes asumirán funciones en marzo del 2026.

Según expertos, el escaso tiempo que tendrán los nuevos magistrados obliga a las actuales autoridades a dejar una hoja de ruta que permita cumplir con las tareas electorales del 2027.

“Los nuevos magistrados que sean elegidos por el Congreso tomarán posesión apenas unos meses antes de la convocatoria a elecciones generales del 2027. Es un asunto que genera mucho trabajo en el año previo; esa debería ser la prioridad de los actuales magistrados”, señaló Alejandro Quinteros, analista político independiente.

Los magistrados Rafael Rojas, Mynor Franco, Irma Palencia y Gabriel Aguilera obtuvieron un amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló las medidas legales que les impedían ejercer sus funciones.

“La verdad, creemos que el retorno de los magistrados titulares ya es a destiempo. Fue casi un año en que los suplentes cubrieron con una presidencia electoral que nunca fue legítima y que tenía lagunas. Ahora ese retorno es complejo, porque les queda poco tiempo”, destacó Guillermo Fuentes, analista de la organización política Aire.

Aguilera asumió como presidente del TSE, cargo que ocupará hasta marzo del 2026. Previamente fue ejercido de forma interina por Blanca Alfaro, al ser la única titular en funciones.

Cancelación de partidos

Además de la preparación de las elecciones, los analistas consideran necesario que el TSE cumpla con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ya que algunos partidos debieron ser cancelados y continúan vigentes.

La cancelación procede cuando un partido no alcanza el 5% de votos en la elección presidencial ni obtiene una curul en el Congreso.

De las 11 organizaciones políticas que no cumplieron con esos requisitos en las elecciones del 2023, cuatro siguen registradas como vigentes, según información oficial de la página del TSE.

Entre ellas figura el Partido de Avanzada Nacional (PAN), que mantiene como secretario general a Manuel Conde, exdiputado y excandidato presidencial por Vamos.

También aparecen Podemos, Partido Popular Guatemalteco y Poder. Esta última agrupación aclaró que no participó en las elecciones del 2023 por una serie de criterios aplicados por el TSE, y que, tras resoluciones legales a su favor, se mantiene vigente.

Situación similar enfrenta el partido Prosperidad Ciudadana, del cual Blanca Alfaro fue candidata vicepresidencial en el 2019. En el 2023 intentó postular a Carlos Pineda como candidato, pero recientemente se conocieron resoluciones legales a favor que los mantienen vigentes.

“Ahora, con la cancelación de partidos políticos, se trata de un mandato legal. No haberlo ejecutado en tiempo puede acarrear consecuencias jurídicas para la magistrada Alfaro, por no haberlo priorizado”, opinó Quinteros.

Fuentes también considera fundamental que, con el regreso de los magistrados titulares, se recupere el orden institucional.

“Deben revisar las actuaciones del TSE durante su ausencia, ver qué ocurrió con las sesiones de pleno que pudieron haberse realizado, porque esos detalles jamás se hicieron públicos”, concluyó.