Magistrados del TSE retoman funciones tras amparo de la CSJ

Los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco son los funcionarios que recuperarán sus cargos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de que la Corte Suprema de Justicia, otorgara un amparo provisional que dejó en suspenso la resolución que los inhabilitaba por el proceso relacionado con el caso TREP.

La noche del 28 de noviembre, los magistrados Rafael Rojas, Mynor Franco, Irma Palencia y Gabriel Aguilera retomaron sus funciones en el Tribunal Supremo Electoral después de obtener un amparo provisional que les permitió regresar a sus cargos.

Los cuatro funcionarios están señalados en el caso TREP, por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado en las elecciones generales 2023 y valorado en Q148 millones.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), existen indicios de posibles ilegalidades en el proceso de compra del software, lo que motivó acciones penales y administrativas.

La reincorporación permite que Gabriel Aguilera retome la presidencia del Tribunal, que debió de asumir desde el 6 de enero de 2025, mientras continúa el análisis judicial por las supuestas irregularidades en la contratación del sistema informático, investigadas por el Ministerio Público.

La resolución

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio, resolvió otorgar amparo provisional dentro de los expedientes acumulados 204-2025 y 480-2025. Con esta decisión, la CSJ deja en suspenso la resolución emitida el 14 de enero de 2024 por un tribunal de primera instancia, mientras se analiza el fondo del caso.

Según la resolución, a la que tuvo acceso Prensa Libre, el Tribunal consideró que las circunstancias planteadas en el amparo hacían aconsejable la suspensión temporal del fallo impugnado, con el objetivo de resguardar los derechos alegados por el accionante.

Como parte de las medidas adoptadas, la CSJ instruyó al tribunal que dictó la resolución suspendida a remitir el expediente original en un plazo de 48 horas. Este servirá para continuar el análisis de los antecedentes.

Además, otorgó un plazo común de 48 horas al tribunal señalado, al Ministerio Público (MP) ;por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, y a los terceros interesados, para que presenten sus argumentos.

La resolución también establece nuevas reglas de notificación y recomienda a las partes señalar un casillero electrónico, conforme a la Ley de Notificaciones Electrónicas.

El caso TREP: señalamientos desde 2023

Los cuatro magistrados están señalados por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado en las elecciones generales de 2023 y adjudicado por Q148 millones.

El caso se originó después de que la UNE, tras desconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial de 2023, en la que ganó Bernardo Arévalo, denunciara presuntas anomalías en el sistema de transmisión de datos. Desde entonces, el MP inició allanamientos, solicitudes de información y acciones legales, incluyendo el retiro de inmunidad a los magistrados.

El 30 de noviembre de 2023, los cuatro magistrados fueron despojados de inmunidad y posteriormente enfrentaron distintas resoluciones judiciales, entre ellas medidas sustitutivas y fallos de apelación que mantuvieron la prohibición de ejercer sus cargos durante 2024.

Aunque varios amparos fueron presentados ese año, ninguno prosperó, lo que permitió a Blanca Alfaro mantenerse al frente del tribunal durante la ausencia de Aguilera.

En enero de 2025, la Sala Tercera de Apelaciones anuló una resolución que les permitía retomar funciones; sin embargo, la reciente decisión de la CSJ cambia nuevamente el escenario y garantiza su reincorporación mientras continúa el proceso.