Magistrados del TSE retoman funciones tras amparo de la CSJ

política

Magistrados del TSE retoman funciones tras amparo de la CSJ

Un amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) permitió que cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) retomaran sus funciones a partir del 28 de noviembre del 2025, tras más de un año de prohibición.

y

|

time-clock

Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral se integra a la CAME, que evala las reformas a la ley electoral. Esto despus de haber quedado sujetos a proceso penal por la compra del sistema TREP y obtuvieron medidas sustitutivas. Fotografa Erick Avila 15/03/2024

Magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco retomaron sus funciones en el Tribunal Supremo Electoral a partir del 28 de noviembre del 2025, tras obtener un amparo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia.(Foto, Prensa Libre: Érick Ávila)

Los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco son los funcionarios que recuperarán sus cargos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de que la Corte Suprema de Justicia, otorgara un amparo provisional que dejó en suspenso la resolución que los inhabilitaba por el proceso relacionado con el caso TREP.

La noche del 28 de noviembre, los magistrados Rafael Rojas, Mynor Franco, Irma Palencia y Gabriel Aguilera retomaron sus funciones en el Tribunal Supremo Electoral después de obtener un amparo provisional que les permitió regresar a sus cargos.

Los cuatro funcionarios están señalados en el caso TREP, por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado en las elecciones generales 2023 y valorado en Q148 millones.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), existen indicios de posibles ilegalidades en el proceso de compra del software, lo que motivó acciones penales y administrativas.

LECTURAS RELACIONADAS

Sede del TSE en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Roberto López)

El Congreso debe convocar en noviembre a la Comisión de Postulación para el nuevo TSE

chevron-right
Bernardo Arévalo conversa con delegados de la OEA durante una reunión oficial este lunes en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE/Presidencia de Guatemala)

OEA pide a Guatemala transparencia y respeto a la autonomía en la elección de altos cargos

chevron-right

La reincorporación permite que Gabriel Aguilera retome la presidencia del Tribunal, que debió de asumir desde el 6 de enero de 2025, mientras continúa el análisis judicial por las supuestas irregularidades en la contratación del sistema informático, investigadas por el Ministerio Público.

La resolución

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio, resolvió otorgar amparo provisional dentro de los expedientes acumulados 204-2025 y 480-2025. Con esta decisión, la CSJ deja en suspenso la resolución emitida el 14 de enero de 2024 por un tribunal de primera instancia, mientras se analiza el fondo del caso.

Según la resolución, a la que tuvo acceso Prensa Libre, el Tribunal consideró que las circunstancias planteadas en el amparo hacían aconsejable la suspensión temporal del fallo impugnado, con el objetivo de resguardar los derechos alegados por el accionante.

Como parte de las medidas adoptadas, la CSJ instruyó al tribunal que dictó la resolución suspendida a remitir el expediente original en un plazo de 48 horas. Este servirá para continuar el análisis de los antecedentes. 

Además, otorgó un plazo común de 48 horas al tribunal señalado, al Ministerio Público (MP) ;por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, y a los terceros interesados, para que presenten sus argumentos. 

La resolución también establece nuevas reglas de notificación y recomienda a las partes señalar un casillero electrónico, conforme a la Ley de Notificaciones Electrónicas.

LECTURAS RELACIONADAS

Colegio de Abogados convoca elecciones para representantes ante la Comisión de Postulación del TSE

chevron-right
El presidente Bernardo Arévalo insta a profesionales del Derecho a participar en las elecciones de jueces y fiscal general del 2026. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Misión de la UE llegará a Guatemala para observar elección de jueces y fiscal general del 2026

chevron-right

El caso TREP: señalamientos desde 2023 

Los cuatro magistrados están señalados por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado en las elecciones generales de 2023 y adjudicado por Q148 millones.

El caso se originó después de que la UNE, tras desconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial de 2023, en la que ganó Bernardo Arévalo, denunciara presuntas anomalías en el sistema de transmisión de datos. Desde entonces, el MP inició allanamientos, solicitudes de información y acciones legales, incluyendo el retiro de inmunidad a los magistrados.

El 30 de noviembre de 2023, los cuatro magistrados fueron despojados de inmunidad y posteriormente enfrentaron distintas resoluciones judiciales, entre ellas medidas sustitutivas y fallos de apelación que mantuvieron la prohibición de ejercer sus cargos durante 2024.

Aunque varios amparos fueron presentados ese año, ninguno prosperó, lo que permitió a Blanca Alfaro mantenerse al frente del tribunal durante la ausencia de Aguilera.

En enero de 2025, la Sala Tercera de Apelaciones anuló una resolución que les permitía retomar funciones; sin embargo, la reciente decisión de la CSJ cambia nuevamente el escenario y garantiza su reincorporación mientras continúa el proceso.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Caso Trep Corte Suprema de Justicia Irma Palencia Ministerio Púbilco Tribunal Supremo Electoral UNE 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS