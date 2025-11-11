OEA pide a Guatemala transparencia y respeto a la autonomía en la elección de altos cargos

Política

OEA pide a Guatemala transparencia y respeto a la autonomía en la elección de altos cargos

La delegación de la OEA se reunió con los presidentes de los tres organismos del Estado de Guatemala, así como con autoridades de la Corte de Constitucionalidad.

EFE

|

Bernardo Arévalo conversa con delegados de la OEA durante una reunión oficial este lunes en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE/Presidencia de Guatemala)

Bernardo Arévalo conversa con delegados de la OEA durante una reunión oficial este lunes en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE/Presidencia de Guatemala)

La Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala informó este martes sobre sus primeras reuniones con altos funcionarios del país, de cara al inicio de los procesos de elecciones de segundo grado.

De acuerdo con un comunicado difundido este día por el organismo, ayer lunes, la delegación sostuvo encuentros con el presidente Bernardo Arévalo de León y su gabinete, así como con los presidentes del Congreso de la República, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), además de miembros de los plenos de ambas cortes.

Tras las reuniones, la Misión resaltó la “importancia de que durante este proceso se respeten y cumplan todos los plazos constitucionales” y se dé “publicidad a la metodología de evaluación de candidatos, con transparencia y apego a la ley”.

Asimismo, el grupo de expertos “invitó a respetar el proceso de postulación y permitir la presentación de candidaturas sin injerencia de actores externos ni intimidaciones“.

EN ESTE MOMENTO

Guardia hiere de bala a niño de 3 años frente a banco en Villa Hermosa tras disparo accidental

Right
El nuevo mobiliario de Doggie Stuff fue elegido para optimizar la atención al cliente y mejorar la exhibición de productos en un espacio moderno y funcional. (Foto, Prensa Libre: cortesía)

Manos a la Obra: Doggie Stuff, un taller dedicado a la moda para mascotas recibe un nuevo diseño

Right

La Misión fue establecida por invitación del Gobierno de Guatemala. Su objetivo es dar seguimiento a los procesos de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y Contralor General de Cuentas.

En su comunicación inicial, la delegación hizo “un llamado a la participación de mujeres y representantes de pueblos indígenas para presentar candidaturas” y exhortó a la sociedad civil a “cumplir el rol de monitoreo y seguimiento” de estas elecciones.

La Misión está integrada por los expertos María Paulina Aguirre Suárez, Marcela Ríos Tobar y Carlos Ayala Corao.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Corte de Constitucionalidad Corte Suprema de Justicia OEA Política Tribunal Supremo Electoral 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS