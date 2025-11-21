Arévalo recibe a Misión de la UE para vigilar renovación de TSE, CC y fiscal general

Política

Arévalo recibe a Misión de la UE para vigilar renovación de TSE, CC y fiscal general

La Misión de la UE vigilará los procesos de elección de autoridades del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público.

EFE

|

Arévalo recibe a delegados de la UE para dialogar sobre democracia y transparencia en procesos de elección de autoridades. (Foto Prensa Libre: EFE)

Arévalo recibe a delegados de la UE para dialogar sobre democracia y transparencia en procesos de elección de autoridades. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, recibió este 21 de noviembre a la Misión de Observación de la Unión Europea (UE), en un encuentro centrado en el fortalecimiento de la democracia y la transparencia de cara a los procesos de designación de autoridades que el país afrontará en 2026.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, informó que durante la reunión, se discutieron los retos institucionales que Guatemala enfrentará en los próximos meses, periodo en el que la misión europea brindará acompañamiento técnico, sumándose a los esfuerzos recientes de la OEA y el Panel de Personas Independientes (PEI).

La vigilancia internacional se enfoca en las denominadas “elecciones de segundo grado“. Este mecanismo consiste en la selección indirecta de altos funcionarios por parte del Congreso, a partir de listas elaboradas por Comisiones de Postulación integradas por académicos y juristas, sin la participación del voto popular.

En 2026, este proceso renovará al Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y al fiscal general, cargo que actualmente ocupa Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la UE.

EN ESTE MOMENTO

Un agente fiscal del MP notifica a Byron su captura, como parte de la investigación por la desaparición de Andrea Zepeda. (Foto Prensa Libre: MP)

Capturan a hombre que habría acompañado a Andrea Zepeda a un autohotel de Villa Nueva, donde fue vista por última vez

Right
Agentes de la PNC se encuentran cerca de una cavidad al costado de la carretera donde se localizó un cuerpo.

PNC confirma localización de cuerpo en estado de descomposición en Siquinalá; identificación está pendiente

Right

Arévalo de León, quien advirtió esta semana sobre intentos de “criminalización” contra posibles aspirantes, instó nuevamente a los profesionales “comprometidos con la justicia” a no ceder ante el temor y participar en los procesos para “rescatar las instituciones“.

Según el mandatario, las misiones internacionales que visitaron el país la semana pasada también expresaron su preocupación por la necesidad de que los aspirantes a los cargos electivos cumplan con requisitos de capacidad y honradez.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Bernardo Arévalo Corte de Constitucionalidad Ministerio Público Tribunal Supremo Electoral Unión Europea 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS