Países de la OEA reafirman apoyo al proyecto guatemalteco en favor del estado de derecho y de la democracia

De manera unánime, los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldaron la declaración titulada “Apoyo a la democracia y al orden constitucional en Guatemala”, presentada ante el Consejo Permanente por la embajadora Claudia Escobar Mejía, representante permanente de Guatemala, durante la sesión ordinaria celebrada este miércoles 5 de noviembre en Washington, Estados Unidos.

Al igual que en la reunión extraordinaria del 30 de octubre, en la que el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez informó al Consejo que la democracia del país se encuentra bajo un “asedio de guerra legal”, organizado por actores corruptos dentro del sistema de justicia con el objetivo de derrocar al gobierno del presidente Bernardo Arévalo, nuevamente los representantes de los Estados miembros de la OEA brindaron su respaldo total al mantenimiento del orden constitucional, el respeto a la democracia y la preservación de la estabilidad política en Guatemala.

La declaración, impulsada por Escobar Mejía, contó desde el inicio con el respaldo de las misiones de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

Debido a que no se presentó ninguna oposición a la propuesta presentada por Guatemala, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Tomas Pascual de Chile, afirmo que la declaración de Apoyo a la Democracia y al Orden Constitucional en Guatemala y su contenido "queda adoptada por consenso" de todos los países miembros.

Países expresan su apoyo

Luego de conocerse los detalles de la declaración presentada por Guatemala, tanto los representantes de los países copatrocinadores del documento como delegados de otros Estados miembros expresaron su total apoyo a la democracia y al respeto constitucional en el país.

“Creemos que esta declaración en apoyo a la democracia y el orden constitucional capta lo más importante y clave para nuestro tema de hoy, que es el compromiso de la OEA y sus Estados miembros con una Guatemala democrática. Hacemos un llamado a las instituciones guatemaltecas y los actores institucionales para que trabajen juntos para garantizar la estabilidad y alianza que ha forjado los Estados Unidos con el presidente Trump y el gobierno del presidente Arévalo, y con lo cual Estados Unidos seguirá avanzando con su cooperación en nuestros intereses compartidos, deteniendo la inmigración ilegal, luchando contra las organizaciones criminales transnacionales de narcotraficantes y profundizando la alianza y la prosperidad de nuestro hemisferio”, indicó la representante de Estados Unidos, Kimberly J. Penland.

“Como lo expresamos en la sesión extraordinaria convocada para este mismo tema, nos preocupa que persistan tensiones institucionales y prácticas de instrumentalización judicial que amenazan con debilitar el Estado de derecho y erosionar esos resultados electorales ya expresados en forma legítima. La experiencia reciente de Guatemala, como lo señalan los informes de la MOE – Misión de Observación Electoral – y de la misión especial también de observación para la elección de autoridades judiciales, demuestra que la politización de la justicia y los intentos de alterar los resultados electorales legítimos constituyen graves riesgos para la estabilidad democrática”, afirmó Luis Ernesto Vargas, representante permanente de Colombia.

Luz Elena Baños, representante permanente de México, también expresó su apoyo a Guatemala. “Mi país reitera lo expresado en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del pasado 30 de octubre, así como su confianza en el pueblo de Guatemala y en su capacidad para preservar la institucionalidad democrática y el orden constitucional. México reafirma los lazos de amistad, vecindad y buen entendimiento político que unen a nuestros pueblos y gobiernos, y continuará fortaleciendo su relación bilateral con Guatemala, basada en nuestros principios constitucionales de política exterior, abogando siempre por el bienestar de nuestras poblaciones y reconociendo que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, indicó la representante mexicana.

“La delegación de Costa Rica agradece la convocatoria de esta sesión para abordar la situación en la hermana República de Guatemala. Lo hacemos guiados por un principio fundamental: la defensa de la democracia y el Estado de derecho como base de la paz, la estabilidad y la cooperación en las Américas. En este espíritu, Costa Rica expresa su pleno respaldo al pueblo guatemalteco y al presidente constitucional Bernardo Arévalo, elegido mediante comicios legítimos, libres y transparentes, como lo ha confirmado la misión de observación electoral de esta organización. La voluntad popular debe ser respetada sin condiciones ni dilaciones. A la democracia hay que defenderla todos los días”, indicó Alejandra Solano, representante de Costa Rica.

La representante de Panamá, Ana Irene Delgado, también expresó su total apoyo a la declaración presentada por Guatemala. “La delegación de Panamá desea expresar su firme apoyo al proyecto de declaración presentado por la Misión Permanente de Guatemala, titulado Apoyo a la democracia y al orden constitucional en Guatemala. Panamá, fiel a su compromiso histórico con los principios democráticos consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, considera que esta declaración representa un ejercicio necesario y oportuno de solidaridad hemisférica con el pueblo guatemalteco y sus instituciones democráticas”, puntualizó la representante del país canalero.