Arévalo presenta solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Fredy Orellana por fallos que califica como ilegales

El presidente Bernardo Arévalo informó este martes 4 de noviembre que presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Séptimo Penal Fredy Orellana, a quien señala de haber dictado resoluciones ilegales que pretendían desarticular al partido Movimiento Semilla y dejar sin efecto los cargos ganados por esa agrupación en las elecciones generales del 2023.

La acción legal fue anunciada durante una conferencia de prensa en La Ronda, Alta Verapaz.

“El juez Orellana incurrió en abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, usurpación de atribuciones y prevaricato”, explicó Arévalo.

Según el mandatario, el juzgador emitió una resolución que buscaba anular en definitiva la personería jurídica de Semilla, lo que a su criterio representa una clara interferencia inconstitucional en otros poderes del Estado.

“Son faltas que además quedaron evidenciadas por la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad”, añadió.

Además de esta solicitud, Arévalo presentó una denuncia ante la Junta de Disciplina Judicial contra Orellana por la comisión de faltas graves y gravísimas, de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial.

“Este juez incumple absolutamente con las formas que manda el proceso penal”, declaró. Señaló que su gobierno no permitirá que se normalicen ese tipo de abusos judiciales.

El presidente también confirmó que el viernes pasado interpuso una querella penal contra el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), por una serie de delitos relacionados con la conferencia de prensa en la que anunció “un caso ficticio” contra la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

La acción fue presentada ante el Juzgado de Paz Penal de Turno de la Torre de Tribunales.

Arévalo subrayó que estas medidas responden a un compromiso con la legalidad y el respeto al Estado de derecho.

“Hemos tomado una serie de acciones ante las faltas y delitos que han venido cometiendo estos tristes personajes”, dijo, al referirse tanto al juez Orellana como al fiscal Curruchiche. Añadió que espera que los procesos avancen conforme a la ley y que se restablezca la institucionalidad en el país.

Esas acciones se suman a las que emprendieron el pasado lunes diputado de Semilla y Raíces, al presentar una denuncia contra la fiscal de la Feci, Leonor Morales, por sus acciones en contra de la agrupación política que llevó a la Presidencia a Arévalo.

