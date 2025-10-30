Países en la OEA expresan su apoyo unánime al gobierno de Bernardo Arévalo

Los diferentes países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su total respaldo a Guatemala, luego de escuchar la exposición del canciller Carlos Ramiro Martínez durante la Reunión Extraordinaria del Consejo Permanente de la organización, que se celebró este jueves 30 de octubre en su sede, en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

La convocatoria a esta sesión extraordinaria se efectuó a solicitud del Gobierno de Guatemala, con base en lo establecido en la Carta Democrática Interamericana —creada en 2001—, la cual es el mecanismo de apoyo para los países miembros cuando consideren que existen amenazas a la democracia en sus territorios. La petición se presentó debido a los distintos casos entablados por el Ministerio Público (MP) en contra del presidente y otros funcionarios, así como a la resolución del juez Fredy Orellana para revertir los resultados electorales del 2023 y judicializar la política en Guatemala, como lo denunció el presidente Bernardo Arévalo.

Durante su intervención, el canciller Carlos Ramiro Martínez informó al consejo que la democracia guatemalteca está bajo un “asedio de guerra legal o lawfare”, orquestado —según dijo— por actores corruptos dentro del sistema de justicia, con el propósito de derrocar al Gobierno de Arévalo.

“Por eso estamos llamando la atención de este Consejo Permanente a los intentos de promover un golpe de Estado técnico en Guatemala bajo el asedio de la guerra legal o lawfare. Esto que estamos viviendo es un uso abusivo de las instancias judiciales, arropándose bajo una aparente legalidad", puntualizó el canciller, quien también resaltó la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) al dejar sin efecto la resolución del juez Orellana.

Respaldo unánime

Luego de la exposición del canciller, los representantes de los países miembros de la OEA expresaron su respaldo unánime a la solicitud de Guatemala para que se respete la democracia y la voluntad ciudadana expresada en las elecciones del 2023.

Edizon Lanza, representante de Uruguay, reafirmó su apoyo a la decisión del pueblo guatemalteco expresada en las urnas.

"Uruguay entiende que resulta esencial reiterar y respetar la voluntad del pueblo guatemalteco, que se pronunció en elecciones generales libres en el 2023, eligiendo a Bernardo Arévalo de León como su presidente", afirmó Lanza, quien también expresó su preocupación “en relación con la sistemática persecución penal que se verifica y se mantiene contra periodistas, defensores de derechos humanos, jueces y representantes de la ciudadanía", y puso como ejemplo el caso del periodista José Rubén Zamora.

“Este tipo de persecución, que, en algunos casos, como el del periodista Rubén Zamora, incluye la prisión por opiniones, son contrarios a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, socavan la libertad de expresión y socavan la democracia”, afirmó.

También se congratuló por la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad de revertir lo ordenado por el juez Orellana: "Saludamos, por supuesto, la decisión de la Corte Constitucional que aquí se acaba de comentar y que dejó sin efecto este intento de justamente vulnerar el orden constitucional."

La representante de Estados Unidos Kimberly J. Penland, también resaltó la importancia de Guatemala como socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico y el combate a pandillas como el Barrio 18, y subrayó la importancia del respeto a la democracia.

“Hacemos un llamado a las instituciones guatemaltecas y a otros actores responsables para que trabajen juntos con el fin de garantizar la estabilidad continua de la sólida alianza que hemos forjado con el Gobierno de Guatemala. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos busca fortalecer las instituciones, proteger las libertades fundamentales y defender y reforzar la integridad electoral. Y continuaremos protegiendo el territorio estadounidense promoviendo objetivos comunes de seguridad y prosperidad con el Gobierno del presidente Arévalo”, puntualizó.

"La intención de anular la personalidad jurídica de un partido político ganador y, con ello, cuestionar la legitimidad de un gobierno constitucional constituye... un claro intento de quiebre constitucional e interrupción de la democracia. Desde Bolivia volvemos a respaldar firmemente al legítimo presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y a todo el pueblo guatemalteco en su derecho a vivir en una democracia plena", afirmó Héctor Arce, representante de Bolivia.

"Resulta fundamental que también la OEA actúe como un sistema de alerta temprana para prevenir que países que tienen gobiernos elegidos democráticamente puedan ser amenazados desde afuera y desde adentro. Defender la existencia de gobiernos democráticos en el hemisferio no es una violación al principio de no injerencia, es el deber jurídico y moral de los firmantes de la Carta Democrática de la OEA”, indicó Carlos Cherniak, de Argentina.

Así también, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, reiteró el respaldo hacia el Gobierno de Guatemala ante los últimos acontecimientos.

“El momento exige claridad y unidad. Debemos aceptar y respetar los procesos democráticos, y los resultados deben ser acatados”, afirmó Ramdin, quien también expresó que la OEA respalda a Guatemala y a sus ciudadanos con el objetivo de “mantener la democracia, el orden constitucional, y facilitar la paz, la prosperidad económica, el progreso social y el Estado de derecho en el país y en todo el hemisferio”.