CC anula orden de juez Fredy Orellana y reafirma los resultados electorales del 2023

La Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene los resultados de las elecciones generales del 2023 y ordena suspender la orden del juez penal, Fredy Orellana, quien buscaba la nulidad absoluta de todas las actuaciones de Movimiento Semilla.

El partido oficial, actualmente cancelado, llegó a la silla presidencial y consiguió 23 escaños en el Congreso, puestos que a criterio del presidente Bernardo Arévalo, se buscaban alterar con la resolución de Orellana.

La CC conoció debidas ejecutorias de un grupo de ciudadanos y de diputados oficialistas, quienes advertían riesgos a la estabilidad democrática y a las votaciones generales de hace dos años.

La Corte, en su fallo, advierte al juez para no emitir resoluciones que pudieran caer en el delito de prevaricato, cargo que existe para evitar el abuso en operadores de justicia.

También quedó sin efecto las notificaciones legales que llegaron al Congreso y al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mismas que buscaban concretar la nulidad del partido oficial.