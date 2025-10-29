CC anula orden de juez Fredy Orellana y reafirma los resultados electorales del 2023

Guatemala

CC anula orden de juez Fredy Orellana y reafirma los resultados electorales del 2023

La Corte también advierte al juez para no emitir resoluciones judiciales que pudieran caer en el delito de prevaricato.

|

time-clock

La CC mantiene dos acciones de amparo vinculadas al TSE pendientes de resolución. Fotografía: Prensa Libre.

La CC mantiene los resultados electorales del 2023. Fotografía: Prensa Libre.

La Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene los resultados de las elecciones generales del 2023 y ordena suspender la orden del juez penal, Fredy Orellana, quien buscaba la nulidad absoluta de todas las actuaciones de Movimiento Semilla.

El partido oficial, actualmente cancelado, llegó a la silla presidencial y consiguió 23 escaños en el Congreso, puestos que a criterio del presidente Bernardo Arévalo, se buscaban alterar con la resolución de Orellana.

La CC conoció debidas ejecutorias de un grupo de ciudadanos y de diputados oficialistas, quienes advertían riesgos a la estabilidad democrática y a las votaciones generales de hace dos años.

LECTURAS RELACIONADAS

Registro de Ciudadanos no declaró la nulidad del Movimiento Semilla

chevron-right

Arévalo se reúne con el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA

chevron-right

La Corte, en su fallo, advierte al juez para no emitir resoluciones que pudieran caer en el delito de prevaricato, cargo que existe para evitar el abuso en operadores de justicia.

También quedó sin efecto las notificaciones legales que llegaron al Congreso y al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mismas que buscaban concretar la nulidad del partido oficial.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Corte de Constitucionalidad Fredy Orellana Movimiento Semilla Resultados electorales 2023 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS