Juez Fredy Orellana ordena la nulidad de Movimiento Semilla y emplaza al Registro de Ciudadanos para que cumpla

El Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, ordenó este viernes 24 de octubre la nulidad de todos los procesos relacionados alrededor del partido político Movimiento Semilla. Organización que ganó las elecciones presidenciales del 2023, además de 23 curules para el Congreso de la República.

La resolución del Juez Séptimo ya fue notificada al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Organismo Legislativo, a quienes les corresponde conocer la decisión judicial; serán ellos quienes también cumplan e interpreten los alcances dictados por el Juzgado.

Además, al Registro de Ciudadanos, el juez Orellana le impone un lapso de dos horas para tomar las medidas respectivas, mientras que al Congreso tan solo se le pide resolver en ley, sin fijarles un límite de tiempo.

Por ahora ninguna de las entidades ya notificadas ha emitido opinión sobre el tema. Como antecedente, un caso similar se registró con la nulidad el partido político Prosperidad Ciudadana quien finalmente no pudo participar en las elecciones del 2023 y se quedó sin efecto todo lo actuado, incluidas sus candidaturas. En esa oportunidad se interpretó que la nulidad del partido tenía un efecto judicial y legalmente que se explicaba en que el partido nunca existió.

