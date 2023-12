MP asegura que las elecciones “deberían de anularse” por supuestas irregularidades en actas de votaciones por parte del TSE

Morales afirmó que existe una irregularidad administrativa ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el TSE.

Morales afirmó que “los formatos utilizados no fueron los aprobados por el pleno de magistrados” y añadió que las votaciones “son nulas de pleno derecho”.

Aunado a lo que expuso Morales, también Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), cuestionó “qué certeza pueden tener los datos si no fue un formato que no fue autorizado por un pleno de magistrados”, al referirse a las actas No. 4 que consignaban los votos.

“Qué certeza pueden tener los datos que se consignaron en el documento No. 4, cuando el Tribunal Supremo Electoral emite un acuerdo que es el 50-2023, que emite días antes de la convocatoria y se establece un formato del documento No. 4. Pero cuando ya, estas empresas que son las que imprimieron este documento No. 4 es otro formato, y es similar al que se utilizó en las elecciones de 2019”, expresó el fiscal.

Lea también: Curruchiche señala a funcionarios extranjeros de “interferir abusivamente” en las investigaciones y pide a Almagro que acuda al MP

“Es decir que toda la información que fue consignada en el documento No.4, que es el acta final de cierre y escrutinios de todas las Juntas Receptoras de Votos, estoy refiriéndome a 24 mil 869 Juntas Receptoras de Votos. Qué certeza pueden tener los datos si no fue un formato que no fue autorizado por un pleno de magistrados”, agregó.

Según Curruchiche, según la investigación, se estableció “que hay actas tachadas, hay actas donde no hay firmas de las Juntas Receptoras de Votos, no están todos, hay más votantes que papeletas. Entonces, básicamente esta investigación es de todo el proceso electoral y, por lo tanto, desde nuestro particular punto de vista deberían de anularse (las elecciones)”, afirmó.

El fiscal explicó que la información del caso penal se presentará ante el TSE para que puedan analizarla en los próximos días.

“No nos estamos refiriendo a que se afectó a un partido político en particular, a un candidato en particular. Aquí fueron afectados todos los partidos políticos, todos los candidatos de todas las elecciones. Será el TSE el que tomará la decisión al respecto”, concluyó.

Además de las supuestas anomalías que señala el MP, también se anunció una segunda solicitud de retiro de antejuicio de Arévalo por el caso que denominó “Corrupción Semilla”, en que señala al presidente electo por presunto lavado de dinero.

La Fiscalía también solicitó el retiro de inmunidad del diputado Samuel Pérez y ordenó la captura de dos integrantes del partido señalándolos de falsedad ideológica con la agravación electoral de forma continuada.

El MP informó que dedicó varios meses de investigación al caso y que el mismo está comprendido en tres fases.