Movimiento Semilla vuelve a apelar para impedir cancelación ordenada por el juez Fredy Orellana

Representantes del Movimiento Semilla presentaron este domingo 2 de agosto una apelación contra la resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, que la semana pasada rechazó el amparo planteado por la diputada Andrea Reyes en representación de la agrupación para frenar la cancelación ordenada por el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.

Según los abogados del partido, la Sala remitirá el expediente a la Corte de Constitucionalidad (CC), que será la encargada de resolver el recurso “conforme a derecho”.

Los defensores señalaron que la cancelación del partido es “injusta” y se dio sin permitirles ejercer el derecho de defensa. Indicaron que no han tenido acceso al expediente completo ni a las audiencias relacionadas con el caso.

También denunciaron que terceros ajenos al proceso, como el exdiputado Fernando Linares Beltranena, sí han podido revisar el expediente y presentar argumentos ante la Sala.

“La cancelación ha sido una cancelación que ha sido injusta, que ha sido una cancelación que ha sido carente del derecho de defensa; a nosotros no nos han permitido ver el expediente, no nos han permitido tener acceso a las actuaciones, no nos han permitido apersonarnos en las audiencias”, comentó la diputada Andrea Reyes, quien planteó el nuevo recurso.

La defensa de Movimiento Semilla insiste en que solo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la facultad de cancelar partidos políticos, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y que ninguna orden judicial puede sustituir ese procedimiento.

“El objetivo es revertir una cancelación ilegal, que además se tramitó con vicios en el procedimiento”, afirmaron los abogados.

“Hay vicios en el procedimiento, pero también en la cancelación. La cancelación… La Ley Electoral es clara: la única forma en la que se puede cancelar un partido político es por las cuestiones que establece la ley electoral, no por una ocurrencia de un juez comprado”, dijo Reyes.

Ahora la CC deberá analizar el recurso y emitir una resolución sobre la vigencia de la agrupación política.

