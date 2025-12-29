Con el plazo por vencer, el TSE impulsa jornadas para actualizar el domicilio electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está por llegar a un primer cierre en la ruta hacia las votaciones generales del 2027.

Se trata del cambio de residencia electoral, que podrá actualizarse hasta el próximo 22 de enero del 2026 como fecha límite, plazo que marcará el primer cierre administrativo en la organización de los próximos comicios.

El TSE recordó que este período es determinante para que los ciudadanos puedan votar en un centro cercano a su lugar de residencia, motivo por el que la institución ha reforzado las jornadas móviles con módulos temporales en centros comerciales, como parte de una estrategia para facilitar el acceso a este trámite.

En estos puntos los ciudadanos también podrán actualizar otros datos para que queden incorporados al padrón electoral.

Ubicaciones

De acuerdo con la información oficial, este lunes 29 de diciembre del 2025 se habilitarán módulos de atención en los centros comerciales Metronorte, Real del Parque y Montúfar, así como en Montserrat, Plaza San Rafael y Plaza El Amate.

La atención será de 8.30 a 15.30 horas, y el trámite es personal, inmediato y gratuito.

Para realizarlos, el ciudadano debe presentar:

Documento Personal de Identificación (DPI) vigente

Poporcionar la dirección actual de su residencia.

En el caso de jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad, el empadronamiento es el requisito indispensable para poder participar en las elecciones de 2027.

Recuerda que el próximo 22 de enero de 2026 finaliza el plazo para la actualización de tu residencia electoral.



Por qué es importante

Analistas han advertido que la actualización del domicilio electoral sigue siendo un proceso poco conocido entre la ciudadanía, pese a su impacto directo en la asignación de centros de votación.

La falta de información oportuna provoca que muchos electores sean asignados a lugares lejanos a su residencia, lo que en procesos anteriores ha incidido en el desinterés y la abstención el día de las votaciones.

Además, subrayan que los registros desactualizados abren espacios para prácticas irregulares, como el traslado organizado de votantes, también llamado 'acarreo de votantes', por lo que consideran clave que el TSE mantenga campañas constantes mientras no haya elecciones en curso.

A ello se suma el reto de empadronar a los jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad y que aún no figuran en el padrón electoral.

Las autoridades electorales han reiterado que tanto el empadronamiento como la actualización de residencia son procesos voluntarios, pero fundamentales para garantizar la participación y una mejor organización de las votaciones.

