Abogados acuden a las urnas para elegir a representantes del Cang en la comisión de postulación para el TSE

Cinco planillas se disputan este lunes 5 de enero la representación titular y suplente del Colegio de Abogados y Notarios (Cang) en la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En un principio se habían postulado 12 candidatos en seis planillas para competir en esta elección; sin embargo, el Tribunal Electoral del Cang decidió no tomar en cuenta la postulación de Ramón Cadena y María Eugenia Mijangos, por no completar los requisitos mínimos establecidos para participar.

Los agremiados —tanto profesionales del derecho como politólogos, internacionalistas y otras carreras afínes— están convocados desde las 8 hasta las 16 horas de hoy para emitir su sufragio. Se han habilitado centros de votación en el Parque de la Industria y Fórum Majadas, en la capital, mientras que en la provincia se han abierto las delegaciones correspondientes al TSE.

En caso de ser necesario, se tiene prevista una segunda vuelta para el próximo 13 de enero.

La importancia de esta elección, según han manifestado analistas y sectores que siguen de cerca el proceso de postulación del TSE, radica en que los cinco comisionados titulares deberán elegir los perfiles más idóneos para que dirijan las elecciones generales del próximo año.

Las planillas

La planilla 1 impulsa a César Fernando Díaz García y Ángel Antonio Rodríguez de León. Estos candidatos cuentan con el respaldo de una alianza gremial entre Plataforma de Profesionales por la Justicia —que encabeza Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala—, Unidos por el Derecho y Avanza, donde esta última tiene como agremiados a fiscales y otras autoridades del Ministerio Público.



La planilla 2 promueve a Guillermo Alfonso Cifuentes y Érick Morales Román, mediante la Alianza Unida por el Gremio. De los dos aspirantes no existen mayores antecedentes públicos en otros procesos de comisiones de postulación.



La planilla 3 la integran Julio José Aguilar Martínez y Linda Greta de los Ángeles Rivera Pérez, respaldados por Unión, Libertad y Justicia, una agrupación gremial que dirige Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis.



La planilla 4 la integran Gregorio Saavedra y Édgar René Ortiz Romero, impulsados por Unidad x la Democracia, cuya estructura gremial apoyó a Unidad x la Justicia, que consiguió la presidencia de la directiva del Cang.



La planilla 5 promueve a María Alicia Ovalle Gramajo y José Pablo Pacheco, quienes declararon ser respaldados por una plataforma de 15 organizaciones gremiales, en las cuales tendrían incidencia el juez Mynor Moto y el magistrado constitucional Néster Vásquez, más un grupo afín al actual rector de la Usac, Walter Mazariegos.