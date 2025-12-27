TSE analiza modificaciones al voto en el extranjero y a fiscalización de finanzas de los partidos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lleva a cabo el análisis de los reglamentos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) que fueron presentados por los representantes de los partidos políticos.

Dentro de las propuestas que están siendo revisadas por el ente electoral y que fueron planteadas por las agrupaciones, se encuentran las modificaciones a los reglamentos de la citada ley relacionados con el voto en el extranjero, control y fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas, así como de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.

Según se indicó por parte del ente electoral, luego de realizar las evaluaciones respectivas, estas serán remitidas al pleno de magistrados para que realicen los análisis correspondientes y determinen si las modificaciones planteadas por los partidos políticos a dichos reglamentos son viables.

Durante el 2026, el Tribunal Supremo Electoral estará realizando la planificación y los preparativos para las elecciones generales que se llevarán a cabo en el 2027.

El próximo año, el TSE contará con un presupuesto de Q829 millones y, entre las diferentes asignaciones aprobadas, el órgano electoral dispondrá de Q309 millones para su funcionamiento, Q20 millones para el pago de deuda política y Q500 millones adicionales para la preparación de las elecciones generales.

Abogan por más participación de las mujeres

Compartir experiencias y recomendaciones brindadas por las Misiones de Observación Electoral, con el objetivo de garantizar la participación igualitaria de las mujeres en el proceso público y democrático del país, fue el objetivo de un seminario organizado e impartido durante diciembre por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La actividad también contó con el apoyo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno de Canadá, y con la participación de funcionarias, representantes del ente electoral y expertas en participación de la mujer, con el objetivo de establecer mecanismos de empoderamiento para la mujer.

El presidente del TSE, Gabriel Aguilera, indicó que es de suma importancia impulsar este tipo de espacios para la participación activa de las mujeres guatemaltecas dentro del proceso político y democrático del país.

“Trabajamos constantemente para fomentar la inclusión dentro de las organizaciones políticas y garantizar oportunidades igualitarias para la mujer guatemalteca, ya que su participación es importante”, afirmó Aguilera.

Según informó el ente electoral, en el seminario, que tuvo una duración de tres días, participaron unas 60 personas. También se contó con la participación de representantes de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), diputados integrantes de las comisiones de la Mujer y de Asuntos Electorales, representantes de la cooperación electoral de la OEA y el embajador de Canadá, Oliver Jaques.

El presidente del TSE indicó que lograr una democracia plena “requiere de la participación equitativa de las mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones”, que fue el objetivo principal del taller impartido.

El apoyo y la organización de este taller por parte de la OEA, con el apoyo del TSE y de la Embajada de Canadá en Guatemala, forma parte del seguimiento que se está dando por el ente internacional para el fortalecimiento de la democracia e institucionalidad del país.

"Los conocimientos adquiridos por las participantes durante el taller contribuirán significativamente a fortalecer las capacidades institucionales y ciudadanas de cara a las elecciones generales deL 2027 en Guatemala, promoviendo entornos más inclusivos y representativos", indico el Tribunal.