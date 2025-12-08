Tribunal Supremo Electoral contará con Q500 millones para planificar comicios del 2027

El 2026 es un año preelectoral en el que deberá renovarse la cúpula del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que continuará con la coordinación de los procesos relacionados con la logística y preparación de las Elecciones Generales del 2027.

Para el próximo año, el TSE contará con un presupuesto de Q829 millones y entre las diferentes asignaciones aprobadas, el órgano electural dispondrá de Q309 millones para su funcionamiento, Q20 millones para el pago de deuda política y Q500 millones adicionales para la preparación de las elecciones generales.

Para este año, el tribunal contó con Q382 millones 91 mil para funcionamiento y Q20 millones para el pago de deuda política. En total, fueron Q402 millones.

¿Cómo se distribuirá el presupuesto electoral?

Según el TSE, en el 2026 se realizarán diversas actividades y procesos dirigidos a la organización de las elecciones del 2027 para los cuales se necesitan los recursos adicionales.

Entre ellos se prevé aumentar los puestos y las jornadas de empadronamiento en todo el país, con el objetivo de preparar y actualizar el padrón electoral. También se contempla descentralizar el voto en áreas rurales. Para la ejecución de este proyecto, el TSE incluye un análisis de factores como la ubicación geográfica, la infraestructura de los centros de votación, la logística y el transporte. El objetivo principal es garantizar que los ciudadanos de zonas rurales y de difícil acceso puedan emitir su voto en las elecciones del 2027.

Otro aspecto es el fortalecimiento de las delegaciones y subdelegaciones del TSE en todo el país. Actualmente existen 17, pero se analiza su ampliación. Asimismo, se intensificarán las capacitaciones del personal con miras al proceso electoral.

Respecto a la logística electoral, el TSE iniciará la preparación de procedimientos relacionados con el desarrollo de los comicios, como el embalaje y traslado de materiales, descentralización de mesas electorales, gestión de mobiliario y equipo.

También se contempla el voto asistido para personas con discapacidad. Se continuará con la cartografía electoral, con trabajo de campo para identificar posibles nuevos centros de votación, y se elaborarán planes estratégicos para reducir la conflictividad y evitar hechos como los ocurridos en el 2023.

En el ámbito tecnológico e informático, el TSE planea habilitar la inscripción en línea de candidatos a cargos de elección, para facilitar el proceso, sobre todo en el interior del país. Esta opción complementará la inscripción presencial, que seguirá vigente.

Además, se fortalecerá y adquirirá equipo de cómputo y licencias informáticas para asegurar la transparencia en el conteo, recepción y transmisión de datos recopilados en el empadronamiento, planificación y gestión del padrón electoral, así como en la recolección de resultados en la primera y segunda vuelta electoral.

También se prevé fortalecer los programas de comunicación y divulgación dirigidos a la ciudadanía, sobre la importancia del empadronamiento y del voto, así como la formación del personal en aspectos cívicos, políticos y electorales.

Responsabilidad en el manejo de los recursos

A criterio de Alejandro Quinteros, experto en asuntos políticos y electorales, el presupuesto asignado al TSE para el próximo año le permitirá anticiparse y prepararse con tiempo para la organización del proceso electoral del 2027. Considera que es especialmente importante porque serán los nuevos magistrados quienes ejecuten los fondos.

“Más que quitarles recursos, hay que darles para descentralizar el tema electoral. Las juntas electorales son quienes forman la logística electoral y son quienes consiguen a los más de cien mil voluntarios en todo el país. También se topan con muchas trabas burocráticas que es necesario eliminar”, afirma.

Añade que debe ponerse énfasis en destinar recursos al enfoque hacia los jóvenes, a quienes considera el principal “grupo objetivo”, así como en comunicación digital, esencial para llegar a ese sector.

“El grupo objetivo tiene entre unos 25 y 35 años, son las personas que vivieron ese momento del cambio de la cédula al DPI. Muchos usan redes sociales, usan las páginas web de los medios informativos y de comunicación, y es a través de estos medios digitales que se les puede llegar por parte del TSE”, asegura.

Sobre el uso eficiente del presupuesto, Quinteros considera que las nuevas autoridades del TSE, que asumirán en el próximo año para el periodo 2026-2032, tienen una “gran responsabilidad” para garantizar el buen uso de los recursos en el año preelectoral.

“Parte de la eficiencia es dejar de hacer compras innecesarias, como fue la compra del TREP —Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares—, que además ha sido tan cuestionada, porque este TREP no solo fue el software, sino que también requirió compras exageradas de equipos y que al final no son viables”, asegura Quinteros.

Agrega que, incluso dentro del TSE, muchas veces se desconoce cómo ejecutar eficazmente los fondos.

“Lastimosamente, ni siquiera dentro del Tribunal Supremo Electoral hay personas que conozcan todos los procesos y procedimientos claramente”, puntualiza.

Finalmente, recomienda que, para un manejo eficiente del presupuesto electoral, se deben considerar aspectos como la clasificación de leyes y normas en materia de ejecución y gasto, el fortalecimiento y descentralización de las juntas electorales, la eliminación de trámites burocráticos innecesarios y la coordinación con entidades como la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de Cuentas, para fiscalizar las compras y adquisiciones, y garantizar la transparencia en el uso de los recursos.