Caso TREP deja al árbitro electoral bajo sombra de duda para enfrentar transición

La restitución de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) envía un mensaje de “funcionalidad legítima” al sistema judicial y electoral del país, coinciden organizaciones civiles, que advierten que la próxima magistratura tendrá como desafío recuperar su papel de “árbitro electoral sin intervenciones”.

Los magistrados del TSE han pasado dos años y medio bajo investigación por el caso TREP —denunciado el 29 de junio del 2023—, relacionado con la adquisición de un sistema informático para la transmisión de resultados electorales. Ese contrato fue adjudicado por Q148 millones a la empresa Datasys Guatemala, S. A. En el proceso de licitación hubo otra oferta, presentada por PBS Guatemala, por Q113 millones. La diferencia entre ambas propuestas fue de Q34 millones, cifra que el Ministerio Público (MP) considera sobreprecio, razón por la cual denunció a los magistrados por sobrevaloración.

Durante este periodo estuvieron suspendidos los magistrados titulares Irma Elizabeth Palencia Orellana, Mynor Custodio Franco Flores, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Ranulfo Rafael Rojas Cetina. Tras 20 meses, fueron restituidos por orden de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esta situación tuvo repercusiones en el tribunal electoral, cuya magistratura cambiará en marzo del 2026.

“El TSE es un órgano colegiado y las decisiones que se toman con la participación del pleno de magistrados ofrecen un mayor grado de legitimidad, al estar integrado por la totalidad de funcionarios electos para esta labor. Lo ideal es que los magistrados cumplan con sus funciones y concluyan el periodo de sus cargos. Deben conocer y resolver los asuntos administrativos de la institución, y el personal debe estar preparado para el cambio de autoridades y promover una transición adecuada”, advierte la directora ejecutiva de Guatemala Visible, Marielos Fuentes.

Según Fuentes, esta será una transición crucial, debido a que “los —magistrados— entrantes tendrán apenas unos meses de haber iniciado y se enfrentarán a un proceso de elecciones; cobra mayor importancia ese traslado de información y la entrega de todo lo preparado de cara al año electoral”.

Pedro Cruz, de Primero Guatemala, señala: “Las instituciones deben funcionar con sus autoridades legítimas y con pleno respeto al debido proceso. Cuando un tribunal recupera a sus magistrados titulares, recupera estabilidad, pero sobre todo recobra la confianza ciudadana en que las decisiones no se toman bajo presiones externas”.

En el 2026, el TSE, a criterio de Cruz, deberá retomar su institucionalidad. Advierte que “más allá de la restitución, el verdadero fortalecimiento vendrá si el TSE retoma su papel de árbitro electoral con firmeza, transparencia y sin interferencias. Las instituciones no se fortalecen solo por quiénes están sentados en la mesa, sino por cómo ejercen su mandato y cómo se respalda su independencia”.

¿Habrá más incertidumbre?

Fuentes apela al respeto del proceso en el caso TREP y recuerda que “la situación legal de los magistrados está pendiente de resolver, y es importante que el caso pueda avanzar. Los guatemaltecos debemos cumplir y velar porque la ley se cumpla, y se espera que todos tengan la certeza de un debido proceso”.

Cruz, en cambio, advierte que esta investigación ha dejado al TSE con una imagen desgastada, que lo expone como “vulnerable, incompleto o fácilmente manipulable”, y que ahora desechar esa percepción es el desafío.

“Mientras no exista una verdadera depuración institucional, es probable que la incertidumbre continúe. Las acciones penales del MP en los últimos años no solo generaron inestabilidad institucional, sino que fueron percibidas por amplios sectores como instrumentos para debilitar la credibilidad del proceso electoral. El TSE perdió algo que cuesta años construir y segundos destruir: la confianza ciudadana”.

El 29 de septiembre del 2023 uno de los fiscales del MP se posicionó entre los agentes de la PNC y los magistrados del TSE para sacar la información. (Fotos Prensa Libre: Tribunal Supremo Electoral)

Línea del tiempo

Cuatro magistrados titulares del TSE están señalados por el Ministerio Público de haber adquirido el sistema TREP con sobrevaloración de precio.

29.06.2023

Presentan denuncia en el MP por supuestas irregularidades en la compra del sistema TREP.

03.11.2023

La empresa Datasys S. A. figura en las denuncias presentadas por sobrevaloración.

21.11.2023

Los magistrados del TSE presentan amparos ante la CC para frenar el retiro del derecho de antejuicio.

01.12.2023

El pleno de magistrados aprueba declarar con lugar retirar la inmunidad a los magistrados del TSE.

11.01.2024

El MP confirma órdenes de captura contra cuatro magistrados del TSE.

14.03.2024

Una jueza liga a proceso penal a los cuatro magistrados por fraude.

13.01.2025

El Juzgado Segundo Penal ordena que los magistrados del TSE retomen sus funciones.

14.01.2025

La Sala Tercera de Apelaciones anula la orden del juzgado que restituyó a los magistrados del TSE.

15.03.2025

Los magistrados del TSE, pese a estar ligados a proceso penal, restablecen el pleno del TSE.