Presidente del TSE anuncia evaluación de expedientes para discutir cancelación de partidos políticos

El regreso de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) podría significar el fin de algunos partidos políticos, que por no llegar a la cantidad de votos mínimos en las elecciones del 2023 deberán de ser cancelados.

Por ahora, el TSE todavía no tiene una fecha prevista para conocer los expedientes, pero comenzarán a evaluarlos para determinar en qué fase se encuentra cada proceso.

Eso según el magistrado Gabriel Aguilera, presidente del TSE, quien brindó una entrevista luego de retornar a sus funciones tras obtener, junto a otros magistrados titulares, un amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Aguilera, junto a los magistrados Rafael Rojas, Mynor Franco e Irma Palencia habían sido separados de sus funciones por una orden judicial, lo que afectó, a decir de Aguilera, la planificación de trabajo del TSE.

¿Cómo encontraron el TSE?

Nosotros no podíamos tener ningún tipo de comunicación con el Tribunal, ahora estamos retomando diferentes temas administrativos, precisamente para dar seguimiento a todos los procedimientos necesarios de cara a las elecciones generales del 2027.

El TSE, yo creo que la institución ha seguido trabajando, la institución estaba liderada por la magistrada Blanca Alfaro, yo creo que con mucho, con mucho esfuerzo, mantuvo el trabajo de la institución, a pesar de diferentes aspectos que se han dado en estos últimos dos años.

Yo les podría decir que esa es la gran ventaja que tiene la institución y es que al final de cuentas, la institución se fundamenta en sus trabajadores, y los trabajadores han seguido cumpliendo con sus funciones.

Tal vez ha habido algunos temas que sí tenemos que retomar y agilizar, ya que se fueron atrasando por diferentes aspectos.

Contratiempos

¿Qué temas se retrasaron?

Por ejemplo, el impulso del plan de empadronamiento a nivel nacional. El plan inicialmente arrancó aproximadamente en octubre de este año y debemos fortalecer este proceso para poder tener mejores resultados.

También vamos a entrar a una campaña fuerte de concientización respecto al cierre de la actualización de la residencia electoral que será en enero del próximo año.

También el tema de geoposicionamiento de los centros de votación, que eso lo trabaja la Dirección Electoral, que también han avanzado, también estamos con la contratación de personal temporal para el año preelectoral.

Este personal temporal se ubica en diferentes dependencias del Tribunal, y se destaca, pues, el personal que va a apoyar en la campaña de empadronamiento.

Entonces, esos son temas que tenemos que retomar con agilidad porque los tenemos que dejar preparados ya para enero.Todos estos son temas prioritarios porque a final de cuentas son aspectos muy importantes para el 2027.

¿De qué manera impactó en la institución el tener a cuatro de sus cinco magistrados separados de sus funciones?

Nosotros hemos sido respetuosos de todas las resoluciones judiciales y hemos acudido a los recursos y procedimientos legales que la ley establece.

Yo les podría decir que el mayor impacto fue las dudas que hubo y la confusión respecto a cómo debería integrarse el pleno de magistrados.

También, lógicamente, hubo algunos atrasos en cuanto a aprobación o resolución de temas de importancia, por ejemplo, lo que era el plan de empadronamiento.

Los magistrados del TSE Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas, Irma Palencia y Mynor Custodio durante una audiencia del Caso Trep. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

También les podría decir que hubo un impacto en los trabajadores de la institución porque, lógicamente, es una zozobra para ellos no saber quiénes son las autoridades, que si regresamos un día salimos al otro.

Al igual que la incertidumbre y todos los procesos que ha habido en el marco del proceso electoral del 2023 que afectaron directamente a varios trabajadores, esto ha sido un impacto.

Los temas de seguimiento, como aspectos de la observación electoral y que queríamos modernizar, es algo que se quedó en pausa porque no estábamos en funciones.

Elecciones 2027

¿Hay algo que se va a tener que dejar de hacer por falta de tiempo?

Yo creo que nosotros podemos dejar sentadas las bases para que el próximo pleno de magistrados pueda avanzar a un buen ritmo de cara a las elecciones del 2027.

Como les mencionaba, el tema del empadronamiento, las contrataciones, lógicamente los nuevos magistrados tendrán la oportunidad también de decidir sobre estas contrataciones.

Nosotros lo que vamos a dejar sentadas son las bases y poder avanzar en esos procesos. Ahora creo que el apoyo a la Dirección Electoral y a la Unidad de Medios, todo eso lo podemos dejar avanzado.

El sistema TREP fue utilizado por el TES para la transmisión de datos preliminares durante las elecciones generales del 2023. (Foto: Hemeroteca PL)

También es importante impulsar campañas a nivel nacional de un llamado al empadronamiento, de un llamado a la participación política. El tema de la capacitación y formación electoral, esto lo tenemos que hacer de la mano con sociedad civil y los partidos políticos.

Creo que todo eso yo creo que lo podemos dejar avanzado; también actividades relacionadas con la inclusión de personas con discapacidad; actividades relacionadas con violencia política en contra de la mujer, todo eso creo que ya podemos ir avanzando.

Vamos a mantener activos los diferentes foros, el foro de representantes de partidos políticos, el foro de secretarios generales.

Nosotros ya no estamos viendo hacia el pasado, estamos enfocados en el futuro y en hacer una entrega ordenada de nuestros cargos en marzo del 2026.

Cancelaciones

Hubo partidos que no llegaron a los votos necesarios en el 2023 y a la fecha no han sido cancelados. ¿Cómo va a manejar este tema el TSE al estar integrado?

Primero que todo tenemos que revisar cómo están cada uno de los expedientes, tenemos que verificar también si hubo un planteamiento de recursos en el marco de la Ley Electoral, y en esos procesos también seguramente es por ello que todavía no se han alcanzado resoluciones definitivas. También es importante destacar que hay temas que conllevan plazos legales.

Yo le diría que en estos dos años hemos estado aproximadamente dos semanas, y después otra semana de regreso, entonces realmente hemos estado dos años fuera del tribunal.

El partido PAN es una de las agrupaciones que por mandato de la ley electoral deberá ser cancelado. Fotografía: Prensa Libre.

En esos dos años tenemos que verificar qué resoluciones se tomaron, porque también hay que ver los plazos para establecer claramente en el ámbito jurídico qué es lo que compete realizar para ver si esos expedientes ya están en estado de resolver, o si aún no por un determinado aspecto legal, para eso lo vamos a verificar también para poder tomar una resolución al respecto.

También hay una apelación de Movimiento Semilla tras ser cancelado por orden judicial. ¿Esto cuándo podría ser analizado por el TSE?

Yo puedo adelantar que vamos a revisar todos los recursos que estén pendientes de resolución, porque seguramente hay varios expedientes que están pendientes de resolver, esos los vamos a revisar para ver cómo está cada uno, pero no tengo una fecha ya definida para esos temas.

También en todos los aspectos, por el mismo paso del tiempo, ustedes saben que algunos recursos se presentaron incluso en el año 2024 y en el 2025, entonces habría que ver por qué varios recursos que fueron planteados ante el TSE, que incluso ya han sido trasladados a otras instancias, ya sea a la Corte Suprema de Justicia o a la Corte Constitucionalidad.

No podemos dejar de lado que ha habido diferentes resoluciones de estas dos instancias que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el momento de verificar todos estos expedientes, y no solo haciendo referencia a la apelación del partido Movimiento Semilla, sino a todos los que habían presentado recursos, porque entiendo que muchos de ellos acudieron también a la figura del amparo.

¿Los procesos penales que se abrieron contra ustedes como magistrados del TSE, podrían afectar a la participación de aspirantes en la futura comisión de postulación?

Yo diría que a los que desean postularse, que también se han escuchado ya, muchas personas están interesadas en el cargo, y que lejos de que le dé temor todo lo que ha sucedido en el marco del proceso electoral, yo creo que hay que tomarlo como lecciones aprendidas, creo que hay una buena participación de buenos profesionales para el cargo de magistrado.

Yo les hago un llamado a todos los que estén interesados, a que participen porque también es parte importante para involucrarse en la vida política del país.

Los abogados deben celebrar elecciones para elegir a sus comisionados para la postuladora del TSE. Fotografía: Prensa Libre.

Nosotros hemos puesto a disposición de la Comisión de Postulación, de las personas que la van a conformar, el tribunal está a su disposición para cualquier información que requieran, para cualquier apoyo que requieran, estamos a su disposición.

Al final creo que cuando son temas judiciales en diferentes contextos políticos, no creo que se vuelvan a repetir, al menos no de la misma forma, y nosotros confiamos en que todo esto se va ir resolviendo en el tiempo, cuando tengamos ya diferentes procesos que vayan avanzando, y creo que vamos a salir adelante.

Yo les digo a los profesionales que participar en el TSE es una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, y creo que es una institución que es toral para el país.

Nosotros hemos tenido que afrontar diferentes desafíos, pero confío en que va a haber una participación masiva de muchos guatemaltecos interesados en contribuir con el país, y no creo que vaya a haber poca afluencia de participación por todo lo que ha tenido el contexto en estos últimos dos años.