Blanca Alfaro se acerca a los partidos políticos, a seis meses de la nueva elección de magistrados del TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene los días contados y, en estas últimas semanas, la presidenta en funciones, Blanca Alfaro, sin el resto de magistrados, busca reafirmar sus lazos con los partidos políticos, órganos clave para la posible reelección de alguno de sus magistrados.

Todos los partidos políticos vigentes fueron invitados a una reunión de trabajo para reactivar el Foro de Secretarios Generales, un órgano político que aunque existió en otras magistraturas, hasta esta semana había quedado en el olvido.

La Dirección de Organizaciones Políticas del TSE enumera 28 partidos, incluyendo a Movimiento Semilla, que figura “cancelado por orden judicial”, lo que deja en 27 el número de organizaciones políticas vigentes.

De estos, 11 agrupaciones aceptaron la invitación del TSE, que propició un primer acercamiento entre los secretarios, quienes acordaron una segunda reunión para el próximo miércoles 24 de septiembre.

“Consideramos que es necesario crear un espacio para que los secretarios generales puedan conversar sobre aquellos asuntos que sí representan la gobernanza del país y que puedan, en la medida de lo posible, ponerse de acuerdo”, explicó Alfaro en un video compartido por Comunicación Social del TSE.

La presidenta en funciones añadió que, como institución, también pueden “ayudar a la gobernanza desde el TSE y al fortalecimiento de las instituciones políticas”, al explicar que solo dieron la apertura al evento y que dejaron el salón para que fueran los secretarios quienes dirigieran la sesión.

Aunque las convocatorias fueron hechas por el TSE, al evento no llegó ninguno de los magistrados suplentes. En las fotografías solo se apreció a la presidenta en funciones y al secretario general del órgano electoral.

Los 11 asistentes:

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Vamos Nuevos Tiempos Valor Bienestar Nacional (Bien) Compromiso, Renovación y Orden (Creo) Poder Azul Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) Jaguar Comunidad Elefante

Será difícil

Para Roberto Alejos, constituyente y analista político, estos espacios de diálogo son positivos y podrían dar paso a que se aborden asuntos nacionales que muchas veces se ignoran en el Congreso.

“Hace algún tiempo, algunos institutos internacionales hablaron con la presidenta Alfaro para reactivar el foro. Ahora existe la instancia de jefes de bloques (en el Congreso), la representación de partidos ante el TSE, pero no un foro donde los partidos se reúnan para tratar asuntos diversos”, señaló.

Para Alejos, la intención de la presidenta en funciones es positiva, pero reconoce que la tarea no es sencilla, sobre todo por los roces entre algunos sectores sociales y los partidos políticos.

“Va a costar, porque la negociación entre partidos y sociedad se perdió. No es tan fácil, hay mucha desconfianza y seguramente costará que los partidos vayan llegando”, dijo.

Piden a los suplentes

Entre los secretarios que participaron está Víctor Valenzuela, quien también es diputado del bloque Vamos. El político aseguró que la intención es positiva, pero que por ahora no se tomaron más decisiones que una próxima reunión para finales de mes.

“Se verán aspectos técnicos de reformas políticas de cara al evento electoral. La representatividad de los partidos es de suma importancia, no solo para ver qué hace el TSE, sino para analizar las elecciones del 2027”, indicó.

También Rodrigo Pellecer, secretario de Comunidad Elefante y diputado al Congreso, ve positivos estos encuentros, aunque destaca que es necesario que no solo acuda la presidenta en funciones. Considera clave que también participen los magistrados suplentes.

“A nosotros, los secretarios, nos interesa que estén todos los magistrados, que los suplentes conozcan también nuestras inquietudes”, dijo Pellecer, quien aseguró haber sido invitado desde la semana pasada al encuentro.

Pellecer considera que, si se planifica algo con miras al próximo evento electoral, no será solo un magistrado quien decida, por lo que considera clave la participación de los suplentes.

“Sabemos que en las próximas elecciones serán otros magistrados, pero no es lo mismo solo con la magistrada presidenta. Queremos llegar a acuerdos”, concluyó Pellecer.

No es el momento

La convocatoria a los secretarios generales llega cuando el actual TSE solo tiene seis meses más en funciones; en marzo del 2026 deberá asumir la siguiente magistratura.

Los futuros magistrados, quienes deberán coordinar las elecciones del 2027 y 2031, serán electos por el pleno del Congreso, en donde también participan algunos secretarios como diputados, o donde otros tienen representación en sus bancadas.

Por ello, a criterio de analistas, esta convocatoria despierta dudas. Alfaro abre este espacio a seis meses de dejar el cargo, pese a que ha estado casi dos años como presidenta del TSE.

Alfaro asumió la presidencia en octubre del 2023 y, en enero del 2025, no pudo entregar el cargo al magistrado Gabriel Aguilera, quien enfrenta un proceso penal, por lo que se mantiene en el puesto como única titular vigente.

“Buena parte de los partidos quiere tener control del TSE; que no sea independiente, sino subordinado a los partidos políticos. Dar más espacio a los secretarios impulsa esa idea de que el TSE obedece a los partidos”, dijo el analista Renzo Rosal.

Agregó que la Ley Electoral no se ha reformado, por lo que no ve urgente este encuentro entre secretarios, a las puertas de la renovación del TSE: “No sé qué tanto valor agregado le dan al TSE cuando estamos tan cerca del cambio de autoridades, es decir, de la elección de nuevos magistrados”.

Rosal considera que, quizá, la intención del encuentro sea que algunos funcionarios aseguren reelección o bien puestos clave en otras instituciones que también serán renovadas, como la Corte de Constitucionalidad (CC) o el Ministerio Público (MP).

“La presidenta está buscando cualquier acercamiento para mantenerse. Quizá no para una reelección en el TSE, pero sí para ser nominada a otra instancia. Quedar bien y fortalecer sus vínculos con el Congreso”, apuntó.

Las mismas dudas comparte Christa Walters, presidenta del Movimiento Cívico Nacional (MCN), quien estima que las prioridades del TSE deberían enfocarse en otros aspectos.

“Es cuestionable el momento. ¿Por qué ahora y no antes o después? Ya estamos en la segunda mitad del año y se aproxima la elección del TSE. Eso quizá revela un interés por acercarse a los partidos, porque la elección del TSE será una de las primeras del 2026”, dijo.

Walters agregó: “Esto levanta dudas sobre cuáles son las prioridades del TSE en estos últimos meses. Quizá esto no sea prioritario, más que dejar ordenada la casa antes del relevo institucional”.

Actualmente, el TSE mantiene reuniones con representantes de los partidos políticos y ahora abre un nuevo espacio para los secretarios generales de esas organizaciones.