Blanca Alfaro arremete contra magistrados del TSE por “filtrar” el pago de viajes a Europa para políticos

El acuerdo 19-2025 del pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó la compra de boletos y viáticos para viajes del personal del órgano electoral, con el fin de evaluar el voto en el extranjero en 2023.

Sin embargo, un documento adicional validó la compra de cinco boletos más para representantes de partidos políticos, lo que generó un intercambio de opiniones entre la presidenta en funciones y tres de los cinco magistrados suplentes.

Según detalla el portal Guatecompras, el TSE gastó Q79 mil en la compra de pasajes a Madrid, España, para que los representantes de los partidos políticos asistieran a un curso sobre desinformación e inteligencia artificial.

Pese a que se consultó con el Departamento de Comunicación Social del TSE desde el 23 de junio, fue el 27, cuatro días después, que se intentó responder a las dudas por medio de una postura oficial.

Se trató de un aporte del órgano electoral para fortalecer a los partidos políticos en los temas antes descritos, respondieron. A criterio de Blanca Alfaro, presidenta en funciones, hubo “fuga de información” sobre el tema y este viernes 27 de junio externó su molestia en contra de sus colegas.

Los argumentos

El magistrado Álvaro Cordón reconoció que luego de revisar el acuerdo consultó con el personal del TSE, ya que no recordaba que en la sesión plenaria se hubiera autorizado el pago del viaje aéreo a algunos representantes de partidos políticos, como finalmente sucedió.

“Yo, en Estados Unidos, revisé mi documentación de viaje. Veo un acuerdo que contiene temas que no fueron aprobados. Hablé con el secretario, y, efectivamente me confirmó que había un error administrativo al emitir los documentos”, dijo el magistrado Cordón.

Ayer Alfaro señaló al magistrado Cordón e incluso mencionó que este consideró presentar una denuncia. “El regalito del magistrado Cordón era que iba a denunciar, porque era una falsedad (…) es increíble, pero el documento se filtró después de las manifestaciones y las llamadas de un magistrado suplente”, recriminó públicamente Alfaro.

La reacción de la presidenta en funciones del TSE tomó por sorpresa a los otros magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo y Marlón Barahona, quienes intentaron exponer sus puntos de vista luego de los señalamientos de la presidenta en funciones en una actividad pública.

“La verdad es que estoy profundamente sorprendido de lo que está sucediendo en este recinto. Yo no veo por qué razón, en una asamblea de este calibre, se esté poniendo a consideración de los partidos políticos cuestiones internas del TSE”, cuestionó Cornejo.

El magistrado añadió: “El papel de la prensa en un sistema democrático es que la investigación que quiera hacer la pueden realizar, y es una obligación darle a conocer a los ciudadanos. Si esa publicación no me gusta, no es mi problema; si me gusta, pues qué bien”.

En un sentido similar se manifestó el magistrado Barahona, quien cuestionó la comunicación interna del TSE al no poder responder a las dudas de los medios de comunicación en torno a la compra de los boletos de avión.

“Aquí lo que está ocurriendo y lo que subyace en todo este sentir en el ambiente es falta de comunicación, tergiversación de la información, opacidad en el manejo público. La población tiene que recibir respuestas a través de la prensa”, concluyó.