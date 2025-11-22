Convocan a consejo de la USAC ante expectativa por elección de suplentes para la postuladora del TSE

La convocatoria para la conformación de la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilita a los diferentes cuerpos electores para que designen a sus comisionados y suplentes. En ese contexto, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC llamó una reunión virtual el próximo lunes 24 de noviembre.

Aunque no se detalla la agenda de la sesión del máximo órgano de la USAC, existen fuertes expectativas en que se durante la cita se elija a los suplentes del rector de esa casa de estudios y del decano de la facultad de Derecho, que por mandato legal integran la comisión de postulación para el TSE.

En ese sentido, se espera que el CSU nombre a los suplentes para Walter Mazariegos, rector y presidente de la postuladora y de Henry Arriaga, decano de la facultad de derecho.

Por ley, los profesionales que ocupan los puestos anteriormente descritos en la única universidad pública del país, ya tienen puestos seguros en la postuladora a TSE, pero el CSU es quien debe de nombrar a sus suplentes.

Los suplentes pueden exponer sus argumentos en las distintas sesiones pero no tienen poder de voto en las decisiones del cuerpo colegiado.

El diputado José Chic, integrante del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), publicó en sus redes sociales la convocatoria al CSU. Fuentes del consejo confirman el llamado.

#SeLosCuentoClaro || Walter Mazariegos ya ha convocado al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala para este lunes 24 de noviembre, con el propósito se eligir a quien será su suplente ante la Comisión de Postulación para Magistrados del TSE pic.twitter.com/1mdr8ATgGz — José Chic (@Josechic86) November 22, 2025

El parlamentario asegura que la sesión es para elegir al suplente del rector Mazariegos ante la comisión de postulación. La designación podría recaer en Luis Fernando Cordón, secretario del CSU de la USAC, quien también es secretario en la Universidad Juan José Arévalo Bermejo.

Las fuentes universitarias han confirmado que la sesión será este lunes a las 13 horas de manera virtual, que en caso no tener la asistencia necesaria, se programa dos llamados más, el primero a las 13:30 y el segundo a las 14 horas, siempre de manera virtual.

Otros miembros

La postuladora para el TSE se integran con cinco miembros titulares y cinco suplentes. De momento hay dos sillas asignadas por mandato legal, la de la presidencia, a cargo Walter Mazariegos y otra para el decano de Derecho de la Usac, Henry Arriaga.

El Foro de Rectores de las universidades del país debe nombrar a sus comisionados titular y un suplente, al igual que los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas.

También el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) debe elegir a un titular y a un suplente, mediante elección de la asamblea gremial.