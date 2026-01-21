Comisión de Postulación del TSE: aprueban cronograma sin incluir entrevistas a los aspirantes

La Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió las fechas claves del proceso de renovación de las autoridades electorales. Descartó las entrevistas a los aspirantes, por sugerencia de Henry Arriaga, decano de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

La postuladora comenzó este 21 de enero su sesión permanente, y esperan entregar al Congreso el 16 de febrero la lista con los 20 mejores candidatos para integrar el TSE del periodo 2026-2032.

Esta sesión de trabajo fue convocada para las 9 horas, pero comenzó treinta minutos después, contando con la participación del presidente del Congreso, Luis Contreras, quien designó el Salón Mayor de la Casa Larrazábal como sede de la Comisión de Postulación. Uno de los espacios más amplios para celebrar sesiones de trabajo que permiten la presencia de prensa y observadores sociales.

La postuladora en sus primeras decisiones acordó nombrar a Donald González, decano de la Universidad de Occidente, como secretario titular.

El rol de González, como secretario de la Comisión, será tramitar cualquier documentación oficial que reciba la postuladora, exponer algunos de los documentos que se propongan y elaborar las actas de las reuniones celebradas.

Como suplente en la secretaría fue electo Mynor Herrera, rector de Universidad Panamericana, a quien organizaciones sociales consideran no idóneo por apoyar desde sus redes sociales la narrativa de un fraude electoral en el 2023.

Organizaciones sociales cuestionan la idoneidad de Mynor Herrera, comisionado titular de la postuladora del @TSEGuatemala y rector de Universidad Panamericana, por presuntamente replicar desde sus redes sociales mensajes que sugieren un fraude electoral en el 2023. pic.twitter.com/JNIxYAM8Dw — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) January 21, 2026

Herrera al ser consultado sobre esas posturas, de manera apresurada mientras iba a un área restringida para la prensa, dijo que eso “no tiene nada que ver” con el trabajo que tendrá la Comisión.

En esta primera reunión los comisionados también delegaron la figura de un vocero para comunicar los puntos tratados en cada continuidad de sesión. Se eligió por mayoría a Gregorio Saavedra, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Con esa decisión, el presidente de la postuladora, Walter Mazariegos, rector de la Usac, evitó comparecer ante medios de comunicación u organizaciones que acompañan el proceso, ya que esta instancia acordó que solo el vocero dará declaraciones oficiales sobre los puntos acordados.

Cronograma aprobado

Entre las fechas clave del proceso se establece que este viernes 23 de enero saldrá la convocatoria, invitando a los abogados que llenen los requisitos a presentar su papelería para competir por una magistratura del TSE. A partir de ahí, se definen las fechas clave:

Del 23 de enero: elaboración de la tabla de gradación; el perfil del candidato; el formulario de inscripción; la guía para la elaboración de la hoja de vida, y el proceso para la recepción de expedientes.

elaboración de la tabla de gradación; el perfil del candidato; el formulario de inscripción; la guía para la elaboración de la hoja de vida, y el proceso para la recepción de expedientes. Del 25 al 28 de enero: recepción de expedientes de los interesados en las magistraturas electorales será en el Salón Mayor de Casa Larrazábal de 8 a 18 horas.

recepción de expedientes de los interesados en las magistraturas electorales será en el Salón Mayor de Casa Larrazábal de 8 a 18 horas. 29 de enero: se estaría elaborando la nómina de los aspirantes que llenaron los requisitos.

se estaría elaborando la nómina de los aspirantes que llenaron los requisitos. 30 de enero: publicación en el Diario de Centro América de la selección de candidatos a magistrados del TSE.

publicación en el Diario de Centro América de la selección de candidatos a magistrados del TSE. Del 1 al 3 de febrero: la postuladora recibirá objeciones contra los aspirantes.

la postuladora recibirá objeciones contra los aspirantes. Del 6 al 10 de febrero: los aspirantes señalados puedan presentar sus pruebas de descargo a las objeciones recibidas.

los aspirantes señalados puedan presentar sus pruebas de descargo a las objeciones recibidas. El 12 de febrero: elaboración de la nómina final de 20 candidatos y envió para publicación en el Diario de Centro América.

elaboración de la nómina final de 20 candidatos y envió para publicación en el Diario de Centro América. 16 de febrero: entrega de la nómina de candidatos al Congreso de la República para la elección de los magistrados del TSE.

El cronograma no incluye entrevistas debido a que el comisionado Arriaga, decano de derecho de la USAC, sugirió no hacerlas por no tener el tiempo suficiente, propuesto que fue aceptada en la comisión.

Para Christa Walters, presidenta del Movimiento Cívico Nacional (MCN), es adecuado que la postuladora rectifique el espacio vacío para la elaboración de entrevistas, porque las consideran necesarias.

“Hay que elevar los criterios para evaluar a los aspirantes; la entrevista no es obligatoria, pero una buena Comisión que sí quiere ser rigurosa con la evaluación, incluiría las entrevistas. Deberían de rectificar y adecuar el cronograma”, señaló.

Henry Arriaga, decano de derecho de la USAC, propone eliminar del cronograma de la postuladora las entrevistas para los aspirantes a las magistraturas del @TSEGuatemala pic.twitter.com/vO3v4qV7FD — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) January 21, 2026

Figura del secretario

Pese a que la Comisión ya había electo un secretario, la presentación del cronograma la realizó Adelupe Rojas, comisionada suplente del rector Mazariegos, electa por el Consejo Superior Universitario (CSU). La proactividad de Rojas, fue objeto de críticas de visores del proceso, porque se trata de un trabajo delegado al secretario de la Comisión.

Aunque ya se había anticipado que la Comisión de Postulación del TSE tendría una mayoría afín a Mazariegos, el primer encuentro oficial de la comisión se desarrolló sin mayor debate.

Cada propuesta que la comisionada Rojas expuso recibió apoyo, despertando dudas en los observadores, al identificar que esta tarea compete exclusivamente al secretario, que fue electo en la primera parte dela reunión.

“Eso resaltamos, si ya se escogió un secretario, esa labor que se le hizo a la suplente, como anotar cambios en el cronograma, duplica las funciones. No hubo ningún comisionado que advirtiera eso”, advirtió Walters.

Por su lado Virginia Pinto, analista de Foro Guatemala y Guatemala Visible, que también son parte de la observación del proceso, advirtió esa aparente duplicidad de funciones con el papel que desempeñó Rojas. “Habrá que ver como son las demás sesiones, -hoy- se justificó que apoyará con la proyección por edad, por ser joven, pero esperamos que el rol de secretario lo tome el profesional electo”, dijo Pinto.

Se siente idóneo

En la juramentación de la comisión, algunos diputados tacharon de corrupto a Mazariegos, señalado por presuntamente haber llegado de manera fraudulenta a la rectoría de la USAC.

Previo a la primera reunión, Mazariegos de manera bastante breve dijo que estará garantizando un trabajo objetivo. “Haciendo todo público, grabado, firmado, transmitido y respetando a los profesionales de los medios de comunicación. Ya fuimos juramentados y estamos en ley, procedemos a trabajar”.

A la izquiera de Mazariegos el rector de Universidad Panamericana y a la derecha el decano de derecho de la USAC. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Al finalizar la reunión, Mazariegos volvió a ser cuestionado sobre su idoneidad para el cargo, algo que han destacado las distintas organizaciones sociales, quienes dudas de su criterio, a lo que él dijo, sentirse idóneo.

“Totalmente idóneo, pago mis impuestos, soy un ciudadano guatemalteco que recibo mis salarios y velo por una universidad”, dijo Mazariegos, asegurando que los señalamientos en su contra son una narrativa.

Mazariegos, a diferencia de los últimos rectores como Carlos Alvarado Cerezo y Murphy Paiz, opta por bloquear a la prensa y rodearse de seguridad para evitar cuestionamientos ligados al rol de la USAC o a la coyuntura nacional.