Postuladora del TSE comienza con proceso de elección entre dudas de logística y transparencia

Este miércoles 21 de enero se tendrá la primera reunión de trabajo de la Comisión de Postulación al Tribunal Supremo Electoral (TSE), generando expectativas por esa primera sesión que va a definir la forma en que se permitirá la auditoria social.

La Comisión de Postulación al TSE está convocada a un salón del Congreso, que según declaraciones de Luis Contreras, presidente del Organismo Legislativo, podría ser el Salón Mayor, por cuestiones de espacio.

Según distintos colectivos de organizaciones y grupos de observación del proceso de postulación, esperan conocer la postura que fijará la comisión, presidida por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

La postuladora rindió juramento ante el pleno del Congreso el pasado lunes, en medio de críticas y rechazo de diputados a Mazariegos, a quien cuestionan su legitimidad.

Esas dudas sociales han acompañado a Mazariegos en sus casi cuatro años como rector de la Usac, lo que a criterio de organizaciones, ya despierta dudas sobre el trabajo y rol que pueda desempeñar en la postuladora.

En el Salón Mayor

La Comisión de Postulación al TSE está convocada al Salón Mayor del Congreso, el cual será la sede de trabajo.



"Vamos a proveer de todo lo que necesiten ellos -los comisionados- para poder llevar a cabo este evento, creo que van a usar el Salón Mayor, para que puedan trabajar más tranquilos", dijo el presidente Contreras.



No obstante, pese a que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) es clara en su artículo 141 al señalar que las sesiones de la postuladora al TSE deben ser en el Congreso, y de manera pública, algunos grupos temen que se busque pretextos para limitar a la prensa y observadores.



La asignación de un salón que no cumpla con las posibles necesidades de espacio y que no sea apto para albergar a un número considerable de observadores y medios de comunicación es algo que genera dudas, reconoció Juan Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas.



Para Muñoz, también existe preocupación sobre cómo se realizará el trabajo de la comisión con Mazariegos al frente.



“Comenzamos con alguna preocupación por la idoneidad de al menos dos comisionados. Walter Mazariegos por las denuncias de fraude y represión de la Usac, y la posible arbitrariedad del representante de los rectores”, explicó Muñoz.



El representante de los rectores de las universidades privadas es Mynor Herrera, que representa a la Universidad Panamericana y es señalado de ser ministro de culto, una profesión que es incompatible por ley con el puesto de comisionado

Espacio para todos



También las organizaciones que integran el Foro Guatemala tienen como primer punto para este primer día de reuniones el evaluar el espacio físico designado a la comisión, ya que será clave para el desempeño de las sesiones de trabajo.



“Una de las primeras expectativas que tenemos es que se pueda tener un espacio adecuado, no solo para el trabajo de la comisión, sino un espacio pertinente para los observadores, la prensa y los ciudadanos que quieran darle acompañamiento al trabajo de la postuladora”, señaló Virginia Pinto, representante del Foro Guatemala.



Para el Movimiento Cívico Nacional (MCN), otra decisión que hoy se tomará es quién llevará la vocería de la comisión, algo que también genera expectativa.



Crista Walter, presidenta de MCN, alertó que no necesariamente será el presidente de la postuladora, Walter Mazariegos, quien lleve la información.



“Con lo que vimos en la juramentación, que se designó a un comisionado para que hablara en nombre del grupo, posiblemente este rol no lo tenga el presidente, por ser alguien que levanta tantas críticas, y eso lastimaría a la comisión”, considera la presidenta de MCN.



Además, por ese rechazo social que pesa sobre Mazariegos, Walters considera que el comisionado podría excusarse en algunas sesiones que no ameriten la emisión de votos, para que la opinión pública recaiga sobre el comisionado suplente.