Consuelo Porras entrega su expediente para aspirar a magistrada a la CC por parte del Consejo Superior Universitario

María Consuelo Porras, actual fiscal general del Ministerio Público, presentó este viernes 6 de febrero su expediente para optar al cargo de magistrada titular o suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), en representación del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac).

Un video muestra el momento en que la funcionaria entregó los documentos en la Secretaría General de la Rectoría de la Usac. La fiscal presentó el expediente para aspirar a una magistratura, tanto para titular como para suplente.

Con la postulación de Porras, la Usac suma seis expedientes recibidos.

En declaraciones a la prensa este viernes, Porras indicó que su motivación para participar es contribuir a una correcta aplicación de la ley en beneficio de la población guatemalteca.

Según explicó, el orden de un país se refleja en la aplicación adecuada y oportuna de las leyes. Afirmó que busca servir al país “en una forma transparente, honrada y fundamentalmente profesional”.

Cuando le preguntaron por qué se postula por la Usac y si existe alguna afinidad con el rector Walter Mazariegos, Porras respondió: Realmente estoy presentando acá es porque soy docente desde hace 25 años; consecuentemente, aprecio y respeto mi casa de estudios. He sido docente por oposición. Eso es lo que realmente me motiva.

Otra pregunta fue si los funcionarios que están por dejar el cargo buscarían continuidad en ciertos puestos para garantizarse inmunidad. Ella respondió que los comentarios tienden a no ser positivos y que se debe actuar con la verdad.

“Yo no estimaría que realmente estén buscando la continuidad; sencillamente, somos profesionales con las calidades que, por los años de conocimiento, experiencia y servicio en favor de la justicia de nuestro país, somos los más indicados para participar, definitivamente”, afirmó.

Respecto de las denuncias presentadas en 2022 en el Ministerio Público por la elección de rector de la Usac, y si su actual postulación por esa casa de estudios podría representar un conflicto de intereses, Porras aseguró que siempre actúa de forma “autónoma e independiente de cualquier situación; no hay ningún conflicto de interés”, pues, según dijo, ha habido “transparencia, objetividad y legalidad” en su ejercicio profesional. Luego añadió que es una persona proba.

El 4 de febrero, Porras indicó que analizaba postularse para una magistratura en la CC.

“Fíjese que se está pensando, creo yo que, como profesional del Derecho, con aproximadamente 40 años de experiencia, conocimiento y en ejercicio de la profesión, definitivamente somos de las personas que tenemos que participar”, afirmó en esa oportunidad.

