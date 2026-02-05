Qué ha pasado con la renovación del TSE, CC y MP y qué viene

Esta semana ha sido clave para los procesos de renovación enmarcados en las elecciones de segundo grado del 2026, con fechas y sucesos claves para la renovación de las instituciones encargadas de la justicia en Guatemala.

Grupos de observación han remarcado la importancia en que la ciudadanía acompañe estos procesos, para velar porque cada una de las instituciones y actores involucrados, tomen las mejores decisiones.

Algunos de estos procesos han despertado alertas por la acumulación de acciones legales, que a criterio de expertos podrían entorpecer los procesos de transición en tres instituciones clave.

La primera vuelta para elegir magistrados constitucionales por parte del Cang marca un precedente por la modificación de la convocatoria a elecciones que excluyó a un porcentaje de los electores y resultados que alteraron el tablero gremial.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), por ejemplo, se encarga de velar por la justicia electoral y proteger el sistema democrático en Guatemala. La magistratura para el periodo 2026-2032 que será electa por el Congreso que tendrá que coordinar los próximos dos procesos de elecciones generales.

También se renueva la Corte de Constitucionalidad (CC), proceso que, hasta ahora, ha dejado la mayor cantidad de impugnaciones legales. Los tres poderes de Estado; el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac; y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), asignan cinco magistraturas titulares y cinco suplente para el periodo 2026-2031.

Otro de los cambios es el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP). Jefe fiscal que debe coordinar la política criminal y dirigir a la institución en la persecución penal. El fiscal general que sea electo por el presidente Bernardo Arévalo estará en el cargo del 2026-2030.

TSE: Aspirantes señalados

Esta semana, en el proceso relativo al TSE, la comisión de postulación recibió de la sociedad civil las objeciones sobre la idoneidad de los aspirantes a las magistraturas electorales. Además, se determinó que 178 cumplen con los requisitos para continuar en el proceso.

En total, se señala que 38 profesionales no cuentan con honorabilidad o tienen algún antecedente que los hace inelegibles para integrar la nómina de 20 candidatos que será entregada al Congreso, para que este elija a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes.

En la más reciente reunión de la comisión despertó dudas un prolongado receso que, a criterio de grupos sociales, podría significar la consolidación de acuerdos secretos en violación de las normas de transparencia que rigen el proceso.

El vocero de la comisión, Gregorio Saavedra, elegido por el Cang, dijo que no se trata de la búsqueda de acuerdos de manera secreta. Atribuyó el prolongado receso a cuestiones técnicas, al consumo de alimentos y a la administración de medicamentos para uno de los comisionados.

CC: Gálvez y Lemus a segunda vuelta

El proceso de renovación que ha acaparado la atención pública en lo últimos días es el cambio de CC desde el Cang, en donde los abogados llegaron a votaciones en medio de dudas legales.

Magistrados de la Sala Sexta Administrativa otorgaron un amparo provisional que dejó fuera de la elección de la CC a los profesionales afines. El derecho a elegir de este grupo nunca antes se había cuestionado en Guatemala. Los integrantes de la sala que avaló la exclusión han mostrado afiniadad con el magistrado Nester Vásquez, que buscó su reelección en esa contienda.

Esas acciones legales que muchos sectores calificaron como una estrategia para consolidar su reelección, no le dio resultados: Nester Vásquez perdió y quedó en un tercer lugar.

Los dos candidatos a magistrados titulares que se van a disputar la segunda vuelta del Cang: Estuardo Gálvez, de Plataforma de Profesionales por el Derecho, en alianza con el grupo Avanza; y Astrid Lemus, de Unidad x la Democracia.

Avanza es una nueva organización gremial conformada fiscales del MP que han ascendido durante la gestión de María Consuelo Porras; mientras que Lemus forma parte de una alianza que se vincula con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

La segunda vuelta del Cang será el 12 de febrero, y aunque Vásquez perdió las elecciones del colegio de abogados, todavía queda pendiente que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defina a sus magistrados para la CC, instancia de justicia en donde se presume que el magistrado todavía mantiene cuotas de poder.

Por otro lado, este jueves y viernes el CSU de la USAC recibirá expedientes de candidatos; el Congreso tiene habilitada la recepción hasta el 20 de febrero; mientras que el Ejecutivo publicará su convocatoria el lunes 9 de febrero y la recepción de expedientes será del 16 al 20 de febrero.

MP: Comenzarán la renovación

El pasado 3 de febrero el pleno del Congreso juramentó a la comisión de postulación del MP, que se espera tenga su primera reunión el lunes 9 de febrero en la Sala de Vistas de la CSJ.

Así lo informó el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente en funciones de la CSJ y quien fue juramentado como comisionado, teniendo, por ley, el rol de presidente de la postuladora.

Su cargo no está definido, ya que en caso la CSJ defina un presidente él tendrá que dejar el cargo y el electo será llamado ante el Congreso para prestar juramento.

El presidente de la CSJ lidera la comisión junto con la presidenta de la Junta Directiva del Cang, Patricia Gámez; la presidenta del Tribunal de Honor del Cang, Alicia Franco, así como los 12 decanos de las facultades de derecho de las universidades del país.