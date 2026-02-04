Postuladora del TSE: Prolongado receso en la comisión genera dudas por posibles acuerdos no públicos

La Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) continuó este 4 de febrero con su sesión permanente, pero la mayor parte del encuentro entre los comisionados ocurrió en secreto, sin acceso a la prensa ni a los observadores.

Walter Mazariegos, presidente de la comisión y rector de la Universidad de San Carlos (Usac), reanudó la sesión a las 9.07 de la mañana, dando paso a la presentación de la agenda que fue aproada.

Pero apenas cuando eran las 9.32 horas, Mazariegos optó por dar un receso mientras se preparaba la proyección de algunos documentos, pero ese descanso de los comisionados fue prolongando.

Fue hasta las 11.06 horas que los comisionados reanudaron su trabajo, para luego finalizar el encuentro de este jueves a las 11.38, cuando acordaron la continuidad de la sesión permanente para el 11 de febrero.

La situación provocó críticas en las redes sociales, por considerar que la actitud de los comisionados podría ser falta de transparencia y publicidad del proceso, aspectos que remarca la Ley Electoral y de Partidos Políticos en el inciso “c” del artículo 141.

Por su lado, el comisionado Gregorio Saavedra, electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), atribuyó el prolongado receso a cuestiones técnicas, y negó que se busquen acuerdos de manera poco transparente.

#PostuladoraTSE

La comisión cumple una hora de receso tras presentar los señalamientos contra los aspirantes. Se desconocen que temas abordan los comisionados de manera secreta. La ley electoral es clara en que las reuniones de la postuladora deben ser públicas. pic.twitter.com/Deq6iIlLb5 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 4, 2026

“Una de las cuestiones que fueron pedidas durante el receso fue que pudiéramos tener copia todos los comisionados de las evacuaciones, no teníamos copias cuando se presentó la carpeta”, explicó.

Además de los expedientes, se les entregaron alimentos, lo que también incidió en el prolongado receso de la postuladora, junto a uno de sus comisionados que esperaba mejoría después de tomar unos medicamentos por cuestiones de salud.

“A estas alturas no considero que haya ningún tipo de aspectos, las discusiones en cuanto a lo que correspondía, que era la evacuación de requisitos fueron públicos, abiertos, se mostraron en la pantalla… más bien fue una coincidencia, pero ningún tema que pueda reflejar eso”, señaló Saavedra, también portavoz de la posltuladora.

La jornada

Durante la reanudación de la sesión permanente, los comisionados dieron lectura a los 54 señalamientos que recibieron 38 aspirantes, y acordaron que el listado será publicado este 5 de febrero.

Posteriormente, del 6 al 10 de febrero, la comisión habilitará el tiempo para que los señalados puedan presentar sus pruebas de descargo, para luego analizar las objeciones en la continuidad de la sesión el 11 de febrero.

Los comisionados también evaluaron los previos fijados a cuatro aspirantes que habían quedado fuera de manera temporal, al confirmar la salida definitiva de tres aspirantes por tratar de acreditar documentos nuevos que no habían sido incluidos en los expedientes, como marcó la convocatoria.

Se trata de Adrián Rodríguez, Estuardo Cruz y Jorge Valladares, mientras que Karla Villagrán Hernández fue la única reincorporada, lo que elevó los expedientes a 178. Esta serie de votaciones para expulsar a dichos profesionales e incluir a la aspirante se dio luego del prolongado receso de la comisión.

Web desactualizada

A pesar de que el presidente de la comisión anunció transparencia y publicidad en el proceso, los medios de comunicación no cuentan con una línea directa con la postuladora que ayude a gestionar el traslado de información o acceso a documentos.

Se cuenta con una figura de vocero, pero no existe algún comunicador o personal de protocolo de la Usac, o alguna otra universidad que ayude a trasladar los documentos en el momento que la comisión sesiona.

La única alternativa es la página web de la postuladora, pero esta herramienta digital se encuentra desactualizada desde la primera etapa de la comisión, lo que hace que muchos aspirantes tuvieran problemas para descargar los formularios.

“Estuvimos recibiendo intercambios con la prensa, lo hicimos ver al equipo técnico y lo hicimos ver en la comisión. Nos explicó el equipo técnico que las USB se quedaron dentro de las carpetas, pero van a ser publicados en la página”, justificó el portavoz.