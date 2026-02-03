Vínculos políticos y falta de idoneidad, principales objeciones en contra de varios candidatos al TSE

Representantes de la sociedad civil presentaron ante la Comisión de Postulación que tiene a su cargo la elección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), objeciones contra varios aspirantes a ocupar una magistratura titular y suplente para el periodo 2026-2031. Esto ocurrió durante el último día habilitado para la presentación de “tachas” contra los candidatos.

Las primeras objeciones fueron presentadas por Eleonora Muralles y María Eugenia Solís contra Lesther Castellanos Rodas y Carlos Solórzano, exrelatores de la Oficina Nacional Contra la Tortura. También fueron señalados Gilma Valladares Orellana y Estuardo Castellanos Venegas, exmagistrados de la Corte de Apelaciones.

Las objeciones se basan en señalamientos vinculados al ejercicio previo de sus funciones. Además, se indicó que no cuentan con la idoneidad para desempeñar un cargo dentro del TSE.

Además de los mencionados, las organizaciones civiles objetaron a otros 34 candidatos por presuntos vínculos políticos y partidistas, así como por aparecer en listados internacionales por corrupción y debilitamiento democrático en Guatemala. Entre ellos figuran los actuales magistrados del TSE, Gabriel Aguilera e Irma Elizabeth Palencia, quienes buscan la reelección. Según indicó María Eugenia Solís, representante de las organizaciones civiles, los señalamientos están respaldados por documentos de organismos internacionales de derechos humanos, así como por la Corte Interamericana y la Comisión Internacional en esa materia.

“Lo primero que queremos señalar es que no quisiéramos en el Tribunal Supremo Electoral a ningún político partidista. Tampoco queremos que reelijan a los actuales titulares y suplentes, porque demostraron falta de identidad en defender el proceso electoral. Tampoco queremos a personajes que hasta la fecha están involucrados en actividades antidemocráticas y golpistas y que se atreven a postularse habiendo difundido mensajes golpistas y haciendo activismo a favor de fraude y todo lo demás”, afirmó Solís.

También el abogado Edie Cux García presentó, a título personal, objeciones contra los aspirantes Benicia Contreras Calderón, José Enrique Urrutia Estrada y Sergio Amadeo Pineda Casteñeda.

Según indicó Cux, estos candidatos "no cumplen con los requisitos de reconocida honorabilidad, honradez e idoneidad", ya que estarían vinculados a partidos políticos, carecerían de independencia y vulnerarían la democracia.

Objeción contra el Procurador de los Derechos Humanos

Además de los representantes de la sociedad civil, el diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos), presentó una objeción en contra de José Alejandro Córdova, actual procurador de los Derechos Humanos.

Según el congresista, Córdova no tiene las facultades necesarias para ejercer como magistrado del TSE, debido a su mala gestión al frente de la PDH.

“Ha desempeñado un papel nefasto en la protección de los derechos humanos y sería un atentado que personajes como él llegaran a ocupar una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral. Hay que recordar que ha sido un protector silencioso de aquellos que incluso alegaban fraude electoral en el país, de aquellos que han violentado el derecho a elegir y ser electo y eso lo hace un perfil no idóneo para ocupar esta magistratura”, aseguró.

Chic también indicó que, además de estos señalamientos, Córdova ha protegido con sus pronunciamientos y decisiones a delincuentes, como Aldo Ochoa, alias “Lobo”, líder del Barrio 18, y se ha prestado a la “criminalización” de estudiantes, docentes, profesionales y periodistas, por lo que no es idóneo para continuar en el proceso de selección de los aspirantes.

El periodo habilitado por la Comisión de Postulación para recibir objeciones contra candidatos a magistrados del TSE fue de tres días e inició el 1 de febrero. Durante los primeros dos días no se recibieron señalamientos; fue hasta el 3 de febrero que se presentaron todas las objeciones, las cuales serán analizadas conforme a lo establecido en la ley.

Otras objeciones

En los últimos minutos para la recepción de objeciones fueron recibidos por parte de la comisión señalamientos en contra de Roberto Estuardo Morales Gómez y Fernando Linares Beltranena por falta de idoneidad, las cuales fueron presentadas por el diputado independiente Adim Maldonado. También se presento objeción en contra de Lester Castellanos por parte de Juan Francisco Solórzano Foppa, por considerar que no es idóneo para el cargo.

Finalmente se presentaron tachas en contra de los actuales magistrados del TSE Irma Elizabeth Palencia y Vladimir Aguilera Bolaños, por considerar que socavaron la democracia. También se presento una objeción en contra de Alba Susana López Racanac.

Estos últimos señalamientos fueron presentado ante la comisión por Carlos Pineda, excandidato a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana a quién se le negó la inscripción por parte del Tribunal Supremo Electoral en los comicios del 2023, por presuntas irregularidades en la asamblea en donde fue declarado como candidato. Cabe resaltar que cuando el TSE anulo su candidatura era presidido por la magistrada Irma Elizabeth Palencia.

También el movimiento Guatemala Inmortal presento objeciones en contra de los magistrados Gabriel Aguilera e Irma Elizabeth Palencia, por considerar que cometieron delitos en el proceso electoral 2023.

Listado de objeciones presentado por organizaciones de la Sociedad Civil