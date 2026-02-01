Postuladora del TSE abre período para presentar objeciones contra aspirantes

La comisión de postulación recibió 181 expedientes de abogados interesados en las magistraturas del TSE. Las objeciones se analizarán el miércoles 4 de febrero.

POSTULACIîN, REVISIîN EXPEDIENTES. Se llev a cabo la reunin de la Comisin de Postulacin para magistrados del TSE en las instalaciones del Congreso. En este da, la reunin se centr en redactar un informe circunstanciado sobre la negativa de solicitar el finiquito a los postulantes y por otro lado, se dio una primera revisin de los expedientes de los candidatos. Al finalizar la revisin, se rechazaron 4 expedientes de los 181 presentados, esto, porque no estaban completos con todos los requisitos. En la imagen, sesin de la Comisin de Postulacin. Juan Diego Gonzlez. 290126

La postuladora del TSE es presidida por Walter Mazariegos, rector de la USAC. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

El proceso para la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entró en una etapa en la que se habilita un espacio para que la ciudadanía presente objeciones sobre la idoneidad de los aspirantes a los cargos.

Los cuestionamientos en torno a la idoneidad de algunos de los 181 aspirantes se podrán presentar del 1 al 3 de febrero, en el Salón Mayor de Casa Larrazábal, en horario de 8 a 17 horas.

Al cierre de la recepción de las objeciones hacia los aspirantes, la postuladora continuará con su sesión permanente este miércoles 4 de febrero, en donde informarán y analizarán los señalamientos.

Grupos de observación calificaron como positivo que cerca de 200 abogados se mostraron interesados en ocupar las magistraturas electorales para el periodo 2026-2032, pero también llaman a la población a mantener la atención en el proceso de selección.

Estiman prudente que se pueda analizar el perfil de cada aspirante, ya que además de poder cumplir con los requisitos de ley, es necesario velar por la calidad de los profesionales que buscan dirigir el TSE.

Periodo para presentar descargos

Como parte de la discusión de los señalamientos, la comisión de postulación habilitó cinco días, del 6 al 10 de febrero, para que los abogados cuestionados presenten sus pruebas de descargo. El periodo para la defensa de los abogados supera al de la presentación de señalamientos.

El 11 de febrero, de acuerdo con el cronograma de la comisión, a cada uno de los expedientes se le aplicará la tabla de gradación aprobada, que pondera los méritos de los aspirantes. Se asignaron 35 puntos a méritos académicos, 55 a los méritos profesionales, y 10 a la proyección humana.

La tarea de la postuladora es elegir a los 20 mejores candidatos y entregar una nómina al Congreso, para que los diputados elijan a los cinco magistrados titulares y a los cinco suplentes para el nuevo TSE.

