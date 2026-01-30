Postuladora del TSE: Aumento de aspirantes eleva expectativas para integrar una buena nómina de 20 candidatos

La Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene las posibilidades de integrar una buena nómina de candidatos. Esta es la lectura de los observadores luego de repasar la lista de los 181 aspirantes que postulan a los cargos.

A diferencia del proceso de la postuladora electoral del 2020 que reportó 103 aspirantes, este 2026 la cantidad de abogados interesados se elevó a 181, lo que aumenta las expectativas para la integración de una buena nómina final.

El objetivo de la comisión es proponer al Congreso una lista de 20 candidatos para que se elija a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes que integrarán el TSE del periodo 2026-2032.

Esto significa que, nueve aspirantes compiten por cada uno de los puestos de la nómina de 20 candidatos.

“El pleno de magistrados del TSE, tiene la oportunidad de integrarse por profesionales con trayectoria en derecho electoral y administración pública. Es importante que conformen un equipo capaz de abordar los retos que presenta la institución antes y después de los procesos electorales”, explicó Andrés Franco, analista de Guatemala Visible.

La comisión de postulación está integrada por representantes de los rectores y decanos de las facultades de derecho de las universidades privadas, así como por representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Cada comisionado revisó 20 expedientes y el presidente 21. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

La Universidad de San Carlos (USAC) también integra la comisión, con la representación del decano de Derecho y el rector Walter Mazariegos, académicos cuestionados por grupos sociales.

La cantidad de abogados que se presentan genera expectativa entre los observadores, que consideran vital que los electos, además de llenar con los requisitos de ley, cuenten con un perfil intachable que permita fortalecer al TSE, que se encuentra debilitado y con poca credibilidad.

Independencia

Para Franco, la independencia es un punto vital para cualquier abogado que aspire a dirigir el TSE, debido a que la institución debe de emitir sanciones contra partidos políticos que comentan faltas o incumplan la ley.

“Se encargan de cumplir las disposiciones legales del sistema de partidos y organizaciones políticas en el país. Por lo tanto el magistrado debe actuar de forma independiente e imparcial en las decisiones que afectan a estas organizaciones”, dijo.

Un ejemplo podría ser como el actual TSE no canceló a todos los partidos políticos que no llegaron al mínimo de votos en las elecciones del 2023, bajo el argumento de estar desintegrados, que pese a la reincorporación de los magistrados titulares siguen sin ser cancelados.

Para Pablo Escobar Guerra, coordinador de incidencia estratégica del Movimiento Cívico Nacional (MCN), la independencia es vital. “La independencia real, eso se traduce a que no tenga vínculos partidarios ni intereses, garantiza la imparcialidad”.

Integridad

Aunque la comisión elaboró un perfil del abogado que puede optar al cargo, para Escobar es necesario que los comisionados evalúen otros aspectos que no se pueden medir fácilmente, “que tengan una integridad comprobada, que tengan una trayectoria limpia y sin favores políticos”.

Para Guillermo Fuentes, observador de la organización Aire, la integridad de los aspirantes será clave para que eleven el perfil de una institución que ha ido perdiendo, poco a poco, la credibilidad.

“Personas que conozcan del proceso electoral, no solo en las elecciones. El TSE funciona todo el tiempo y se necesita fortalecer a la institución para fomentar el civismo”, señaló.

Sin reelección

Gabriel Aguilera e Irma Palencia, magistrados titulares del TSE, están buscando la reelección, pero para Fuentes, lo aconsejable es considerar nuevos perfiles, que eliminen las dudas y sombras que dejó la actual administración.

“Es importante que no exista la reelección, no es algo personal, pero si hablamos de una renovación necesitamos personas nuevas, cuadros que no sean de la política tradicional”, indicó.

Aguilera formó parte del gabinete del expresidente Jimmy Morales, luego fue electo al TSE, junto a Palencia, por un Congreso dominado por el bloque Vamos, al inicio de la administración de Alejandro Giammattei.

Para Guerra, es vital hablar de una renovación, por lo que también duda que una reelección sea conveniente. “Durante el proceso electoral pasado hubo muchos señalamientos a los magistrados titulares y ahora se espera superar esas deficiencias, se necesitan refrescar y volver a fortalecer el TSE porque la ciudadanía ha dejado de creer en parte de la institución”.

Si bien los entrevistados dudan de las reelecciones, ven vital que existan perfiles que no solo conozcan la legislación electoral, sino que también sepan otras aristas electorales que puedan ayudar a fortalecer la institución.

De los 181 expedientes figura personal interno del actual órgano electoral, entre ellos Alexander Velásquez, Secretario General del TSE; Gloria López, Directora Electoral; Roberto Garza, Inspector General del TSE; e Ingrid Soto, jefa de la Unidad de Voto en el Extranjero.

Primera depuración

Este jueves la comisión de postulación revisó los 181 expedientes, de estos 177 cumplieron con los requisitos de la convocatoria y sus nombres serán publicados este viernes en el Diario Oficial.

Los cuatro que no cumplieron con todos los parámetros son: Adrián Rodríguez, Estuardo Cruz, Karla Villagrán y Jorge Valladares, quienes pueden subsanar las faltas del 1 al 3 de febrero.

Siguiendo con el cronograma de la postuladora, se podrán presentar impedimentos contra los aspirantes en el Salón Mayor de Casa Larrazábal, también de 1 al 3 de febrero en horario de 8 a 17 horas.