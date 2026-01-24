Diputado presenta acción legal que exige incluir el finiquito en proceso de selección para magistrados del TSE

El diputado Orlando Blanco, representante de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó este sábado 24 de enero una acción de amparo contra la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La acción fue planteada ante el Juzgado de Turno en la Torre de Tribunales.

Dicha acción busca impugnar la omisión, por parte de la comisión, del requisito de presentar la "constancia transitoria de reclamaciones", mejor conocida como “finiquito”, emitida por la Contraloría General de Cuentas.

El parlamentario indicó que esta omisión constituye un “retroceso inadmisible” para los estándares de transparencia y probidad en la función pública.

"Nos parece a nosotros una incoherencia, pero además una involución histórica el hecho de que no se esté solicitando a quienes se postulen como magistrados para el Tribunal Supremo Electoral el requisito del finiquito", afirmó el legislador.

El finiquito es el documento que certifica que una persona que ocupó un cargo público no tiene reparos o adeudos pendientes en el manejo de recursos del Estado. Su exigencia para candidatos a cargos de elección popular quedó establecida en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reformada en el 2016.

"En el 2016, cuando se hizo la reforma en el artículo 214, quedó por obligación que todas las personas que se postularan a cargo de elección tenían que presentar finiquito", indicó Blanco, subrayando la base legal del requisito.

El diputado argumentó que resulta contradictorio que el órgano encargado de supervisar las elecciones y de exigir este documento a candidatos a alcaldías, diputaciones y presidencia no lo requiera para sus propios integrantes.

"No puede ser que quienes van a dirigir el Tribunal Supremo Electoral, que es el ente que nos va a exigir o que le va a exigir a la ciudadanía que se va a postular a cargos, no tengan el requisito. Ellos también deben presentar finiquito", cuestionó.

También rechazó los argumentos que, a su juicio, esgrime la comisión para justificar la omisión, tildándolos de "anacrónicos, arcaicos, desfasados de la realidad". El parlamentario advirtió sobre las posibles consecuencias a futuro si magistrados que no presentaron finiquito son elegidos.

"Ellos pueden también quitar ese requisito a los futuros candidatos, o sea, las alcaldías, diputaciones y las presidencias", alertó, planteando un riesgo de erosión generalizada del principio de probidad.

Sobre la oportunidad de la acción, explicó que la convocatoria se publicó ayer y la recepción de expedientes inicia este domingo 25 de enero.

"Si la acción es favorecida a nuestro requerimiento, pues ellos tendrán que buscar el mecanismo para que se subsane esto lo más inmediato posible.

Pero cualquier retraso es responsabilidad de ellos", sostuvo, descartando que la acción judicial busque entorpecer el proceso. Finalmente, Blanco enfatizó la gravedad de la omisión y la necesidad de que la comisión rectifique.

"El finiquito es una garantía que tenemos todos los guatemaltecos. Entonces sí nos parece a nosotros un grave error que esto sucediera", concluyó.

El congresista instó a los integrantes de la Comisión de Postulación para que se respete la ley y la voluntad ciudadana expresada en las reformas para fortalecer la institucionalidad democrática.

La resolución de este amparo podría determinar la modificación de las bases de la convocatoria en curso, reincorporando un requisito que, según el parlamentario y su bancada, es fundamental para asegurar la idoneidad de quienes aspiran a ser los próximos jueces electorales del país.