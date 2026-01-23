Postuladora del TSE: aprueban el perfil de candidatos y los requisitos para ser magistrado electoral

La Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el perfil para los aspirantes a las magistraturas electorales, añadiendo entre los puntos que cada profesional demuestre un compromiso por la democracia.

La mesa de trabajo continuó este viernes 23 de enero con la sesión permanente, retomando la misma a las 9.17 horas, con una ausencia entre los comisionados titulares.

Gregorio Saavedra, titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), presentó una excusa ante la mesa de trabajo, argumentando motivos personales.

A diferencia del inicio de la sesión permanente, ahora los dos secretarios: Mynor Herrera y Mynor Cordón, han asumido la exposición de documentos, y ya no la suplente del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Adelupe Rojas.

El perfil

Los comisionados aprobaron entre los primeros puntos el perfil de los aspirantes, quienes deberán de presentar sus expedientes a partir del domingo 25 de al miércoles 28 de enero.

La recepción de los documentos será en el Salón Mayor de la Casa Larrazábal, del Palacio Legislativo. La convocatoria ya fue publicada, y ahora los comisionados aprobaron el perfil para los aspirantes.

Requisitos de ley

Capacidad, idoneidad y honradez. Ser guatemalteco de origen. De reconocida honorabilidad. Estar en el goce de sus derechos ciudadanos. Abogado colegiado. Ser mayor de 40 años. Haber desempeñado por un período completo como Magistrados de la Corte de Apelaciones o de Tribunales colegiados que tengan la misma calidad o de haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años.

Méritos académicos

Se refiere a los títulos académicos, docencia universitaria, estudios, ensayos, publicaciones, participación en eventos académicos y méritos obtenidos. Los candidatos deben poseer:

Poseer una formación académica, con estudios de postgrado debidamente acreditados en las Ciencias Jurídicas y Sociales (graduados de doctorado, maestría y otros estudios avanzados), relacionados con el Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Administración Pública y Derecho Administrativo, en las universidades del país debidamente acreditadas y estudios reconocidos en universidades extranjeras, debidamente acreditadas. Con experiencia docente a nivel universitario (licenciatura o de postgrados), mínimo de dos años acumulativos, en Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Administración Pública, Derecho Administrativo u otras áreas afines. Distinciones académicas (becas con base en el mérito, premios por excelencia académica, distinciones, participación en redes académicas o diplomas) otorgados por universidades nacionales o extranjeras, entidades nacionales legalmente establecidas, gobierno nacional o extranjero. Producción de libros de texto reconocidos en derecho, publicación de estudios, artículos, ensayos, revistas, u otros en medios reconocidos académicamente, ponencias y participación en eventos académicos, en las áreas mencionadas. Formación y actualización, a través de la participación en diplomados especializados, actualizaciones, congresos u otros, de preferencia en el campo del Derecho o en materias afines al Derecho, de preferencia en los últimos 3 años.

Méritos profesionales

Comprende todo lo relativo con la experiencia profesional del aspirante, quien tiene que cumplir los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes aplicables. Para ello se debe poseer:

Conocimiento y experiencia profesional demostrados; de preferencia en Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Administración Pública, Derecho Administrativo u otras áreas afines; desempeño de funciones en el ejercicio de la profesión liberal. Desempeño de funciones en instituciones públicas o privadas, con inclinación en materia electoral, constitucional, Administración Pública o áreas afines. Desempeño de cargo público o privado en posición de autoridad o de dirección estratégica. Reconocida trayectoria profesional.

Méritos éticos

Profesional de reconocida honorabilidad, moral, probidad, rectitud, honradez, integridad, independencia e imparcialidad

Méritos de proyección humana

Aspectos relacionados con la vocación de servicio y el liderazgo del candidato:

Demostrada vocación de servicio en todo ámbito, especialmente en el campo electoral y liderazgo a la comunidad (ad-honorem) (distinciones, diplomas, reconocimientos y cargos por elección). Ser miembro de organizaciones de servicio social (fundaciones, cómites, asociaciones, juntas directivas y otras) sin fines de lucro

Velar por la democracia

El comisionado Edgar Ortiz, suplente del Cang, sugirió que se incluyera entre el perfil que los aspirantes tengan un compromiso real por la democracia, algo que argumentó es vital para los profesionales que van a dirigir el TSE.

“Vimos tres candidaturas presidenciales excluidas algo desastroso para nuestra democracia”, recordó Ortiz de la primera fase del proceso electoral del 2023 por el escándalo que dejaron algunas candidaturas excluidas.

“Hay que ver su postura sobre candidaturas excluidas, no podemos repetir esos vicios que se dieron en la primera etapa del proceso electoral; y posteriormente hubo ataques infundados a los resultados electorales”, remarcó Ortiz.

En la misma sintonía, dijo estar de acuerdo el comisionado Mynor Herrera, que justamente ha sido cuestionado por sectores sociales por haber compartido publicaciones que reafirmaban un fraude en las elecciones del 2023.

Todos los comisionados estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Ortiz y quedó de ser incluido en el perfil de los aspirantes, específicamente en los méritos éticos.

Documentación

La postuladora también aprobó la elaboración de la hoja de vida y la solicitud de inscripción de los aspirantes, que servirá para que los comisionados determinen si se cumplió con toda la documentación requerida.

Tendrán que acreditar con una serie de documentos que no tiene vínculos con ninguna organización política y tampoco estarán solicitando el denominado, finiquito.

Comisión aprueba formulario, solicitarán constancias que no vinculen a los aspirantes con ningún partido político, no se solicitará finiquito, deberán presentar en un video de 2 minutos su compromiso con el país.

La comisión también solicitará un video de dos minutos a los aspirantes para que expongan cuál es su compromiso con el país y la democracia, en caso sean electos parte del TSE.

También se deberán presentar fotocopias autenticadas de los documentos acreditativos y los documentos provenientes del extranjero deberán presentarse con sus respectivos pases de ley o apostilla. El expediente deberá presentarse en original impreso y copia fiel en formato digital (PDF) en dispositivo de almacenamiento (USB).