Postuladora TSE: rector de la Upana descarta renunciar, pese a dudas sobre  su idoneidad

El Foro de Rectores de las universidades privadas fue convocado este jueves 23 de enero para discutir las dudas por el nombramiento de Mynor Herrera como comisionado titular de la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La sesión se suspendió porque la mayoría de rectores no atendió la convocatoria. Ahí, Herrera, el rector de Universidad Panamericana (Upana) insistió en que no piensa renunciar a la comisión y aseguró que sus actividades laborales no significan ningún impedimento para integrar la postuladora.

En el otro extremo está un grupo de personas que asegura que Herrera sí tiene una prohibición legal para ser postulador. Incluso, algunos rectores en declaraciones no oficiales también piensan que Herrera debió excusarse de competir por ser comisionado.

Al rector de la Upana se le vincula como ministro de culto, lo que motivó una acción del diputado José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS). Esa acción legal, aunque no consiguió un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC), se remitió a un juzgado para que conociera el caso, y el juez a cargo del caso solicitó los documentos que respalden el nombramiento de Herrera.

En reacción a esa solicitud judicial fue que el Foro de Rectores convocó de manera extraordinaria al grupo, pero la mayor parte de los rectores que apoyaron la elección de Herrera no acudieron a la cita.

El Foro de Rectores decidió que responderán al requerimiento judicial, pero por un error en la notificación; subsanado el tema de forma, se volverá a convocar a los rectores a una nueva reunión.

Asistencia

Ocho rectores atendieron la convocatoria, en representación de las siguientes casas de estudio:

Universidad Da Vinci

Universidad Del Valle de Guatemala

Universidad de Occidente

Universidad Internaciones

Universidad Mesoamericana

Universidad Panamericana

Universidad Rafael Landívar

Universidad Regional

No renunciará

Herrera, además de ser vinculado como ministro de culto, también recibe dinero mensual del Registro Nacional de las Personas (Renap) por ser parte del Consejo Consultivo de la institución.

Esos dos escenarios le harían incurrir en las prohibiciones de los incisos a) y e) del artículo 138 de la ley electoral, que prohíbe a los funcionarios de cualquier institución pública y a los ministros de culto ser comisionados.

Este jueves 22 de enero, entre los rectores que sí atendieron a la convocatoria en las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar se encontraba Mynor Herrera, quien al retirarse evitó responder a los medios de comunicación, con el argumento de que las declaraciones sobre el tema las daría el presidente del Foro de Rectores.

Pero pese a esas dudas que están generando desgastes y dudas alrededor de su idoneidad, Herrera no considera declinar al cargo. “De ninguna manera, tengo todo mi derecho a participar, los señores rectores me han elegido y yo lo voy a hacer como corresponda”, insistió.

Organizaciones sociales también alertaron que el comisionado fue activo en los discursos a favor del fraude electoral del 2023, y sin negar haber hecho esas publicaciones, Herrera les restó importancia.

“No tienen ninguna importancia con lo que yo estoy haciendo, con las cosas que están sucediendo en las comisiones”, dijo el rector, mientras se retiraba del recinto.

Aunque Herrera criticó el pasado evento electoral, tachándolo de fraude en sus redes sociales, ahora tiene como tarea participar en la preselección de 20 candidatos para integrar el futuro TSE.

“Esperamos tener un registro electoral con buenas personas, ojala participen muchos profesionales del Derecho, honorables, que puedan ser parte de eso”, remarcó Herrera.

Acta sin firmas

Mynor Cordón, presidente del Foro de Rectores y rector de Universidad Regional, reconoció que su voto fue en contra para que Herrera los representara en las comisiones de postulación. También informó que el acta de su elección todavía no ha sido firmada.

La razón por la cual el documento no cuenta con las firmas de los rectores que participaron en la elección del comisionado se debe a que se acordó conocer ese punto hasta la próxima reunión, prevista para el primer jueves de febrero.

Cordón explicó que al momento de que los rectores eligieron a sus representantes, Herrera les explicó de manera verbal que no tenía ningún impedimento legal para postularse; aunque tampoco presentó ningún documento que acreditara su condición.

“No, antes de proponer y votar se presentaron los impedimentos, y algunos rectores manifestaron tener alguno, pero el rector Herrera dijo que no tenía ningún impedimento por no ser ministro de culto en ese momento, que solo ejercía como rector”, declaró Cordón.

No obstante, los documentos que ya han sido publicados en las redes sociales vinculan a Herrera como miembro activo del Consejo Consultivo del Renap, punto que tampoco fue discutido por el Foro de Rectores, quien no tenía conocimiento del cargo.

Cordón descartó que los académicos cometieran algún tipo de falencia en el proceso de elección: “no podría responder a nombre del foro, pero son cosas en las que hay que reflexionar y aprender; pero no considero que haya habido un error”.

En medio de las críticas y procesos judiciales, el presidente del Foro de Rectores considera que solo con una orden de juez podrían repetir la elección del comisionado titular para la postuladora del TSE.

“De no ser que haya una orden los señores rectores no podrían hacer ese cambio, ya se iniciaron las reuniones de la comisión de postulación y mañana se continúa”, señaló.

Cordón también fue consultado si los rectores podrían anular ese nombramiento ante las dudas públicas, pero dijo desconocer esos posibles escenarios, ya que cualquier decisión que tomen como foro debe de ser de manera colegiada.