CSJ rompe a última hora acuerdos y de nuevo aplazan elección de presidente

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), uno de los tres poderes del Estado, debió elegir un presidente y éste tomar posesión del cargo desde octubre del 2025. La realidad es otra: desde el año pasado el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz ocupa de manera interina el cargo, porque nadie en el pleno ha conseguido los nueve votos que se mínimos que se necesitan para hacerse de la presidencia.

Este martes 20 de enero los acuerdos arreciaron. Se comenzaron a escuchar varios nombres para ocupar la presidencia pero, finalmente, las negociaciones por definir la presidencia de la Corte Suprema de Justica (CSJ) se rompieron en el último minuto, dejando suspendida la sesión plenaria en la que se tenía como potencial ganadora a la magistrada Claudia Paredes.

Fuentes judiciales confiaron a este medio que la magistrada Paredes ya había conseguido los nueve votos para quedarse con la presidencia del Poder Judicial. No es la primera vez que se menciona su nombre como favorita de un grupo para presidir la CSJ.

Los nombres

Desde finales del año pasado las sesiones de pleno habían dejado de perfilar potenciales candidatos, debido a que ninguno de ellos, hasta ahora, ha sido propuesto de manera formal ante el pleno.

Entre los nombres que se han mencionado destaca Igmain Galicia Pimentel, Luis Corado y Claudia Paredes, pero estos últimos dos comenzaron a sonar nuevamente en los pasillos del Palacio de Justicia en las últimas semanas.

Para la sesión de este miércoles 21 de enero, los votos parecían estar definidos, pero según fuentes cercanas al proceso aseguran que varios magistrados optaron por retirar su voto. Claudia Paredes era la elegida, había conseguido los nueve votos, pero el presidente en funciones decidió no comparecer a la reunión que él mismo había convocado y la sesión no se celebró.

De esta forma, otra vez la CSJ no consiguió someter la elección de su presidente al pleno y, de nuevo, se atrasa el proceso que también genera expectativa porque quien presida la Corte dirigirá la comisión de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público, una instancia que ya comienza a atrasarse en el proceso encomendado y regulado por la Ley de Comisiones de Postulación.

Atrasos en renovación del MP

El Ministerio Público debe cambiar a su fiscal general el 17 de mayo. María Consuelo Porras no puede continuar en el cargo, aunque no se haya elegido a su sucesor; en ese escenario, un fiscal que ella designe quedaría al frente de la institución hasta que el Organismo Ejecutivo elija al nuevo fiscal general.

Aunque no existe un plazo legal único y rígido fijado por la ley para la instalación de la comisión de postulación para fiscal general, existe un requerimiento implícito derivado de la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación, que señalan que el proceso de selección de los candidatos debe iniciar con antelación suficiente a la renovación del cargo, y se sugiere que sean cuatro meses antes de esa fecha.

Tomando esta sugerencia como parámetro, la comisión de postulación para fiscal general debería estar integrada, tomando en cuenta que faltan menos de cuatro meses para que suceda la renovación del Ministerio Público.

Por ahora, el pleno del Congreso ya convocó a la postuladora, pero es el presidente de la CSJ quien debe dirigir la integración y no ha sucedido.

La postuladora del MP también la integran todos los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país, además de la presidenta de la Junta Directiva, y la presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

La comisión debe de elaborar una lista de seis candidatos y entregarla al presidente Bernardo Arévalo, quien finalmente elige a una persona de esta nómina para dirigir el MP.