Directiva y jefes de bloque serán el primer filtro para magistraturas de la CC designadas por el Congreso

Una comisión mixta, integrada por miembros de la junta directiva y jefes de bloque, se encargará de revisar y calificar los expedientes de quienes aspiran a las magistraturas titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), por designación del Congreso. La renovación de la CC es una de las elecciones de segundo grado previstas para el 2026.

Ese grupo será el primer filtro para descartar los expedientes que no cumplan con los requisitos para optar al cargo, según el Acuerdo 4-2026, publicado el 23 de enero en el Diario de Centro América.

El acuerdo también indica que el pleno debe elegir a los magistrados con al menos 30 días de antelación a la fecha de su toma de posesión, prevista para el próximo 14 de abril.

Los documentos de los postulantes se recibirán del 2 al 20 de febrero, de 8.30 a 16.30 horas, de lunes a viernes, en las instalaciones del Congreso.

El Congreso acordó que los expedientes de los aspirantes que reúnan los requisitos se publicarán en el sitio web del Organismo Legislativo.

La designación de los magistrados de la CC en el Congreso no está sujeta a ningún procedimiento específico, salvo el cumplimiento de los plazos legales.

¿Cómo avanzan las designaciones?

La Corte de Constitucionalidad está integrada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, designados por cinco órganos electores.

Ejecutivo: aplicará metodología específica sin definir fecha.