Postuladora TSE: Ejercicio profesional pesará más en la calificación para los nuevos magistrados

La Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó la tabla de gradación que será usada para evaluar a los aspirantes, pero la misma tiene una serie de falencias, según el análisis de los observadores.

El documento de evaluación asigna 35 puntos a los méritos académicos, 55 a los méritos profesionales y deja 10 puntos a temas de proyección humana.

La tabla de gradación no varía con la distribución de los puntos que tuvo la tabla de gradación utilizada en el 2020, cuando se eligió a los actuales magistrados del TSE; por eso mismo hace que la medición arrastre errores de otros procesos que no han sido solucionados, según el criterio de Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia.

“Los comisionados de las diferentes comisiones deberían de trabajar en la elaboración de una tabla que sea de aplicación general y hacerla realmente técnica”, reflexionó Ibarra.

La distribución de los 35 puntos a los méritos académicos es prácticamente regalar puntos, según el análisis de Pro Justicia. “Van a calificar títulos, y en lo académico eso no es solo lo que se debería de hacer, esos puntos serán un gran regalo a quienes se han dedicado a sacar maestrías y doctorados”, añadió.

Una falencia similar detecta Ibarra en la distribución de los 55 puntos para los méritos profesionales, en donde la cantidad de años de ejercicio profesional será una evaluación clave para superar la futura línea de corte y ser elegibles para el puesto de magistrado electoral.

“Premian años, cuando eso es un factor de medición cuantitativo, pero no hay anda que califique lo cualitativo, no se mide esa calidad de trabajo. Mire, hay tantos jueces y magistrados con muchos años en los cargos, pero mantienen una trayectoria cuestionable”, remarcó la observadora.

La cantidad de puntos que tenga un aspirante será clave, ya que en otra etapa de la postuladora, los comisionados deben fijar una línea de corte, para depurar la cantidad de aspirantes y solo aquellos que lleguen a la calificación acordada estarán entre los elegibles para integrar la nómina de 20 candidatos.

Recepción de expedientes

La comisión convocó a los abogados elegibles a postularse como aspirantes al cargo de magistrado del TSE para el periodo 2026-2032, presentando sus expedientes del 25 al 28 de enero.

Los documentos serán recibidos en el Salón Mayor de Casa Larrazábal, en el Palacio Legislativo, pero grupos de observación temen que la misma coyuntura influya en que no muchos se acerquen a presentar su papelería.

“Hay dudas de que tanto interés vaya a existir en la presentación de expedientes. Se tiene el temor de que no se presenten muchos aspirantes, pero hemos visto que los abogados han sido activos en las últimas elecciones del Colegio de Abogados”, comenta Virginia Pinto, analista del Foro Guatemala.

La analista no se atreve a hacer una proyección de la cantidad de abogados que podrían estar interesados para el cargo, pero invita a todos aquellos interesados en poder postularse y participar en el proceso.

Por su parte, Guillermo Fuentes, de la organización de análisis político Aire, que también asistió como observador en la sesión de este viernes 23 de enero, también ve como un riesgo la poca participación de profesionales.

“Creemos que no habrá muchos expedientes, siempre habrá quienes lo hacen, pero con la forma en que ha quedado la tabla de gradación hará que los elegibles sean menos”, comentó.

Durante la continuidad de la sesión, los comisionados suplentes de las universidades privadas, Nery Aleu, decano de Universidad Mesoamericana; y Mynor Cordón, rector de Universidad Regional, pidieron reconsiderar de nuevo las entrevistas como parte del proceso de selección.

Ese aspecto fue calificado positivo por Cifuentes, quien considera que ningún requisito de los aprobados llena las expectativas para hacer elegible a un aspirante para el cargo de magistrado del TSE.

Las entrevistas, finalmente se acordó reevaluar la posibilidad de escuchar las propuestas de trabajo después de las primeras depuraciones de los aspirantes y el número de profesionales sea menor, para manejar el tiempo de una mejor manera.

Sin finiquito

La postuladora también acordó que no estarán solicitando el finiquito para la recepción de expedientes de los aspirantes, lo que generó dudas y el anuncio de acciones legales.

El diputado Orlando Blanco, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), indicó que ese documento es necesario y vital para evaluar la idoneidad de los aspirantes a dirigir el TSE.

En respuesta, Edgar Ortiz, suplente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, declaró que este documento no es indispensable ni necesario para el proceso, por lo que la comisión acordó en pleno no solicitarlo.

El finiquito “tiene varios problemas, su regulación está en un reglamento y no podemos hablar de un requisito legal de algo definido en un reglamento; entonces, exigir un requisito cuya existencia y validez depende de un reglamento, en violación al artículo 12 de la Constitución, es absurdo”, explico Ortiz.

La continuidad de la sesión permanente de la comisión será el próximo jueves 29 de enero, teniendo en su cronograma revisar expedientes y enumerar quienes si cumplieron con los requisitos.