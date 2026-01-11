“Proliferación de partidos fragmentará el voto rumbo a 2027”, Jorge Mario Valenzuela

En el arranque del período preelectoral rumbo a 2027, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Mario Valenzuela, en entrevista con Prensa Libre, detalla un escenario político en plena reconfiguración, marcado por señales tempranas de competencia, retos institucionales y un electorado que enfrentará decisiones clave en los próximos meses.

¿Cuál es su perspectiva para este año 2026, que marca el inicio del período preelectoral?

El panorama que se observa es el de una fuerte proliferación de partidos políticos. Esto implica que la oferta electoral será bastante amplia, con numerosos partidos inscritos y una gran cantidad de candidatos que surgirán en este 2026. Esa multiplicidad divide el voto y fragmenta las preferencias del electorado. A mi criterio, no sería exagerado prever más de 20 aspirantes a la Presidencia. Además, varias agrupaciones ya realizan actividades propias de un proceso electoral, como asambleas y actos públicos, aunque formalmente todavía no se esté en campaña.

¿Esta proliferación de partidos y candidatos fortalece o debilita la democracia

En teoría, una mayor oferta política podría interpretarse como un signo de pluralidad. Sin embargo, en la práctica complica el proceso, porque muchos partidos no cuentan con una ideología definida ni con una propuesta programática sólida. Participan en la contienda sin ubicarse claramente dentro del espectro político, lo que genera confusión en el electorado y dificulta que la ciudadanía identifique opciones que representen verdaderamente sus intereses y expectativas.

¿Cuáles son las principales complicaciones que genera este escenario para el sistema electoral?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta un reto considerable. Debe fiscalizar el financiamiento, vigilar que no se sobrepase el techo de campaña y garantizar una distribución equitativa de los tiempos en los medios de comunicación. Con tantos partidos, ese control se vuelve más complejo. Algunas organizaciones aprovechan esta situación para exceder los límites de gasto o para utilizar propaganda fuera de los canales oficiales, lo que afecta la equidad del proceso y perjudica a las agrupaciones con menos recursos.

¿Considera que las elecciones de 2027 serán distintas a las de los últimos procesos electorales?

No se vislumbra un cambio sustancial en la dinámica general. La principal diferencia será la mayor cantidad de candidatos. Sin embargo, el patrón se repite: partidos sin una identidad ideológica clara y una competencia marcada por la capacidad económica. Como ha ocurrido en elecciones anteriores, los candidatos con mayores recursos financieros tienen más posibilidades de posicionarse y captar la atención del electorado.

Usted ha señalado la falta de definición ideológica. ¿Qué dice esto sobre la realidad política del país?

Refleja una profunda carencia de educación política. Muchas personas adoptan discursos de izquierda o de derecha sin comprender realmente lo que esas ideologías implican. No existen planteamientos coherentes ni propuestas estructuradas; en muchos casos, se trata únicamente de mensajes diseñados para captar votos, sin un compromiso real con una visión de país.

¿Cómo evalúa el papel de la ciudadanía en este contexto preelectoral?

Lamentablemente, la ciudadanía suele mantenerse al margen del debate político. La participación se reduce, en la mayoría de los casos, al acto de votar el día de la elección. No se analiza a fondo en qué se fundamentan las propuestas de los partidos ni si estas son viables. Factores como regalos, jingles de campaña o promesas poco realistas influyen más que los planes de gobierno, lo cual evidencia una participación poco informada.

En las elecciones generales del 2026 se estima la participación de 20 candidatos a la presidencia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿Se espera la aparición de nuevos actores políticos en estas elecciones?

Sí. Aunque los candidatos tradicionales volverán a participar, la cantidad de partidos nuevos hará que surjan muchos aspirantes que competirán por primera vez por la Presidencia y otros cargos de elección popular. Esto incrementa la fragmentación, pero también refleja la facilidad con la que se crean nuevas agrupaciones políticas en el país.

Entre tantos partidos y candidatos, ¿se perfila alguna figura sólida y con mayor institucionalidad?

Generalmente, los candidatos más sólidos son aquellos que ya han participado en procesos anteriores. Son figuras conocidas y han tenido tiempo para posicionarse. El tiempo de campaña es limitado y un candidato nuevo, sin reconocimiento previo, difícilmente logra recorrer el país y darse a conocer. Por eso, la población suele inclinarse por rostros que ya identifica, aunque no necesariamente representen un cambio.

¿Qué desafíos enfrentará el TSE ante este escenario?

La nueva magistratura debe actuar con estricto apego a la ley y someterse a la fiscalización ciudadana e institucional. Entidades como la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público también juegan un papel clave en el control del uso de recursos y en la persecución de posibles ilícitos. Sin embargo, el contexto político genera presiones constantes que ponen a prueba la independencia y la capacidad del TSE.

¿Qué retos plantean las nuevas tecnologías en el proceso electoral?

Las redes sociales y la inteligencia artificial representan un desafío importante. La falta de regulación permite que muchos actores estén ya en campaña abierta, sin un control efectivo. Aunque se han emitido llamados de atención, la fiscalización en este ámbito es débil y podría incidir de manera significativa en la percepción del electorado.

¿Qué mensaje considera clave para la ciudadanía en este año preelectoral?

La ciudadanía debe informarse, analizar las propuestas y respaldar a quienes tengan mayores posibilidades de contribuir al desarrollo del país, evitando repetir errores que han profundizado el deterioro institucional de Guatemala.