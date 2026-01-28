Postuladora del TSE: Casi 200 abogados se perfilan para magistrados electorales del 2026-2032

La postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá evaluar 199 expedientes de profesionales que buscan una magistratura electoral, según los registros de la comisión de postulación.

Esta revisión de documentos comenzará este jueves 29 de enero, según el cronograma aprobado por los comisionados, quienes esperan publicar el viernes 30 el listado de aquellos que cumplieron los requisitos.

Los abogados tuvieron del 25 al 28 de enero para presentar sus expedientes para buscar ser candidatos al TSE del período 2026-2032, magistratura que deberá tomar posesión el próximo 20 de marzo.

Del total de aspirantes que cumplan con los requisitos, la postuladora debe seguir con el proceso de selección, basándose en la tabla de gradación aprobada la semana pasada.

La evaluación acordada para los aspirantes destina 35 puntos a méritos académicos, 55 para los méritos profesionales y deja los últimos 10 puntos para la proyección humana.

La tarea final de la comisión es hacer una lista de los mejores profesionales para elaborar una lista de 20 candidatos, nómina que será entregada al Congreso.

Los diputados tendrán que buscar los acuerdos para elegir, con al menos 107 votos, a cada uno de los cinco magistrados titulares y los cinco suplentes que sean electos para el nuevo TSE.

El rector de la USAC, Walter Mazariegos, preside la postuladora del TSE. Fotografía: Prensa Libre.

La tarea de esta magistratura no es sencilla, pues tiene que coordinar los eventos de elecciones generales del país para el 2027 y el 2031, lo que hace que la elección que está en manos de los diputados sea clave para el sistema democrático.  

Entre los casi 200 abogados hay nombres y rostros conocidos ante la opinión pública, quienes buscan consolidar los apoyos para llegar a ocupar una silla en el nuevo órgano electoral.

Buscan reelección

Aunque el actual TSE ha sido cuestionado y sus máximas autoridades enfrentan un proceso penal, dos de los cinco magistrados titulares aspiran a ser reelectos.

Se trata de Gabriel Aguilera e Irma Palencia, magistrados que en los últimos dos años han estado la mayor parte del tiempo separados del cargo por señalamientos del Ministerio Público (MP) de supuestas irregularidades en su desempeño como autoridades electorales.

Ambos han sido calificados por grupos sociales como defensores de los resultados electorales, pero en la primera fase de las elecciones generales del 2023, el TSE  tomó decisiones cuestionadas, según agrupaciones y el MP.

La magistrada Palencia fue la presidenta del TSE en la primera fase de las elecciones 2023. Fotografía: Prensa Libre.

Hubo candidaturas, entre ellas presidenciales, que no fueron aceptadas bajo criterios cuestionados de discrecionalidad, junto a tareas administrativas que hicieron lenta el inicio de operaciones de las juntas electorales.

Además, apoyaron la compra del sistema informático Trep por Q148 millones, que además de ser presuntamente sobrevalorado, despertó dudas entre algunos sectores que tacharon de "fraude" el resultado electoral.

También los magistrados suplentes del TSE Pablo Leal Oliva, Noé Ventura Loyo y Marlon Josué Barahona buscar ser electos. Barahona, junto a otros dos suplentes que no buscan reelección, fueron la oposición de Alfaro en los últimos años del TSE.  

Ahora, quien busca ocupar una magistratura es Mario Alexander Velásquez, actual Secretario General del TSE.  Velázquez desde su puesto fue clave para la evacuación de recursos y la defensa legal de los resultados electorales que fueron cuestionados por el MP.

Otros perfiles

Entre el abanico de aspirantes para ocupar las magistraturas electorales destacan abogados que se perfilan ante la opinión pública, por haber ocupado puestos en instituciones de Estado o por ser activos en análisis e investigaciones.

Uno de ellos es Francisco Quezada, integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), quien  ha cuestionado el injustificado aumento de sueldo de los diputados.

También figura José Alejandro Córdova, Procurador de los Derechos Humanos, quien ha sido criticado por no pronunciarse en eventos clave de país que requerían la intervención de la procuraduría.

Entre los nombres de aspirantes aparece Alfredo Skinner – Klée, quien fue electo director suplente por la Junta Monetaria para el primer directorio de la Superintendencia de Competencia.

El actual magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Walter Paulino Tejax, también aspira a un cargo electoral, al igual que el constituyente Fernando Linares Beltranena.

Tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que estuvieron de noviembre del 2023 a octubre del 2024 figuran como candidatos. Se trata de José Luis de Jesús Samayoa Palacios, Benicia Contreras y Elvia Ester Velásquez.

Otro exmagistrado de la CSJ que se encuentra en la lista de aspirantes es Douglas Charchal, quien renunció al cargo por los señalamientos del MP en el caso por corrupción conocido como TCQ.

Exmagistrados de Salas de Apelaciones también aspiran a cargos electorales, entre ellos Wilber Castellanos, señalado de nexos con Gustavo Alejos; y Beyla Estrada, exmagistrada de la Sala Tercera, quien respaldó a Álvaro Arzú en un proceso de antejuicio y actualmente presidenta de la Junta de Disciplina Judicial.   

Entre los aspirantes aparece Mario Siekaviza, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), quien fue cuestionado por aparentemente intentar no dar posesión a Patricia Gámez en el 2025, cuando ganó la presidencia del colegio.

Al cierre de esta nota, no se conocían los nombres de todos los abogados que entregaron papelería. Por ahora, estos son los profesionales que figuran en el listado preliminar:

Los aspirantes

  1. Ingrid Lisseth Soto Carcuz
  2. Guillermo Demetrio España Mérida
  3. José Alejandro Córdova Herrera
  4. Carlos Roberto Garza
  5. Francisco Javier Quezada Sandoval
  6. José Alberto Godínez Rodríguez
  7. Lesther Castellanos Rodas
  8. Walfred Orlando Rodríguez Tórtola
  9. Alfredo Solórzano Flores
  10. Jacqueline Ziomara Archila Gálvez
  11. Carlos Alberto Solórzano Rivera
  12. Eduviges Manuel Cortez
  13. Wilber Estuardo Castellanos Venegas
  14. Diana Pérez Rodríguez
  15. Manuel Benigno de León Gil
  16. Selvin Guadalupe Guevara Farfán
  17. Sergio Estuardo Jiménez Rivera
  18. Pablo Adolfo Leal Oliva
  19. Marta Lidia Nij Patzán
  20. Juan José Bolaños Mejía
  21. Rafael Morales Solares
  22. Óscar Esteban Interiano Pérez
  23. Alejandro José Gutiérrez Dávila
  24. Gilma Esperanza Valladares Orellana
  25. Jonathan Méndez Aguilar
  26. Alfredo Skinner – Klée
  27. Walter Antonio Romero Velásquez
  28. Mario Alexander Velásquez Pérez
  29. Edgar Oswaldo Gómez Pérez
  30. Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo
  31. Leopoldo Mateo Chuc Sam
  32. Edgar Quintanilla García
  33. Claudia Lavinia Figueroa Perdomo
  34. Carlos Humberto  Rivera Castillo
  35. Francisco Javier Puac Choz
  36. Carlos Ramiro Hernández Salalá
  37. Walter Paulino Jiménez Texaj
  38. Marlon Josué Barahona Catalán
  39. Luis Alberto Hernández Arrivillaga
  40. José Luis de Jesús Samayoa Palacios
  41. Héctor Ricardo Echeverría Méndez
  42. Evert Obdulio Barrientos Padilla
  43. Marco Antonio Posadas Pichilla
  44. Sergio Amadeo Pineda Castañeda
  45. Fanuel Macbanai García Morales
  46. Arabella Castro Quiñónez
  47. Quelvin Otoniel Jiménez Villalta
  48. Ruben Darío Zavala Ojeda
  49. Lizbeth Pérez de Paz
  50. Nelson Omar Hernández Anzueto
  51. Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños
  52. Marlon Rodríguez
  53. Jairo Gamaliel Cermeño Morán
  54. Edna Marisol Barco Corado
  55. Rudy Marlon Pineda Ramírez
  56. Douglas René Charchál Ramos
  57. Elfin Óscar Rafael García Rivas
  58. Noe Adalberto Ventura Loyo
  59. César Augusto López López
  60. Wendy Angélica Ramírez López
  61. María Roselia Lima Garza
  62. Mario Antonio Siekavizza Álvarez
  63. Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos
  64. Leonardo Gregorio García León
  65. Elvia Ester Velásquez Sagastume
  66. Obdulio García Reyes
  67. Adrián Rolando Rodríguez Arana
  68. Jessica Ivonne Jiménez Sandoval
  69. Henry Estuardo Ayala Dardón
  70. Mabell Amparo Yee Liu
  71. Juan Luis Polanco Santizo
  72. Alba Susana López Racanac de Teni
  73. Carlos Roberto Pérez Sales
  74. Julio César Díaz Camey
  75. Eva Marina Recinos Vásquez
  76. Roberto Estuardo Morales Gómez
  77. Emerson Leao Gabriel García Morales
  78. Jorge Antonio García Mancilla
  79. Lester Escobar
  80. Claudia Cáceres Arriaza
  81. Rosa María de León
  82. Dumbar Manuel Harris Menjívar
  83. Ana Isabel Antillón
  84. Héctor Vinicio Calderón
  85. Gloria Azucena López Pérez
  86. Karla Johana Alvarado
  87. Erick Estuardo Castellanos Romero
  88. Joaquín Rodrigo Flores Guzmán
  89. José Luis Portillo
  90. Erick Edgardo Quintanilla García
  91. Carlos Amir Tucux
  92. Marta Susana Vides Lavarreda
  93. Edgar Alfredo Rodríguez
  94. José Fernando Monterrosa Menzel
  95. Karin Virginia Romero Figueroa
  96. Esmeralda Godoy
  97. Héctor Oswaldo Choc Xol
  98. Víctor Manuel Castillo Mayén
  99. Carlos Alberto García
  100. Mabel Sagrario Gutiérrez Dávila
  101. Ernesto Rolando Corzantes
  102. Rita María Elizondo Hernández
  103. Otilio Benjamín López Maldonado
  104. Axel Samael Espino Martínez
  105. María Eugenia González Rivera
  106. Manuel Antonio Díaz Castillo
  107. Mario Hugo Miranda Fuentes

*Datos en desarrollo

