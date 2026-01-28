Postuladora del TSE: Casi 200 abogados se perfilan para magistrados electorales del 2026-2032

La postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá evaluar 199 expedientes de profesionales que buscan una magistratura electoral, según los registros de la comisión de postulación.

Esta revisión de documentos comenzará este jueves 29 de enero, según el cronograma aprobado por los comisionados, quienes esperan publicar el viernes 30 el listado de aquellos que cumplieron los requisitos.

Los abogados tuvieron del 25 al 28 de enero para presentar sus expedientes para buscar ser candidatos al TSE del período 2026-2032, magistratura que deberá tomar posesión el próximo 20 de marzo.

Del total de aspirantes que cumplan con los requisitos, la postuladora debe seguir con el proceso de selección, basándose en la tabla de gradación aprobada la semana pasada.

La evaluación acordada para los aspirantes destina 35 puntos a méritos académicos, 55 para los méritos profesionales y deja los últimos 10 puntos para la proyección humana.

La tarea final de la comisión es hacer una lista de los mejores profesionales para elaborar una lista de 20 candidatos, nómina que será entregada al Congreso.

Los diputados tendrán que buscar los acuerdos para elegir, con al menos 107 votos, a cada uno de los cinco magistrados titulares y los cinco suplentes que sean electos para el nuevo TSE.

El rector de la USAC, Walter Mazariegos, preside la postuladora del TSE. Fotografía: Prensa Libre.

La tarea de esta magistratura no es sencilla, pues tiene que coordinar los eventos de elecciones generales del país para el 2027 y el 2031, lo que hace que la elección que está en manos de los diputados sea clave para el sistema democrático.

Entre los casi 200 abogados hay nombres y rostros conocidos ante la opinión pública, quienes buscan consolidar los apoyos para llegar a ocupar una silla en el nuevo órgano electoral.

Buscan reelección

Aunque el actual TSE ha sido cuestionado y sus máximas autoridades enfrentan un proceso penal, dos de los cinco magistrados titulares aspiran a ser reelectos.

Se trata de Gabriel Aguilera e Irma Palencia, magistrados que en los últimos dos años han estado la mayor parte del tiempo separados del cargo por señalamientos del Ministerio Público (MP) de supuestas irregularidades en su desempeño como autoridades electorales.

Ambos han sido calificados por grupos sociales como defensores de los resultados electorales, pero en la primera fase de las elecciones generales del 2023, el TSE tomó decisiones cuestionadas, según agrupaciones y el MP.

La magistrada Palencia fue la presidenta del TSE en la primera fase de las elecciones 2023. Fotografía: Prensa Libre.

Hubo candidaturas, entre ellas presidenciales, que no fueron aceptadas bajo criterios cuestionados de discrecionalidad, junto a tareas administrativas que hicieron lenta el inicio de operaciones de las juntas electorales.

Además, apoyaron la compra del sistema informático Trep por Q148 millones, que además de ser presuntamente sobrevalorado, despertó dudas entre algunos sectores que tacharon de "fraude" el resultado electoral.

También los magistrados suplentes del TSE Pablo Leal Oliva, Noé Ventura Loyo y Marlon Josué Barahona buscar ser electos. Barahona, junto a otros dos suplentes que no buscan reelección, fueron la oposición de Alfaro en los últimos años del TSE.

Ahora, quien busca ocupar una magistratura es Mario Alexander Velásquez, actual Secretario General del TSE. Velázquez desde su puesto fue clave para la evacuación de recursos y la defensa legal de los resultados electorales que fueron cuestionados por el MP.

Otros perfiles

Entre el abanico de aspirantes para ocupar las magistraturas electorales destacan abogados que se perfilan ante la opinión pública, por haber ocupado puestos en instituciones de Estado o por ser activos en análisis e investigaciones.

Uno de ellos es Francisco Quezada, integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), quien ha cuestionado el injustificado aumento de sueldo de los diputados.

También figura José Alejandro Córdova, Procurador de los Derechos Humanos, quien ha sido criticado por no pronunciarse en eventos clave de país que requerían la intervención de la procuraduría.

Entre los nombres de aspirantes aparece Alfredo Skinner – Klée, quien fue electo director suplente por la Junta Monetaria para el primer directorio de la Superintendencia de Competencia.

El actual magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Walter Paulino Tejax, también aspira a un cargo electoral, al igual que el constituyente Fernando Linares Beltranena.

Tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que estuvieron de noviembre del 2023 a octubre del 2024 figuran como candidatos. Se trata de José Luis de Jesús Samayoa Palacios, Benicia Contreras y Elvia Ester Velásquez.

Otro exmagistrado de la CSJ que se encuentra en la lista de aspirantes es Douglas Charchal, quien renunció al cargo por los señalamientos del MP en el caso por corrupción conocido como TCQ.

Exmagistrados de Salas de Apelaciones también aspiran a cargos electorales, entre ellos Wilber Castellanos, señalado de nexos con Gustavo Alejos; y Beyla Estrada, exmagistrada de la Sala Tercera, quien respaldó a Álvaro Arzú en un proceso de antejuicio y actualmente presidenta de la Junta de Disciplina Judicial.

Entre los aspirantes aparece Mario Siekaviza, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), quien fue cuestionado por aparentemente intentar no dar posesión a Patricia Gámez en el 2025, cuando ganó la presidencia del colegio.

Al cierre de esta nota, no se conocían los nombres de todos los abogados que entregaron papelería. Por ahora, estos son los profesionales que figuran en el listado preliminar:

Los aspirantes

Ingrid Lisseth Soto Carcuz Guillermo Demetrio España Mérida José Alejandro Córdova Herrera Carlos Roberto Garza Francisco Javier Quezada Sandoval José Alberto Godínez Rodríguez Lesther Castellanos Rodas Walfred Orlando Rodríguez Tórtola Alfredo Solórzano Flores Jacqueline Ziomara Archila Gálvez Carlos Alberto Solórzano Rivera Eduviges Manuel Cortez Wilber Estuardo Castellanos Venegas Diana Pérez Rodríguez Manuel Benigno de León Gil Selvin Guadalupe Guevara Farfán Sergio Estuardo Jiménez Rivera Pablo Adolfo Leal Oliva Marta Lidia Nij Patzán Juan José Bolaños Mejía Rafael Morales Solares Óscar Esteban Interiano Pérez Alejandro José Gutiérrez Dávila Gilma Esperanza Valladares Orellana Jonathan Méndez Aguilar Alfredo Skinner – Klée Walter Antonio Romero Velásquez Mario Alexander Velásquez Pérez Edgar Oswaldo Gómez Pérez Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo Leopoldo Mateo Chuc Sam Edgar Quintanilla García Claudia Lavinia Figueroa Perdomo Carlos Humberto Rivera Castillo Francisco Javier Puac Choz Carlos Ramiro Hernández Salalá Walter Paulino Jiménez Texaj Marlon Josué Barahona Catalán Luis Alberto Hernández Arrivillaga José Luis de Jesús Samayoa Palacios Héctor Ricardo Echeverría Méndez Evert Obdulio Barrientos Padilla Marco Antonio Posadas Pichilla Sergio Amadeo Pineda Castañeda Fanuel Macbanai García Morales Arabella Castro Quiñónez Quelvin Otoniel Jiménez Villalta Ruben Darío Zavala Ojeda Lizbeth Pérez de Paz Nelson Omar Hernández Anzueto Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños Marlon Rodríguez Jairo Gamaliel Cermeño Morán Edna Marisol Barco Corado Rudy Marlon Pineda Ramírez Douglas René Charchál Ramos Elfin Óscar Rafael García Rivas Noe Adalberto Ventura Loyo César Augusto López López Wendy Angélica Ramírez López María Roselia Lima Garza Mario Antonio Siekavizza Álvarez Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos Leonardo Gregorio García León Elvia Ester Velásquez Sagastume Obdulio García Reyes Adrián Rolando Rodríguez Arana Jessica Ivonne Jiménez Sandoval Henry Estuardo Ayala Dardón Mabell Amparo Yee Liu Juan Luis Polanco Santizo Alba Susana López Racanac de Teni Carlos Roberto Pérez Sales Julio César Díaz Camey Eva Marina Recinos Vásquez Roberto Estuardo Morales Gómez Emerson Leao Gabriel García Morales Jorge Antonio García Mancilla Lester Escobar Claudia Cáceres Arriaza Rosa María de León Dumbar Manuel Harris Menjívar Ana Isabel Antillón Héctor Vinicio Calderón Gloria Azucena López Pérez Karla Johana Alvarado Erick Estuardo Castellanos Romero Joaquín Rodrigo Flores Guzmán José Luis Portillo Erick Edgardo Quintanilla García Carlos Amir Tucux Marta Susana Vides Lavarreda Edgar Alfredo Rodríguez José Fernando Monterrosa Menzel Karin Virginia Romero Figueroa Esmeralda Godoy Héctor Oswaldo Choc Xol Víctor Manuel Castillo Mayén Carlos Alberto García Mabel Sagrario Gutiérrez Dávila Ernesto Rolando Corzantes Rita María Elizondo Hernández Otilio Benjamín López Maldonado Axel Samael Espino Martínez María Eugenia González Rivera Manuel Antonio Díaz Castillo Mario Hugo Miranda Fuentes

*Datos en desarrollo