Cámara de Amparo confirma beneficio que permite a magistrados del TSE seguir en funciones pese al caso TREP

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la resolución que mantiene vigente el amparo provisional a favor de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalados en el caso del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

En su resolución, la Cámara reiteró que “en consecuencia, estese a lo resuelto en auto de fecha 27 de noviembre de 2025”, lo cual significa que continúa en suspenso la inhabilitación de los togados Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Rafael Rojas y Mynor Franco.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, había apelado la decisión inicial del 27 de noviembre con el fin de revocar el amparo que permitió a los magistrados retomar sus funciones. Sin embargo, la Cámara ratificó el beneficio provisional, por lo que los togados continúan en sus cargos.

Los cuatro magistrados enfrentan un proceso penal por el delito de fraude, relacionado con presuntas irregularidades en la adquisición del sistema informático TREP, utilizado en las elecciones generales de 2023 y que tuvo un costo de Q148 millones.

Pese a la gravedad de los señalamientos, el caso sigue sin avances. Los togados aún esperan la programación de la audiencia de etapa intermedia, en la cual buscarán el cierre del proceso a su favor.

El 18 de marzo de 2026 será el último día en funciones de los actuales magistrados del TSE. El 19 de marzo asumirá la nueva magistratura, que permanecerá en el cargo durante seis años.

