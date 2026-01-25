Primer día de postulaciones a magistraturas del TSE cierra con un solo expediente recibido

La Comisión de Postulación, encargada de elegir a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), solamente recibió un expediente en el primer día de recepción de documentos de los profesionales interesados en postularse a una magistratura del tribunal electoral.

Durante el domingo 25 de enero, primer día de la convocatoria emitida por la comisión, solamente una persona entrego su documentación en el Salón Mayor de la Casa Larrazábal, en el Congreso de la República, que abrió sus puertas de 8.00 a 18.00 horas para atender a los aspirantes.

El expediente 01-2026 pertenece a la abogada Ingrid Lisseth Soto Carcuz, quién entrego su papelería ante los integrantes de la comisión receptora, quienes trasladaron dicho expediente a uno de los salones adjuntos en donde permanecerá resguardado por motivos de seguridad.

Soto es actualmente la Jefa de la Unidad de Voto en el Extranjero del Tribunal Supremo Electoral.

Durante el primer día de la recepción de los expedientes de los aspirantes a magistrados del TSE se contó con el acompañamiento de los comisionados José González, representante titular de los rectores de las universidades privadas y Adelupe Rojas, suplente del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, (Usac).

El primer día de la recepción de la documentación cerro a las 18:20 horas cuando el comisionado José González dio por culminada la jornada de recepción de expedientes. Según indicaron los representantes de la Comisión de Postulación, se espera que en los próximos días acudan los interesados, ya que la convocatoria para presentar la documentación está abierta del 25 al 28 de enero.

La recepción de documentos será en el Salón Mayor de la Casa Larrazábal, del Palacio Legislativo, y los aspirantes a ocupar una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral deben cumplir con los siguientes requisitos:

Capacidad, idoneidad y honradez.

Ser guatemalteco de origen.

Reconocida honorabilidad.

Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.

Abogado colegiado.

Ser mayor de 40 años.

Haber ejercido como magistrado en Corte de Apelaciones o tribunales colegiados por un período completo, o como abogado por más de 10 años.

También deben acreditar méritos académicos como títulos de licenciatura, maestrías o doctorados; docencia, estudios, ensayos o publicaciones, así como participación en eventos académicos y otros méritos obtenidos. Además, deben tener méritos profesionales como conocimiento o experiencia en Derecho Constitucional, Electoral, Procesal Constitucional, Administrativo, Administración pública o áreas afines.

Se valorará el desempeño en instituciones públicas o privadas en materia electoral, constitucional o administrativa, así como la trayectoria profesional y la reconocida honorabilidad, moral, probidad, honradez, integridad, rectitud, independencia e imparcialidad necesarias para ejercer el cargo.

¿Cómo se elige a los magistrados del TSE?

La Comisión de Postulación deberá revisar los expedientes presentados por los aspirantes, con base en los requisitos legales, académicos y profesionales, para elaborar la nómina de 20 candidatos que será entregada al Congreso de la República, el cual debe elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes. La elección requiere 107 votos, es decir, las dos terceras partes del total de diputados.

El Congreso deberá realizar la elección antes del 19 de marzo, fecha en que concluye el período de funciones de los actuales magistrados del TSE, para que los nuevos tomen posesión el día 20 del mismo mes.

Cronograma de actividades

Estas son las fechas clave de las actividades que estará realizando la Comisión de Postulación para Magistrados del TSE:

Del 23 de enero: elaboración de la tabla de gradación; el perfil del candidato; el formulario de inscripción; la guía para la elaboración de la hoja de vida, y el proceso para la recepción de expedientes.

elaboración de la tabla de gradación; el perfil del candidato; el formulario de inscripción; la guía para la elaboración de la hoja de vida, y el proceso para la recepción de expedientes. Del 25 al 28 de enero: recepción de expedientes de los interesados en las magistraturas electorales será en el Salón Mayor de Casa Larrazábal de 8 a 18 horas.

recepción de expedientes de los interesados en las magistraturas electorales será en el Salón Mayor de Casa Larrazábal de 8 a 18 horas. 29 de enero: se estaría elaborando la nómina de los aspirantes que llenaron los requisitos.

se estaría elaborando la nómina de los aspirantes que llenaron los requisitos. 30 de enero: publicación en el Diario de Centro América de la selección de candidatos a magistrados del TSE.

publicación en el Diario de Centro América de la selección de candidatos a magistrados del TSE. Del 1 al 3 de febrero: la postuladora recibirá objeciones contra los aspirantes.

la postuladora recibirá objeciones contra los aspirantes. Del 6 al 10 de febrero: los aspirantes señalados puedan presentar sus pruebas de descargo a las objeciones recibidas.

los aspirantes señalados puedan presentar sus pruebas de descargo a las objeciones recibidas. El 12 de febrero: elaboración de la nómina final de 20 candidatos y envió para publicación en el Diario de Centro América.

elaboración de la nómina final de 20 candidatos y envió para publicación en el Diario de Centro América. 16 de febrero: entrega de la nómina de candidatos al Congreso de la República para la elección de los magistrados del TSE.

El cronograma no incluye entrevistas debido a que el comisionado Arriaga, decano de derecho de la USAC, sugirió no hacerlas por no tener el tiempo suficiente, propuesto que fue aceptada en la comisión.