Renovación CC: CSU–Usac recibirá expedientes de aspirantes este 5 y 6 de febrero

La carrera por llegar a la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031 ahora llega a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), que comenzará con la recepción de expedientes.

El Consejo Superior Universitario (CSU), que designa a un magistrado titular y a un suplente, convocó a todos los interesados en entregar sus documentos únicamente las fechas 5 y 6 de febrero.

La elección del Consejo está programada para el 12 de febrero, pero la convocatoria no cita el lugar ni la hora en la que los postuladores deberán reunirse para definir las dos magistraturas constitucionales.

En la convocatoria el órgano universitario aclara que cada aspirante deberá entregar de manera personal sus expedientes en la Secretaría General de la Usac, en el edificio de la Rectoría, segundo nivel, oficina 204.

Falta de legitimidad

El CSU de la Usac está integrado por 41 consejeros, entre ellos decanos, representantes de los egresados, docentes y estudiantes. Este órgano universitario tiene a la cabeza al rector, cargo que ocupa Walter Mazariegos.

Pero desde antes de la convocatoria para magistrados de la CC, el CSU ha sido cuestionado por falta de legitimidad, debido a que cerca de 30 de los 41 consejeros ya finalizaron el período para el que fueron electos.

Walter Mazariegos, rector de la USAC, preside también la postuladora del TSE. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Esa tardía renovación hizo que las acciones escalarán a la propia CC, la cual ordenó hace más de nueve meses que el CSU convoque a las elecciones de los cargos de consejeros vencidos, pero grupos sociales señalan una oposición de la Universidad en renovar a sus consejeros.

En una declaración reciente, el rector Mazariegos negó esa resistencia y dijo que ya se habían hecho las convocatorias respectivas, pero que esos procesos estarán llegando después de la elección de magistrados que el consejo que él mismo preside.

Acciones legales

Esas dudas de legitimidad que rodean al órgano universitario llevan al menos tres acciones de amparo pendientes de resoluciones. Estas fueron presentadas por los abogados Javier Monterroso y Erick Castillo; y una más por el diputado oficialista David Illescas.

Esas acciones buscan que antes de que el CSU celebre las elecciones de los dos magistrados de la CC, se convoque a las de consejeros pendientes y que sea un consejo renovado el que celebre la elección.

A criterio de los amparistas, todavía existe el tiempo prudente para que estos procesos concluyan antes de abril, fecha en que comienza la nueva magistratura de la CC.

Incluso, un escenario en el que se retrase la elección no dejaría desintegrada la CC, debido a que los actuales magistrados electos por el CSU deberían continuar en el cargo hasta que los nuevos sean electos.

Aunque el CSU que carece de legitimidad, según analistas, por los períodos vencidos responda en su mayoría al rector Mazariegos, este tiene doble voto en las reuniones del consejo.

La ley estipula que esta votación es secreta, por el que se desconocerá cuáles fueron los apoyos y rechazos que los consejeros hagan a los distintos aspirantes para la CC.

La recepción

Personal de la Usac contactó un día antes a los medios de comunicación para solicitar datos y autorizar el ingreso al área de esa casa de estudios, en donde se estarán recibiendo los expedientes de los aspirantes.

La Usac informó en su convocatoria que cada profesional interesado debe de entregar de manera directa su expediente, lo que impide que procuradores envíen los documentos como ocurre en otros procesos de selección.

También la página web https://portal.usac.edu.gt/eleccionescc/, para la tarde de este 4 de febrero, permitía descargar sin ninguna complicación el formulario que deben llenar los aspirantes.

El CSU de la @usacenlinea aprueba convocar para la designación de un magistrado titular y un suplente para la @CC_Guatemala. La elección será el 16 de febrero mientras que el 5 y 6 de febrero será la recepción de expedientes en la rectoría de la USAC. pic.twitter.com/8NdKyhZJeH — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) January 26, 2026

Esta portal electrónico también mantiene la convocatoria para la elección que fue divulgada en el diario oficial y dos más de mayor circulación, pero hasta ahora no se sabe si el resto de documentos que se emitan en el proceso serán cargados.

Se trataría del perfil de los aspirantes, posibles impugnaciones legales y comunicaciones que reciban como CSU. Se trató de conseguir una versión del rector este miércoles durante la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero abandonó las instalaciones del Congreso.

En distintos grupos y facciones del gremio de abogados, así como fuentes de la Usac, se menciona como "posible predilecta" del rector Mazariegos a la actual fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, quien después de acudir a las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), dejó abierta la posibilidad de una posible candidatura para la CC.

Porras, rodeada de un amplio equipo de seguridad, dijo que cuenta con el perfil adecuado por su experiencia, e indicó que ese tipo de profesionales son quienes deben postularse a estos altos cargos.

Los requisitos

Ser guatemalteco de origen Ser abogado colegiado activo Ser de reconocida honorabilidad Tener por lo menos 15 años de graduación profesional Preferentemente contar con experiencia en docencia universitaria No estar comprendido en los impedimentos para optar a cargos públicos del artículo 16 de la Ley de Probidad y de Responsabilidades de Funcionarios Públicos

